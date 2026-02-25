Nhận định Juventus vs Galatasaray, 3h00 ngày 26/2: 'Còn nước còn tát'

TPO - Nhận định bóng đá Juventus vs Galatasaray, Cúp C1 Châu Âu - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Sau trận thua 2-5 trên sân Galatasaray, Juventus rơi vào thế khó để có vé thẳng tiến đến vòng 16 đội Champions League 2025/26.

Nhận định trước trận Juventus vs Galatasaray

Juventus đã thất thủ 2-5 theo kịch bản khó tin ở Thổ Nhĩ Kỳ. "Bà đầm già" bị dẫn trước từ phút 15 nhưng nhanh chóng gỡ hòa chỉ sau một phút, sau đó vượt lên dẫn 2-1. Đó là tất cả những gì Juventus làm được trong trận này, trước khi hứng chịu cơn ác mộng ở nửa sau trận đấu.

Phút 49, Noa Lang giúp Galatasaray gỡ hòa 2-2. Bước ngoặt trận đấu xảy ra ở phút 67 khi Juan Cabal bị đuổi khỏi sân. Trong thế mất người, Juventus phải gồng mình chịu trận, để rồi nhận thêm 3 bàn thua. Với cách biệt 3 bàn, cơ hội đi tiếp của Juventus tại Champions League đang mong manh. Song, khi trở về sân nhà và tiếp đón đối thủ, CLB thành Turin cần đứng dậy mạnh mẽ để tạo nên màn lội ngược dòng ngoạn mục.

Để tạo nên màn lội ngược dòng, Juventus cần thắng với cách biệt nhiều hơn 3 bàn. Còn không, việc cân bằng tỷ số và kéo cặp trận vào loạt luân lưu đã là thành công với "Bà đầm già". Trong lịch sử Champions League, có 49 lần một CLB thua trận lượt đi với cách biệt ít nhất 3 bàn, chỉ có 4 đội lật ngược thế cờ.

4 CLB từng tạo nên kỳ tích ngược dòng là Deportivo (2003/04), Barca (2016/17), Roma (2017/18) và Liverpool (2018/19).

Juventus có quyền mơ tới kịch bản tương tự khi trở về sân nhà. Song, thầy trò HLV Luciano Spalletti bị hoài nghi khi phong độ của họ đang chạm đáy trên mọi đấu trường. Lực lượng của Juventus đang rệu rã vì mật độ thi đấu dày và phong độ của các trụ cột đa số đều đang chạm đáy.

Ngược lại, Galatasaray hoàn toàn nắm giữ thế cờ trong tay ở thời điểm này. Trong lịch sử, Galatasaray chỉ thua một trong 7 trận đối đầu Juventus. Galatasaray luôn là con mồi ưa thích của các CLB Anh và Tây Ban Nha nhưng với đại diện của Serie A thì không.



Phong độ, thành tích đối đầu Juventus vs Galatasaray

Juventus đã thua 2 trận liên tiếp tại Serie A, xen kẽ là thất bại muối mặt trên đất Thổ Nhĩ Kỳ. Cuối tuần trước, Juventus thua Calcio Como 0-2 ở Serie A, qua đó bị cắt đứt chuỗi bất bại trên sân nhà kéo dài từ mùa trước. CLB thành Turin rơi vào thế khó khi có nguy cơ rất cao bị loại sớm ở Champions League mùa này và cũng thất thế trên đường đua tranh suất dự cúp C1 mùa tới.

Phong độ của Galatasaray cũng bất ổn ở giai đoạn này. Sau màn nhấn chìm Juventus, Galatasaray bất ngờ thua Konyaspor ở giải quốc nội. Theo thống kê của Opta, Galatasaray thua tới 71% số trận làm khách ở Champions League. Tính chuỗi 13 trận làm khách gần đây, Galatasaray chỉ thắng một. Đây là thống kê khiến Galatasaray phải xem lại, đồng thời là nguồn động lực tinh thần nhỏ nhoi cho CĐV Juventus về tham vọng sẽ làm xoay chuyển cục diện.

Thông tin lực lượng Juventus vs Galatasaray

Jonathan David chạy đua thời gian để trở lại. Đây là vị trí được chờ đợi giúp hàng công Juventus thi đấu khởi sắc. Ngược lại, 2 tiền đạo Vlahovic và Milik không ra sân vì chấn thương. Bên phía Galatasaray, Lemina sẽ trở lại sau án treo giò.

Đội hình dự kiến Juventus vs Galatasaray.