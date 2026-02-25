Làm thế nào 'bé hạt tiêu' Bodo/Glimt liên tục đánh bại các 'ông lớn' châu Âu?

TPO - Bodo/Glimt đang viết nên những câu chuyện cổ tích tại UEFA Champions League 2025/2026, khi liên tục đánh bại các đội bóng hàng đầu châu Âu. Họ lần lượt vượt qua Man City, Atletico Madrid, có hai chiến thắng trước Inter Milan để hiên ngang tiến vào vòng 16 đội.

Chiến thắng lịch sử của Bodo/Glimt trước Inter Milan.

Mùa giải gần nhất Inter Milan vô địch Champions League và là mùa giải họ giành cú ăn ba lịch sử là 2009 - 2010. Khi đó, Bodo/Glimt chỉ đứng thứ sáu ở giải hạng hai Na Uy. Chúng ta có thể dành khá nhiều thời gian để liệt kê những thước đo về sự khác biệt về quy mô và danh tiếng quốc tế giữa hai câu lạc bộ này. Một trong những câu lạc bộ bóng đá giàu truyền thống và lịch sử nhất từng tồn tại, với 20 lần vô địch Serie A và 3 lần vô địch châu Âu, đã bị đánh bại một cách dễ dàng vào thứ Ba bởi "một đội bóng đến từ một thị trấn nhỏ ở phía bắc", như huấn luyện viên trưởng Kjetil Knutsen đã nói sau trận đấu.

Ngay cả điều đó cũng là một cách nói giảm nhẹ: Bodo nằm ở phía bắc xa xôi, ngay trên Vòng Bắc Cực, với dân số chỉ hơn 40.000 người. Sân vận động San Siro của Inter đều có thể chứa vừa vặn tất cả bọn họ. Và đây không chỉ là một đội bóng mới nổi đánh bại một gã khổng lồ đang xuống dốc: Inter đang dẫn đầu Serie A với 10 điểm cách biệt và đã lọt vào chung kết Champions League hai lần trong ba mùa giải gần đây.

Đây không phải là chiến thắng may mắn của Bodo. Họ đã đánh bại Inter ở trận lượt đi tại Na Uy và giữ khoảng cách an toàn ở trận lượt về. Mặc dù kiểm soát bóng ít hơn (71% so với 29%) và có ít cú sút hơn (30 so với 7) ở Milan, họ chưa bao giờ thực sự gặp nguy hiểm trước đoàn quân của HLV Chivu.

Hakon Evjen ăn mừng khi ghi bàn thắng thứ hai cho Bodo/Glimt.

Đây là mùa giải đầu tiên của Bodo tại Champions League. Đội bóng đến từ Na Uy vượt qua vòng loại để vào phân hạng, nhưng họ bị đánh giá là sẽ nhanh chóng bị loại ở giai đoạn này. Điều đó có vẻ đã đúng sau sáu trận đầu tiên, khi Bodo/Glimt đứng thứ 32 trên bảng xếp hạng, chưa giành được chiến thắng nào. Họ phải đánh bại Manchester City và sau đó là Atletico Madrid để có cơ hội lọt vào vòng play-off, và sau đó họ đã làm được điều này.

"Bạn có tin được không?" Knutsen nói với đài truyền hình TNT Sports của Anh sau khi đội bóng của ông giành vé vào vòng play-off, mắt ông mở to kinh ngạc trước những gì họ đã đạt được. "Tôi thực sự không thể tin được. Các cầu thủ đã chơi tuyệt vời. Tôi rất tự hào về bọn họ."

Cần lưu ý rằng Bodo đang trong thời gian nghỉ giữa mùa giải. Giải vô địch Na Uy đã kết thúc vào tháng 11. Nhưng điều đó dường như phù hợp với họ, thời điểm kết thúc mùa giải trong nước trùng với sự hồi sinh của họ ở châu Âu, và họ chưa thua trận nào kể từ đó. Tuy nhiên, điều đó đi ngược lại với quan niệm thông thường rằng một đội bóng khó có thể thành công nếu không thi đấu thường xuyên.

Bí quyết tạo nên thành công của Bodo/Glimt

"Nghe có vẻ không thật!" Jens Petter Hauge, tiền vệ cánh từng khởi đầu ở Bodo nhưng sau đó rời đi để gia nhập đối thủ của Inter là Milan năm 2020, trước khi trở lại năm 2024, nói. "Những gì chúng tôi đã làm, thực sự rất… Tôi rất tự hào về toàn đội. Chúng tôi đều cùng nhau nỗ lực và tin tưởng rất nhiều vào dự án này."

Đối với những người chưa quen thuộc với dự án này, bạn nên biết rằng thành công của Bodo không đến từ sự trợ giúp của một nhà hảo tâm giàu có nào. Điều này mang tính "tự nhiên" hơn, được giải thích rộng rãi bởi sự tuân thủ lối chơi bóng đá cường độ cao, năng lượng dồi dào của Knutsen và chiến lược tuyển mộ không chỉ tìm kiếm những cầu thủ phù hợp với cách tiếp cận đó, mà còn xác định những người có tài năng thô và "yếu tố X", một phẩm chất nổi bật duy nhất mà những người khác có thể đã bỏ qua vì cầu thủ đó còn non kinh nghiệm và chưa được mài dũa.

"Mỗi cầu thủ chúng tôi ký hợp đồng đều có một yếu tố X," cựu trợ lý huấn luyện viên Morten Kalvenes nói với The Athletic vào năm 2022. "Liệu cầu thủ này có yếu tố X cụ thể mà chúng tôi đang tìm kiếm? Liệu chúng tôi có thể xây dựng sự phát triển của cậu ấy xung quanh yếu tố đó, và tìm một vị trí thi đấu phù hợp với cậu ấy?" Chiến thuật này đã hiệu quả khi họ chỉ mới gây khó dễ cho các đội bóng lớn ở hai giải đấu hạng thấp hơn của bóng đá châu Âu, Europa League và Conference League, nhưng nó vẫn đang phát huy tác dụng ở cấp độ cao nhất, và thậm chí còn hiệu quả hơn nữa.

HLV Kjetil Knutsen.

Họ cũng thuê một cựu phi công chiến đấu tên là Bjorn Mannsverk làm huấn luyện viên tâm lý, người sử dụng kinh nghiệm cá nhân của mình để rèn luyện tâm lý cho các cầu thủ sau khi Knutsen đã làm điều tương tự với thể chất của họ. Một khái niệm ông mang từ cuộc sống trước đây là "vòng tròn", yêu cầu các cầu thủ tập hợp lại thành vòng tròn sau khi đội bóng để thủng lưới để thảo luận về những sai lầm.

"Khi nói đến an toàn bay trong ngành hàng không, điều thực sự quan trọng là chúng tôi phải ngay lập tức đứng lên và thành thật về những sai lầm của mình," ông nói với Sky Sports năm ngoái. "Không phải là đổ lỗi cho từng cá nhân, nhưng chúng tôi hiểu rằng chúng tôi cần phải học hỏi từ đó. Bạn có thể mắc sai lầm và sống sót, nhưng lần sau, bạn có thể mắc sai lầm tương tự và bạn có thể tự giết chết bản thân. Việc chia sẻ những sai lầm thực sự quan trọng, để bạn không sợ chúng. Đó là điều bắt buộc.

Tóm lại, Bodo/Glimt luôn khác biệt với phần còn lại. Nhưng khi chúng ta đến từ vùng đất băng giá, lạnh lẽo như họ, và với quy mô nhỏ như họ, bạn phải làm mọi thứ trở nên khác biệt.

Những "câu chuyện cổ tích" tại Champions League

Liệu chiến thắng trước Inter có phải là cú sốc lớn nhất trong lịch sử vòng loại trực tiếp Champions League? Rất có thể. Những ứng cử viên khác có thể kể đến là Dynamo Kyiv đánh bại Real Madrid năm 1999 (nhưng họ có Andriy Shevchenko, một tiền đạo tài ba, người đã giành danh hiệu Quả bóng vàng 2004 và được dẫn dắt bởi chiến lược gia huyền thoại Valeriy Lobanovskiy); Deportivo La Coruna tạo nên màn lội ngược dòng ngoạn mục đánh bại Milan mùa 2003 - 2004 (nhưng họ đã vô địch Tây Ban Nha vài năm trước đó); hoặc có thể là Monaco đánh bại Manchester City mùa 2016 - 2017 (nhưng họ có Kylian Mbappe và Bernardo Silva, những người sau này đều trở thành siêu sao bóng đá quốc tế). Nhưng chiến thắng này của Bodo/Glimt khác biệt so với tất cả những trận đấu đó.

Đây chắc chắn là một trong những chuỗi phong độ phi thường nhất mà Champions League từng chứng kiến. Như công ty dữ liệu bóng đá Opta đã chỉ ra, đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 1972 một đội bóng không thuộc năm giải đấu hàng đầu châu Âu - Anh, Tây Ban Nha, Đức, Ý và Pháp - giành chiến thắng bốn trận liên tiếp trước các đội bóng đến từ các quốc gia đó tại Champions League, hoặc tiền thân của nó, Cúp C1 châu Âu. Đội bóng đó vào năm 1972 là Ajax, sau đó đã giành chức vô địch.

Đây không phải là lần đầu tiên Bodo/Glimt khiến một gã khổng lồ của Ý trông thật nhỏ bé. Năm 2021, họ đã đánh bại Roma của Jose Mourinho với tỷ số 6-1 tại Europa Conference League. Tiếp theo có thể là Sporting hoặc Manchester City. Và bạn cũng đừng nghĩ rằng đây sẽ là lần cuối cùng họ tạo nên phép màu tại giải đấu.

(Theo The Athletic)