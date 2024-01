Sếp Thế giới Di động 'né' mua cổ phiếu, nhiều doanh nghiệp 'thay ghế' CEO

TPO - Ông Nguyễn Đức Tài - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Thế giới Di động - vừa mua vào 200.000 cổ phiếu trong tổng số đăng ký là 500.000 cổ phiếu. Lý do được ông Tài đưa ra là do diễn biến thị trường không phù hợp.

Tuần này, có 19 doanh nghiệp thông báo chốt quyền để trả cổ tức. Trong đó, 15 công ty trả cổ tức bằng tiền mặt, 3 doanh nghiệp thực hiện quyền mua cổ phiếu, 1 doanh nghiệp trả cổ tức kết hợp.

Vẫn lý do cũ

Ông Nguyễn Đức Tài - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Thế giới Di động (mã chứng khoán: MWG) vừa mua vào 200.000 cổ phiếu trong tổng số đăng ký 500.000 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ mua thành công là 40% tổng đăng ký, nâng sở hữu lên 2,42% vốn điều lệ. Giao dịch được thực hiện từ ngày 12/12/2023 đến ngày 10/1.

Lý do được ông Tài đưa ra khi không mua hết cổ phiếu đăng ký là do diễn biến thị trường không phù hợp. Trước đó, từ ngày 8/11 - 7/12/2023, ông Tài đã mua vào 110.000 cổ phiếu MWG trong tổng đăng ký 1 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ mua thành công là 11% tổng đăng ký. Lý do không mua hết cổ phiếu đăng ký cũng tương tự như lý do vừa công bố.

Vào ngày 25/12/2023, MWG công bố tình hình kinh doanh trong tháng 11/2023 và luỹ kế 11 tháng đầu năm 2023. Theo đó, trong tháng 11/2023, công ty ghi nhận doanh thu 9.900 tỷ đồng và luỹ kế 11 tháng đầu năm 2023 ghi nhận doanh thu đạt 107.954 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ và hoàn thành được 80% so với kế hoạch năm 2023.

Trong đó, doanh thu chuỗi Điện máy Xanh đóng góp 46,9%, doanh thu chuỗi Bách hoá Xanh góp 26,3%, doanh thu chuỗi Thế giới Di động đóng góp 24,2% và 2,6% còn lại là đóng góp của các hoạt động kinh doanh khác.

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (mã chứng khoán: AGG) vừa bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Sơn làm Tổng giám đốc. Trước khi gia nhập An Gia, ông Nguyễn Thanh Sơn từng là Tổng giám đốc Công ty Xây dựng Vincom 2, 5 của Tập đoàn Vingroup, Phó tổng giám đốc MIK Group, Giám đốc Chuyển đổi trong dự án chiến lược tăng trưởng Nam Long 2030, Tổng giám đốc Nam Long Land…

Công ty CP Tập đoàn Đại Dương (mã chứng khoán: OGC) thông báo thay đổi nhân sự với 4 đơn từ nhiệm của lãnh đạo cấp cao, gồm: Bà Phạm Thị Hồng Nhung - thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc, bà Trần Thị Ngọc Bích - thành viên độc lập Hội đồng quản trị, bà Nguyễn Thị Thanh Hường - thành viên Hội đồng quản trị và ông Phạm Trung Hiếu - Trưởng Ban Kiểm soát.

Căn cứ theo Điều lệ công ty, đơn từ nhiệm của các nhân sự trên được chấp thuận kể từ ngày 8/1 và sẽ báo cáo đại hội cổ đông gần nhất của công ty để thông qua việc miễn nhiệm. Ngay sau đó, OGC bổ nhiệm ông Phạm Hùng Việt giữ chức vụ Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của OGC.

Trong tháng 12/2023, OGC thông báo có 2 cổ đông lớn là Công ty CP Xây dựng Sông Hồng Bắc Việt đã mua 27.058.490 cổ phần OGC (tương đương 9,02% vốn điều lệ), Công ty CP Thương mại Phát triển Nhà và Đô thị Việt Nam đã mua 51,7 triệu cổ phần (tương ứng 17,24% vốn điều lệ).

Đáng chú ý, hai cổ đông lớn của OGC chỉ được thành lập vài ngày trước khi mua cổ phần của Tập đoàn Đại Dương. Cụ thể, Công ty CP Xây dựng Sông Hồng Bắc Việt thành lập ngày 1/12/2023, có trụ sở chính đặt tại tầng 6, toà nhà Icon 4 (số 243 Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội).

Tương tự, Công ty Thương mại Phát triển Nhà và Đô thị Việt Nam mới thành lập ngày 25/12/2023, hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. Công ty này có trụ sở chính đặt tại Tòa nhà VNT Tower (số 19 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội). Đại diện pháp luật kiêm tổng giám đốc công ty này là bà Đinh Thị Nhi (30 tuổi).

HAG muốn chuyển nợ thành vốn góp

Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán: HAG) vừa công bố trích lục nghị quyết Hội đồng quản trị về thông qua việc đăng ký mua cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu của Công ty CP Chăn nuôi Gia Lai.

Theo đó, HAG đăng ký mua gần 77,72 triệu cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu của Công ty CP Chăn nuôi Gia Lai - công ty con của HAG.

Đồng thời, HAG cũng rà soát số liệu căn cứ trên báo cáo tài chính của HAG và Chăn nuôi Gia Lai để chuyển đổi số dư nợ cho vay, lãi phải thu và công nợ phải thu khác của Chăn nuôi Gia Lai thành vốn góp cổ phần. Số lượng chuyển đổi là hơn 77,72 triệu cổ phần. Dự kiến sau thương vụ trên, HAG sẽ sở hữu 165,75 triệu cổ phần của Chăn nuôi Gia Lai, chiếm 85% vốn điều lệ.

Gần đây, HAG cũng công bố thông tin bất thường. Cụ thể, đại hội cổ đông của Công ty CP Chăn nuôi Gia Lai đã thông qua chủ trương tách doanh nghiệp theo phương án chuyển một phần tài sản, quyền, nghĩa vụ cổ đông hiện có (công ty bị tách) để thành lập một công ty cổ phần mới mà không chấm dứt sự tồn tại của công ty bị tách.

Công ty được tách với tên gọi là Công ty CP Nông nghiệp Kon Thụp (số 859 Trường Chinh, phường Chi Lăng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai). Sau khi Chăn nuôi Gia Lai hoàn tất thủ tục tách công ty, Công ty CP Nông nghiệp Kon Thụp sẽ trở thành công ty con của HAG với tỷ lệ sở hữu là 88,03% vốn, bằng tỷ lệ sở hữu tại Chăn nuôi Gia Lai.

Ngày 22/1 tới, Công ty CP Sữa Quốc tế (mã chứng khoán: IDP) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2023 với tỷ lệ 85%. Có nghĩa, cổ đông sở hữu mỗi cổ phần được nhận 8.500 đồng. Với hơn 61 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính IDP cần chi hơn 521 tỷ đồng để thanh toán.

Công ty CP Traphaco (mã chứng khoán: TRA) thông báo chốt quyền tạm ứng cổ tức năm 2023 cho cổ đông bằng tiền với tỷ lệ thực hiện 20%. Với 41,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, TRA cần chi gần 83 tỷ đồng để hoàn tất đợt tạm ứng này. Ngày chi trả dự kiến là vào 2/2 tới.