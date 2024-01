Quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt gần 6 triệu tỷ đồng

TPO - Ngày 2/1, thông tin từ Công an tỉnh Bến Tre cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ phát hiện thi thể cô gái 28 tuổi ở sông Hàm Luông. Bước đầu cơ quan công an xác định, đây là vụ án giết người.