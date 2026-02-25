Vì sao Nhật Bản áp dụng quy định lạ chưa từng có, ‘khai tử’ các trận hòa tại J.League?

TPO - Có lẽ không ít người hâm mộ đã biết về việc J.League áp dụng quy định đá luân lưu sau mỗi trận hòa ở mùa giải 2026. Nguyên nhân nào khiến họ đi đến bước ngoặt táo bạo này?

J.League, giải bóng đá chuyên nghiệp của Nhật Bản, đã chuyển sang thể thức vắt năm từ mùa giải năm nay. Mùa bóng 2026/27 thay vì diễn ra từ tháng 2 và kết thúc trong năm sẽ khởi tranh vào tháng 8 và kết thúc giữa năm như các giải đấu hàng đầu châu Âu.

Trước khi bắt đầu theo thể thức mới, J.League đã tổ chức một sự kiện đặc biệt mang tên "Giải đấu Tầm nhìn” để kỷ niệm 100 năm. Sân chơi này khởi tranh từ ngày 6/2. Vẫn là 20 đội J.League nhưng được chia thành hai bảng đấu: bảng Đông (10 đội) và bảng Tây (10 đội).

Đáng chú ý, ở giải đấu đang diễn ra sẽ không có suất xuống hạng. Và một chi tiết bất ngờ hơn là việc J.League áp dụng quy định mới, “khai tử” kết quả hòa. Nếu trận đấu có tỷ số hòa sau 90 phút, 2 đội sẽ lập tức bước loạt sút luân lưu, không đá hiệp phụ.

Do đó, hệ thống tính điểm cũng rất độc đáo. Đội thắng trong một trận đấu 90 phút chính thức sẽ nhận 3 điểm, đội thắng trong loạt sút luân lưu sẽ nhận 2 điểm, và đội thua sẽ bỏ túi 1 điểm. Có 2 lý do dẫn đến thay đổi mang tính cách mạng này.

Tăng tính cạnh tranh, thu hút NHM

Lý do J.League tạo ra thể thức thi đấu "không hòa", điều mà họ chưa từng sử dụng dù chỉ một lần trong mùa giải chính thức, về cơ bản là để tăng kịch tính bằng cách duy trì sự căng thẳng cho đến phút cuối cùng của trận đấu.

Những năm qua, những trận hòa vốn đã trở thành “đặc sản” của J.League. Ví dụ như mùa giải 2025, có tới gần 30% số trận đấu chia điểm. Nhiều vòng đấu có quá nửa màn so tài giữa các đội kết thúc bất phân thắng bại. Ban tổ chức J.League không thích điều này. Họ muốn đem đến một trải nghiệm hấp dẫn hơn cho NHM.

Sau mỗi trận hòa ở mùa này, các đội sẽ phải đá luân lưu

Trong số 30 trận đã diễn ra theo thể thức mới (tính đến ngày 25/2), có tới 12 trận đấu kịch tính đến mức phải phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu. Con số này chiếm tới 40% tổng số trận.

Ví dụ như vòng 2 ở mùa giải đang diễn ra, có tới 6 trong 10 trận đấu hòa sau 90 phút. Và cả 6 trận phải bước vào loạt đấu súng. NHM các đội giành chiến thắng như Machida (trước Mito), Kawasaki Frontale (trước Chiba)… thừa nhận họ cảm thấy vui chẳng khác nào thắng trong 90 phút. Quan điểm phổ biến là một thắng lợi luân lưu sẽ tốt hơn là một trận hòa.

Giúp đội tuyển quốc gia rèn bản lĩnh đá luân lưu

Nhưng đằng sau quyết định của J-League còn có một chiến thuật khác: ủng hộ đội tuyển quốc gia Nhật Bản, đội bóng đang nuôi ước mơ tiến vào tứ kết World Cup tại Bắc và Trung Mỹ vào tháng 6 này.

Nhật Bản đã lọt vào vòng 1/8 ở 3 trong 4 kỳ World Cup gần đây nhất, nhưng đều không thể tiến vào tứ kết. Điều thú vị là, trong 3 lần bị loại ấy, Nhật Bản thua 2 ở loạt sút luân lưu.

Tại World Cup 2010 ở Nam Phi, Nhật Bản thua Paraguay 3-5 trong loạt “đấu súng”. Tại vòng 1/8 World Cup 2022, Nhật Bản thua Croatia 1-3 sau màn sút luân lưu. Khi đó, hai người đá phạt đền chủ lực của Nhật Bản, Takumi Minamino (31 tuổi, AS Monaco) và Kaoru Mitoma (29 tuổi, Brighton), đều đá hỏng.

Lần gần nhất phải đá luân lưu tại Asian Cup (trận tranh hạng ba kỳ 2007), Nhật Bản cũng thua. Ngay cả trong màn so tài với tuyển Áo ở một trận giao hữu hồi tháng 9/2007, đội tuyển xứ sở mặt trời mọc cũng bị đối thủ đánh bại khi đá luân lưu.

Hàng loạt trận thua ấy khiến Saburo Kawabuchi, cựu chủ tịch của J.League, đã phải thốt lên: "Tuyển Nhật Bản không giỏi đá phạt đền. Tại World Cup gần đây nhất, những sai lầm đã xảy ra ngay từ đầu trong loạt đá luân lưu. Điều đó đã tạo động lực cho J.League loại bỏ các trận hòa và đưa loạt đá luân lưu vào giải đấu”.

Thật khó để dự đoán sự thay đổi bước ngoặt của J.League sẽ giúp đội tuyển quốc gia vượt qua nỗi ám ảnh về loạt sút luân lưu đến mức nào. Vì bây giờ, đa số tuyển thủ Nhật Bản đang thi đấu ở châu Âu chứ không còn gắn bó ở giải quốc nội. Tuy nhiên, ít nhất là phản hồi từ người hâm mộ đang là tích cực, và nó cho thấy cuộc cách mạng của J.League đúng đắn.