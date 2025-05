Con gái của Bầu Đức thiếu tiền

TPO - Bà Đoàn Hoàng Anh - con gái Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức) - không mua được cổ phiếu HAG nào, lý do vì không thu xếp được tài chính cá nhân.

Trước đó, bà Đoàn Hoàng Anh đăng ký mua 4 triệu cổ phiếu của Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán: HAG) từ ngày 14/-13/5, tuy nhiên bà Hoàng Anh không mua được cổ phiếu nào. Lý do không mua được cổ phiếu là không thu xếp được tài chính cá nhân.

Sau giao dịch bất thành, bà Hoàng Anh vẫn giữ nguyên tỷ lệ sở hữu 1,32% vốn điều lệ, tương ứng 14 triệu cổ phần HAG. Trước đó, từ 30/12/2024 - 21/1, bà Đoàn Hoàng Anh đã mua thành công 1 triệu cổ phiếu HAG để nâng sở hữu như hiện tại.

Hiện tại, ông Đoàn Nguyên Đức là cổ đông lớn nhất của HAG với tỷ lệ nắm giữ 30,26% vốn điều lệ, tương đương gần 320 triệu cổ phần. Tính chung cả gia đình bầu Đức đang nắm giữ gần 334 triệu cổ phần HAG, chiếm khoảng 31,58% vốn điều lệ Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai.

Cổ phiếu HAG hiện nằm trong diện bị cảnh báo và đang giao dịch quanh mức 13.300 đồng/cổ phiếu.

HAG cũng vừa điều chỉnh thời gian tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2025 sang ngày 6/6 tại TPHCM, sớm hơn kế hoạch cũ là 18/6. Công ty cho biết đã hoàn tất công tác chuẩn bị và cần sớm lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên 2025.

Quý I năm nay, HAG có doanh thu thuần đạt 1.380 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2024. Về cơ cấu doanh thu, mảng trái cây đóng góp 1.000 tỷ đồng (tăng 13%), mảng bán hàng hóa đạt 311 tỷ đồng (tăng 591% so với cùng kỳ). Ngược lại, mảng chăn nuôi heo chỉ ghi nhận 76 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 292 tỷ đồng của quý I/2024.

Chi phí tài chính trong kỳ giảm 37%, còn 109 tỷ đồng, trong khi chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp không biến động đáng kể. Do đó, HAG báo lãi sau thuế 360 tỷ đồng, tăng 59% so với cùng kỳ. Trung bình mỗi ngày, doanh nghiệp này lãi khoảng 4 tỷ đồng.

Tại thời điểm ngày 31/3, tổng tài sản của HAG đạt gần 23.480 tỷ đồng, tăng gần 1.200 tỷ đồng so với đầu năm. Lượng tiền mặt tăng lên 316 tỷ đồng, so với mức 150 tỷ đồng hồi đầu năm. Phần lớn tài sản tập trung ở các khoản phải thu ngắn hạn (8.065 tỷ đồng), tài sản cố định (hơn 6.580 tỷ đồng) và tài sản dở dang dài hạn (5.240 tỷ đồng).

Tại thời điểm ngày 31/3, tổng nợ phải trả của HAG ở mức hơn 13.730 tỷ đồng, trong đó nợ vay chiếm hơn 7.500 tỷ đồng, tăng 2.282 tỷ đồng so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu đạt 9.743 tỷ đồng, trong khi lỗ lũy kế đã giảm còn hơn 80 tỷ đồng, từ mức đỉnh hơn 7.470 tỷ đồng vào quý I/2021.