Tuyển Việt Nam đấu 'quân xanh' Bangladesh, chạy đà cho đại chiến Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027

Trọng Đạt
TPO - Trận giao hữu với Bangladesh được đánh giá là lựa chọn hợp lý về chuyên môn, giúp đội tuyển Việt Nam rà soát lực lượng và thử nghiệm nhân sự trước cuộc chạm trán Malaysia tại vòng loại cuối Asian Cup 2027.

screen-shot-2026-02-25-at-154909.png

Theo kế hoạch vừa được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam công bố, đội tuyển Việt Nam sẽ giao hữu quốc tế trong khuôn khổ FIFA Days tháng 3/2026, với đối thủ Bangladesh vào ngày 26/3.

Năm ngày sau đó, đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu chính thức gặp Malaysia tại Vòng loại cuối AFC Asian Cup 2027, diễn ra ngày 31/3 trên sân Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình.

Bangladesh - biệt danh “Những con hổ Bengal” - là đại diện quen thuộc của khu vực Nam Á và thường xuyên góp mặt ở các giải đấu do Liên đoàn Bóng đá châu Á tổ chức.

Dù không được đánh giá cao bằng các đội bóng hàng đầu châu lục, Bangladesh đang cho thấy dấu hiệu khởi sắc. Ở hai trận gần nhất, họ hòa Nepal 2-2 trong một trận giao hữu và đánh bại Ấn Độ 1-0 tại Vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Với đội tuyển Việt Nam, việc lựa chọn Bangladesh làm “quân xanh” được xem là bước đi hợp lý về chuyên môn. Đối thủ có lối chơi giàu thể lực, tốc độ và không ngại va chạm, những yếu tố có thể mang đến bài test đủ độ khó cho thầy trò HLV Kim Sang-sik trước khi bước vào màn tái đấu nhiều duyên nợ với Malaysia.

Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 17 hoặc 18/3. Địa điểm tổ chức trận giao hữu giữa Việt Nam và Bangladesh sẽ được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam thông báo trong thời gian tới.

Trọng Đạt
