Kế hoạch táo bạo của bầu Đức

TPO - Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai dự kiến niêm yết cổ phiếu của Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi trong năm 2026 và của Công ty CP Gia Súc Lơ Pang trong năm 2027. Đồng thời, đưa tổng diện tích cà phê đến cuối 2027 lên 10.000 ha và sầu riêng là 3.000 ha.

Ngày 29/10, Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán: HAG) do ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị công bố nghị quyết, thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu các công ty con và triển khai loạt dự án đầu tư lớn trong lĩnh vực nông nghiệp.

Theo đó, HAG dự kiến niêm yết cổ phiếu của Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi trong năm 2026 và của Công ty CP Gia Súc Lơ Pang trong năm 2027. HAG cho biết, hiện các công ty con này đang tiến hành lựa chọn đơn vị tư vấn để thẩm định giá trị doanh nghiệp, xây dựng phương án phát hành, lựa chọn sàn giao dịch chứng khoán phù hợp và hoàn thiện lộ trình niêm yết.

Tại thời điểm 30/9, Hoàng Anh Gia Lai đang sở hữu 98,78% vốn điều lệ tại Hưng Thắng Lợi Gia Lai - đơn vị hoạt động tại Gia Lai trong lĩnh vực dịch vụ trồng trọt và sở hữu 99,91% vốn tại Gia Súc Lơ Pang - đơn vị cũng hoạt động tại Gia Lai và kinh doanh trong lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi.

Ngoài kế hoạch niêm yết, HAG cũng đẩy mạnh mảng nông nghiệp với định hướng mở rộng diện tích trồng cà phê và sầu riêng. Trong năm 2025, HAG sẽ trồng 2.000 ha cà phê giống Arabica và sau đó đầu tư thêm 1.000 ha, nâng tổng diện tích cà phê đến cuối năm lên 3.000 ha.

Giai đoạn 2026 - 2027, diện tích trồng mới mỗi năm dự kiến đạt 3.500 ha, đưa tổng diện tích cà phê đến cuối 2027 của HAG lên 10.000 ha, trong đó 70% là Arabica và 30% là Robusta.

HAG dự kiến niêm yết cổ phiếu Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi trong năm 2026 và Công ty CP Gia Súc Lơ Pang trong năm 2027.

Về sầu riêng, HAG đang sở hữu diện tích 2.000 ha. Công ty lên kế hoạch trồng mới dự kiến 1.000 ha trong 2 năm 2026 và 2027, nâng tổng diện tích lên 3.000 ha vào cuối năm 2027.

Hội đồng quản trị HAG cũng thông qua kế hoạch đầu tư 2 nhà máy chế biến cà phê quy mô lớn tại Lào (công suất 1.500 tấn/ngày) và Việt Nam (công suất 700 tấn/ngày), ứng dụng công nghệ tiên tiến hướng đến sản xuất cà phê nhân chất lượng cao, tận dụng lợi thế về địa lý và thổ nhưỡng.

Cuối cùng, Hoàng Anh Gia Lai thông qua đầu tư xây dựng hệ thống kho lạnh để cấp đông sầu riêng với tổng diện tích kho 20.000 m2 và 3 nhà máy chế biến sầu riêng đặt tại Lào và Việt Nam.

Các dự án này được HAG kỳ vọng sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu lợi nhuận 5.000 tỷ đồng vào năm 2028.

Quý III năm nay, HAG có doanh thu đạt 1.905 tỷ đồng, tăng 442 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Sau khi trừ đi các chi phí, Hoàng Anh Gia Lai có lợi nhuận sau thuế đạt 432 tỷ đồng, tăng hơn 23% so với cùng kỳ năm 2024.

Lũy kế 9 tháng năm nay, Hoàng Anh Gia Lai đạt doanh thu 5.628 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.311 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái ở mức 851 tỷ đồng.

Nguồn doanh thu của Hoàng Anh Gia Lai đến từ trái cây là chính với hơn 4.400 tỷ đồng. Sau đó, doanh thu đến từ bán sản phẩm hàng hóa với hơn 1.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, doanh thu bán thịt heo (lợn) từ đầu năm đến nay chỉ đạt 173 tỷ đồng, trong khi năm 2024 lên tới 845 tỷ đồng.