Nhận định PSG vs Monaco, 03h00 ngày 26/2: Tung đòn quyết định

TPO - Nhận định bóng đá trận PSG vs Monaco, lượt về vòng play-off Champions League 2025/26, lúc 03h00 ngày 26/2. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Sau màn lội ngược dòng 3-2 ở lượt đi, đội bóng thủ đô nước Pháp đang chiếm ưu thế rõ rệt trước trận tái đấu mang tính quyết định.

Nhận định trước trận đấu

Ở trận lượt đi, nhà đương kim vô địch PSG đã tạo nên màn lội ngược dòng đầy bản lĩnh khi đánh bại Monaco 3-2. Hai mươi phút đầu tiên trên sân khách diễn ra như một cơn ác mộng với Les Parisiens khi họ bị dẫn trước 2 bàn.

Nhưng bản lĩnh của một nhà vô địch lên tiếng đúng lúc, giúp đại diện thủ đô nước Pháp xoay chuyển thế cờ theo cách không tưởng. Đó cũng là lần đầu tiên trong thế kỷ này, PSG giành chiến thắng ở một trận knock-out Champions League sau khi bị dẫn trước hai bàn.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Luis Enrique, PSG đang cho thấy phong độ ấn tượng ở đấu trường châu Âu. Họ đã thắng bốn trận knock-out liên tiếp tại Champions League, đồng thời ca khúc khải hoàn ở hai trận knock-out gần nhất trên sân nhà.

Nếu tiếp tục đánh bại Monaco ở lượt về, đội bóng Pháp sẽ thắng bảy trong tám cặp đấu hai lượt gần nhất tại Champions League.

Điểm tựa Parc des Princes càng khiến niềm tin dành cho PSG thêm vững chắc. Họ bất bại tám trong chín trận gần nhất trên mọi đấu trường tại đây, trong đó hai trận sân nhà gần nhất thắng với tổng tỷ số 8-0.

Không chỉ vậy, PSG cũng bất bại trong năm lần tiếp đón Monaco gần đây tại Paris và chưa từng thua đối thủ này ở một trận knock-out nào trong thế kỷ này.

Ở chiều ngược lại, Monaco bước vào trận lượt về trong hoàn cảnh không còn gì để mất khi buộc phải thắng nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp. Đội bóng Công quốc đã bị loại ở 3 vòng knock-out gần nhất tại Champions League và chưa thể trở lại vòng 1/8 kể từ mùa giải 2016/17, thời điểm một Kylian Mbappé còn rất trẻ góp công lớn đưa họ vào tới bán kết.

Dẫu vậy, thầy trò HLV Sébastien Pocognoli vẫn cho thấy tinh thần chiến đấu đáng ghi nhận. Họ thắng hai trong ba trận gần nhất trước các đối thủ Pháp, trong đó có màn lội ngược dòng từ thế bị dẫn hai bàn để đánh bại Lens 3-2 cuối tuần qua. Chiến thắng ấy vô tình tạo điều kiện để PSG đòi lại ngôi đầu Ligue 1, nhưng đồng thời cũng chứng minh Monaco không dễ dàng buông xuôi.

Tuy nhiên, lịch sử đang chống lại đội bóng xứ Công quốc. Kể từ vòng 1/8 mùa 2017, Monaco chưa từng thắng một trận knock-out nào sau khi thua trận lượt đi. Lần gần nhất họ làm được điều đó chính là trước Man City năm 2017, khi xóa bỏ thất bại 3-5 ở lượt đi bằng chiến thắng 3-1 ở lượt về để đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách.

Phong độ sân khách mùa này cũng không ủng hộ Monaco. Chỉ một trong năm trận xa nhà gần nhất trên mọi đấu trường kết thúc bằng chiến thắng. Đáng lo hơn, họ đã thủng lưới tới 12 bàn trong bốn trận sân khách tại Champions League mùa này.

Đã gần một thập kỷ trôi qua kể từ lần gần nhất Monaco đánh bại PSG tại Parc des Princes, chiến thắng 2-0 ở Ligue 1 vào tháng 3/2016. Lần tái đấu này, trước sức ép từ khán đài Paris và phong độ hủy diệt của đội chủ nhà, Monaco cần nhiều hơn một phép màu nếu muốn viết tiếp câu chuyện cổ tích của mình.

Thông tin lực lượng

Trước thềm trận tái đấu, PSG đối diện không ít tổn thất về lực lượng. Ousmane Dembele và Senny Mayulu nhiều khả năng vắng mặt vì chấn thương bắp chân, trong khi Fabian Ruiz đang gặp vấn đề ở đầu gối. Quentin Ndjantou Mbitcha cũng chưa thể trở lại do chấn thương gân kheo.

Trong khung gỗ, HLV Luis Enrique dường như đã chốt phương án lâu dài khi trao suất bắt chính cho Matvey Safonov ở sáu trận gần nhất, thay thế Lucas Chevalier.

Bên kia chiến tuyến, Monaco cũng lao đao vì “bão” chấn thương. Paul Pogba, Mohammed Salisu, Takumi Minamino và Lukas Hradecky đều phải ngồi ngoài do chấn thương đầu gối. Eric Dier và Christian Mawissa chưa chắc ra sân vì vấn đề gân kheo, trong khi Kassoum Ouattara nhiều khả năng vắng mặt vì chấn thương bắp chân.

Chưa hết, Maghnes Akliouche (đau hông) và Krepin Diatta (va chạm nhẹ) vẫn cần được theo dõi thêm, còn Aleksandr Golovin bị treo giò.