Doanh nghiệp của bầu Đức bị kiểm toán cảnh báo

TPO - Công ty Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam lưu ý, nợ ngắn hạn của Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai đã vượt quá tài sản ngắn hạn hơn 2.767 tỷ đồng. Điều này cho thấy dấu hiệu rủi ro về khả năng hoạt động liên tục.

Trong 6 tháng năm nay, Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán: HAG) lãi ròng gần 834 tỷ đồng sau soát xét, tăng 74% so với cùng kỳ và chấm dứt tình trạng lỗ lũy kế, ghi nhận lãi lũy kế gần 400 tỷ đồng tại thời điểm ngày 30/6.

Doanh thu của HAG tăng 34% lên 3.707 tỷ đồng, chủ yếu đến từ hoạt động kinh doanh chuối. Kết thúc quý II, HAG thực hiện được 58% mục tiêu lợi nhuận năm, dự kiến được điều chỉnh tăng lên 1.500 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong báo cáo tài chính soát xét bán niên 2025 của HAG, Công ty Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam lưu ý, nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn hơn 2.767 tỷ đồng. Điều này cho thấy dấu hiệu rủi ro về khả năng hoạt động liên tục. HAG cũng vi phạm một số cam kết trái phiếu, chưa thanh toán các khoản nợ gốc và lãi trái phiếu quá hạn.

Doanh nghiệp của bầu Đức bị kiểm toán cảnh báo dấu hiệu rủi ro về khả năng hoạt động liên tục. Ảnh: Reatimes.

Giải trình về vấn đề này, HAG cho biết, dòng tiền trong 12 tháng tới dự kiến đến từ thanh lý một phần các khoản đầu tư tài chính, thu hồi cho vay đối tác, cùng với nguồn từ phát hành trái phiếu riêng lẻ, tín dụng ngân hàng và phương án tái cơ cấu nợ.

Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai đang làm việc với các bên cho vay để điều chỉnh điều khoản vi phạm và lấy ý kiến cổ đông thông qua phương án hoán đổi một phần nợ thành vốn cổ phần.

Lãnh đạo HAG khẳng định, báo cáo tài chính được lập trên cơ sở giả định hoạt động liên tục, với dòng tiền từ xuất khẩu chuối và sầu riêng làm nền tảng.

Tại thời điểm ngày 30/6, tổng tài sản của HAG đạt hơn 26.000 tỷ đồng, tăng hơn 3.700 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó các khoản phải thu ngắn hạn chiếm gần 9.900 tỷ đồng. Nợ phải trả hơn 15.600 tỷ đồng, tăng gần 2.700 tỷ đồng, trong đó vay tài chính hơn 9.300 tỷ đồng. Khoản dư nợ trái phiếu do BIDV nắm giữ giảm từ 3.105 tỷ đồng cuối năm 2024 xuống còn 1.099 tỷ đồng.

Đáng chú ý, hôm 22/8, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) có quyết định đưa cổ phiếu HAG ra khỏi diện cảnh báo kể từ 26/8. Trước đó, mã chứng khoán HAG bị đưa vào diện cảnh báo từ tháng 10/2022 do lỗ sau thuế năm 2021. Việc khắc phục được lỗ lũy kế đã giúp cổ phiếu HAG thoát khỏi diện cảnh báo.