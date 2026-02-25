Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Futsal nữ Việt Nam đánh bại Philippines, giữ cửa đi tiếp ở giải Đông Nam Á

Trọng Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong thế buộc phải thắng để nuôi hy vọng vượt qua vòng bảng, đội tuyển futsal nữ Việt Nam đã chơi trận đấu đầy quyết tâm và bản lĩnh, đánh bại Philippines 2-0 ở lượt trận thứ hai bảng B Giải vô địch futsal nữ Đông Nam Á 2026.

screen-shot-2026-02-25-at-160315.png

Sau trận ra quân chưa như mong đợi, đội tuyển futsal nữ Việt Nam bước vào cuộc so tài mang tính “bản lề” với áp lực không nhỏ. Tuy nhiên, thay vì dè dặt, các học trò của HLV Nguyễn Đình Hoàng chủ động đẩy cao đội hình, và chủ động tổ chức tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Sự áp đảo sớm được cụ thể hóa ở phút thứ 5. Thanh Ngân có pha bứt tốc dũng mãnh, vượt qua thủ môn Hughes trước khi dứt điểm quyết đoán, mở tỷ số 1-0 cho đội tuyển Việt Nam.

Hiệp 1 chứng kiến thế trận một chiều khi Việt Nam kiểm soát bóng vượt trội và liên tục tạo sức ép. Phút 8, Biện Thị Hằng khiến hàng thủ Philippines chao đảo với pha đi bóng kỹ thuật bên cánh phải, song cú dứt điểm chéo góc lại đi chệch cột dọc trong gang tấc. Phút 11, từ quả căng ngang thuận lợi của đồng đội, Phương Anh đệm bóng ở cự ly gần nhưng không thắng được thủ môn Hughes.

Đáng tiếc nhất là tình huống phút 16, khi Tulabing để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trên chấm phạt 6m, Thanh Ngân không thắng được thủ môn đối phương, bỏ lỡ cơ hội gia tăng cách biệt.

Sang hiệp 2, kịch bản không thay đổi. Việt Nam tiếp tục làm chủ thế trận, trong khi Philippines nỗ lực cầm bóng và tổ chức phản công nhưng không tạo ra nhiều pha bóng thực sự nguy hiểm.

Phút 22, Biện Thị Hằng thực hiện cú sút phạt ở cự ly 11m, song bóng lại đi vọt xà ngang. Cơ hội vẫn liên tiếp mở ra. Phút 28, thủ môn Santiago bắt bóng không dính, Nguyệt Vi nhanh chân dứt điểm nhưng bóng đi thiếu chính xác.

Sự kiên trì cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 36. Từ tình huống phối hợp đá biên được tổ chức bài bản, Biện Thị Hằng tung cú sút chéo góc hiểm hóc, đưa bóng găm thẳng vào lưới Philippines, nâng tỷ số lên 2-0 và gần như đặt dấu chấm hết cho mọi nỗ lực của đối thủ.

Những phút cuối, Philippines chuyển sang chơi power-play nhằm tìm bàn gỡ, song hàng thủ Việt Nam thi đấu tập trung, bọc lót kín kẽ và bảo toàn cách biệt. Thắng chung cuộc 2-0, đội tuyển futsal nữ Việt Nam có được 3 điểm quan trọng, qua đó tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh tấm vé đi tiếp tại bảng B Giải vô địch futsal nữ Đông Nam Á 2026.

Trọng Đạt
#sal nữ #Việt Nam #Philippines #giải vô địch Đông Nam Á #bóng đá nữ

