Tạm biệt HLV Nguyễn Văn Vinh, ‘quân sư’ phố núi Pleiku

TPO - Bóng đá Việt Nam 20 năm lên chuyên nghiệp, chuyên gia Nguyễn Văn Vinh là một trong những cái tên không thể không nhắc đến ở cuộc chơi chuyên môn. Ông Vinh đi qua cả giai đoạn sáng tối của bóng đá Việt Nam, nhưng chỉ thực sự định vị tên tuổi gắn với HAGL và bầu Đức.

Chuyên gia Nguyễn Văn Vinh và bầu Đức ngày mới làm bóng đá (ảnh TNO)

“Người giỏi nhưng sự nghiệp lại quá thăng trầm, những kiến thức về bóng đá của tôi một phần lớn từ những chia sẻ của chuyên gia Nguyễn Văn Vinh”-cây viết thể thao kỳ cựu Tuổi Trẻ, nhà báo Huy Thọ nói với Tiền Phong khi nghe tin cựu GĐKT HAGL qua đời.

Dân bóng đá xưa nhắc đến ông Vinh với biệt danh “Vinh tàu”, cái thời tên tuổi của ông sánh với những cái tên khác lừng lẫy của bóng đá Việt Nam như Lê Thế Thọ, Trần Duy Long. Sự nghiệp của ông Vinh từ khi thi đấu đến lúc cầm quân gắn với nhiều đội bóng, từ Thể Công (cũ) đến Tiền Giang, CA TPHCM…

Nhưng giai đoạn đẹp nhất của ông Vinh lại gắn với phố núi Pleiku những ngày bầu Đức làm bóng đá. Đấy là những năm đầu 2000 khi HAGL còn là cái tên chưa mấy ai biết đến trên bản đồ bóng đá Việt Nam. Cánh phóng viên trẻ khi đó thích chuyên gia Nguyễn Văn Vinh bởi phong cách cởi mở, thoải mái khi chia sẻ về chuyên môn, chất mạnh mẽ, đam mê của ông lại hợp với bầu Đức.

Ngồi ghế GĐKT, ông Vinh lùi lại một bước nhưng đồng thời có tác động lớn tới những quyết sách về chuyên môn nơi phố núi. HAGL từ một đội bóng ít tên tuổi đã vươn lên thành thế lực với đội hình “dream team” với những ngôi sao lớn từ Thái Lan: Kiatisuk Senamuang, Dusit…Hai chức vô địch liên tiếp đã đưa HAGL trở thành một thế lực mới của bóng đá Việt Nam, tạo nên thương hiệu của bầu Đức. Sân chơi V.League trở nên sôi động, đầy màu sắc với cả những mảng sáng, tối đan xen.

Như mọi tên tuổi của bóng đá Việt Nam giai đoạn trên, chuyên gia Nguyễn Văn Vinh cũng gắn với đủ câu chuyện, đôi khi mang màu sắc “truyền kỳ”. Nhưng không thể phủ nhận ông đã trở thành một phần của HAGL. Ở phố núi, người HAGL gọi ông là “bố Vinh” một cách đầy tình cảm.

“Vĩnh biệt Bố, người gắn với rất nhiều kỷ niệm của mình”-một thành viên HAGL lâu năm chia sẻ hôm nay. Cựu danh thủ Kiatisuk Senamuang cũng dành những lời tưởng niệm cho vị quân sư lâu năm của bầu Đức. "Yên nghỉ nhé, HLV Vinh. Cảm ơn thầy đã chăm sóc em chu đáo cả trong và ngoài sân cỏ. Thầy luôn ở bên cạnh hướng dẫn và giúp đỡ em từ ngày đầu tiên, ngay khi em đến Việt Nam thi đấu. Chúng ta đã cùng nhau gặt hái thành công. Thầy đã hy sinh thời gian và cống hiến hết sức lực cho HAGL trong suốt thời gian em ở đây. Em sẽ luôn nhớ đến thầy, HLV thân mến".

Hai năm sau khi góp sức tạo nên thương hiệu cho Học viện HAGL-JMG, ông Nguyễn Văn Vinh chia tay phố núi. Bầu Đức vẫn dành tình cảm đặc biệt cho vị “quân sư” của mình. Ông Vinh vẫn xuất hiện ở các sự kiện quan trọng của HAGL. Tình yêu bóng đá vẫn còn, ông vẫn thường xuyên tham gia luận bàn chuyên môn sân cỏ và chỉ nghỉ hẳn khi sức khoẻ không còn tốt.