Con gái bầu Đức lướt sóng cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai

TPO - Bà Đoàn Hoàng Anh - con gái bầu Đức - vừa mua thêm 1 triệu cổ phiếu HAG để nâng sở hữu lên 1,19% vốn điều lệ thì ngay lập tức đã đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu HAG trong khoảng thời gian từ ngày 5/2 - 4/3.

Tuần này, có 2 doanh nghiệp thông báo chốt quyền để trả cổ tức. Trong đó, cả 2 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt với mức 5 - 10%.

Vừa mua đã bán

Vừa mua vào 1 triệu cổ phiếu, bà Đoàn Hoàng Anh - con gái ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán: HAG) - đã muốn bán ra 2 triệu cổ phiếu HAG.

Theo đó, từ ngày 5/2 - 4/3, bà Đoàn Hoàng Anh đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu HAG để giảm sở hữu từ 11 triệu cổ phần về 9 triệu cổ phần (tương ứng 0,97% vốn điều lệ). Lý do giao dịch được bà Đoàn Hoàng Anh đưa ra là do xử lý tài chính cá nhân.

Trước đó, ngày 19/1, bà Đoàn Hoàng Anh mua thêm 1 triệu cổ phiếu HAG để nâng sở hữu lên 1,19% vốn điều lệ. Ngoài ra, bà Đoàn Thị Nguyên Xuân - em gái ông Đoàn Nguyên Đức cũng đăng ký bán 80.000 cổ phiếu để giảm sở hữu về 73.593 cổ phần. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 11/1 - 9/2.

Quý IV/2023, HAG ghi nhận doanh thu đạt gần 1.898 tỷ đồng (tăng gần 16% so với cùng kỳ). Lợi nhuận sau thuế đạt gần 1.108 tỷ đồng (tăng hơn 376% so với cùng kỳ năm trước).

Trong phần thuyết minh, HAG cho biết, doanh thu tài chính tăng chủ yếu do ghi nhận hơn 240 tỷ đồng lãi do thanh lý khoản đầu tư và chi phí tài chính giảm chủ yếu do giảm lãi vay được miễn giảm với số tiền gần 1.425 tỷ đồng.

Lý giải biến động chi phí tài chính, HAG cho biết được miễn giảm lãi vay của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam.

Tính cho cả năm 2023, HAG ghi nhận doanh thu đạt 6.932 tỷ đồng (tăng 35,6% so với cùng kỳ), lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi hơn 1.817 tỷ đồng (tăng 61,6% so với cùng kỳ). Dù có lãi lớn trong năm 2023 nhưng tại thời điểm ngày 31/12/2023, HAG vẫn đang còn lỗ luỹ kế hơn 1.633 tỷ đồng, bằng 17,6% vốn điều lệ.

Thép Pomina huỷ kế hoạch huy động hơn 701 tỷ đồng

Lên kế hoạch huy động hơn 701 tỷ đồng từ cổ đông chiến lược để tái cấu trúc nhưng Công ty CP Thép Pomina (mã chứng khoán: POM) bất ngờ thông qua việc dừng kế hoạch huy động vốn.

Theo kế hoạch ban đầu, ngày 14/7/2023, Thép Pomina đã thông qua kế hoạch phát hành riêng lẻ 70.175.343 cổ phiếu cho Công ty Nansei Steel với giá 10.000 đồng/cổ phiếu để huy động hơn 701 tỷ đồng nhằm bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất và kinh doanh.

Trong đó, phát hành riêng lẻ được chia làm hai đợt. Đợt 1 sẽ phát hành 10.604.038 cổ phiếu trong tháng 8/2023 và đợt 2 dự kiến phát hành thêm 59.571.305 cổ phiếu trong tháng 9/2024. Nếu hoàn thành hai đợt chào bán, Công ty Nansei Steel sẽ trở thành cổ đông lớn, sở hữu 20,04% vốn điều lệ tại Pomina.

Tuy nhiên, trong tháng 9/2023, Thép Pomina đã xin ý kiến cổ đông điều chỉnh phương án chào bán riêng lẻ 70.175.343 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược Nansei, thời gian dự kiến từ tháng 8/2023 đến hết năm 2024 với số lượng chào bán từng đợt theo sự thoả thuận giữa Công ty Thép Pomina với Nansei.

Tuy nhiên, sau khi kéo dài thời gian chào bán từ năm 2023 sang năm 2024, bước sang giai đoạn đầu năm 2024, Thép Pomina đã quyết định dừng kế hoạch huy động vốn nói trên.

Sau khi chỉ chào bán được 59,6% tổng trái phiếu cho cổ đông hiện hữu, Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM (mã chứng khoán: CII) tiếp tục phát hành cho cán bộ, nhân viên, nâng tỷ lệ chào bán thành công lên 99,05%.

Theo đó, kết thúc đợt chào bán trái phiếu tính tới ngày 25/1, CII cho biết đã phát hành được 28.130.689 trái phiếu mã CII42301 trong tổng chào bán 28.401.951 trái phiếu, tương ứng tỷ lệ chào bán thành công là 99,05%. Như vậy, CII đã huy động được 2.813 tỷ đồng trái phiếu.

Công ty CP Khử trùng Việt Nam (mã chứng khoán: VFG) thông báo tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, có nghĩa cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 1.000 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 7/2. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 6/2. Với gần 41,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính APF sẽ chi khoảng 42 tỷ đồng cho đợt cổ tức này. Thời gian thực hiện là ngày 8/3.

Công ty CP Nước sạch Bắc Ninh (mã chứng khoán: BNW) thông báo 7/2 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức tiền mặt 5%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 6/2. Thời gian thực hiện dự kiến là ngày 6/3. Với 37,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, BNW cần chi 19 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này.