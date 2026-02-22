Chủ tịch tỉnh Gia Lai kỳ vọng 'bầu Đức" tạo đột phá cho HAGL từ nông nghiệp chế biến sâu

Ngày 22/2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ 2026), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL).

Tiếp đoàn công tác tại trụ sở Tập đoàn HAGL, ông Đoàn Nguyên Đức (“bầu Đức”) – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn HAGL đã có những chia sẻ cởi mở về sự phát triển sau một năm nỗ lực không ngừng, khi năm 2025, HAGL đã ghi nhận những con số ấn tượng nhất trong lịch sử hoạt động của mình.

Theo đó, lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn HAGL đạt mức kỷ lục 2.243 tỉ đồng, cao gấp 2,1 lần so với cùng kỳ năm trước. Tính đến cuối năm 2025, tổng tài sản của HAGL đã chính thức vượt mốc "tỉ đô" khi chạm ngưỡng 26.892 tỉ đồng, tăng hơn 4.600 tỉ đồng so với thời điểm đầu năm.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn chúc tết, đồng thời chia sẻ, đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp phát triển.

"Tôi sinh ra ở đông Gia Lai, trưởng thành ở tây Gia Lai. Cá nhân tôi và tập đoàn luôn nỗ lực cống hiến hết mình vì quê hương. Chặng đường sắp tới, HAGL mong muốn nhận được hơn nữa sự đồng hành, hỗ trợ về cơ chế, chính sách và đặc biệt là sự động viên tinh thần từ lãnh đạo tỉnh để doanh nghiệp tiếp tục phát triển", ông Đoàn Nguyên Đức chia sẻ.

Tại đây, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn bày tỏ sự phấn khởi trước những kết quả mà HAGL đã đạt được với tinh thần "máu lửa" của bầu Đức không chỉ thể hiện trong bóng đá mà còn là nguồn năng lượng tích cực cho kinh doanh trong giai đoạn hiện nay.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai bày ấn tượng với những nghĩa cử nhân văn của tập đoàn, điển hình là việc tặng 160 căn hộ và hàng triệu cổ phiếu cho nhân viên tại dự án Khu phức hợp Phù Đổng để tri ân những người đã gắn bó trong lúc gian khó. Bởi theo Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, đây là việc làm tạo tiếng vang lớn, xây dựng hình ảnh đẹp cho tỉnh nhà, chính quyền cam kết sẽ luôn sát cánh, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để doanh nghiệp yên tâm phát triển.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cũng cho biết, sẽ cùng HAGL sang làm việc với các địa phương tại Lào và Campuchia để mở rộng hợp tác kinh tế; đặt mục tiêu đến năm 2035 sẽ có ít nhất 5 doanh nghiệp vươn tầm quốc tế và 10 doanh nghiệp có thương hiệu uy tín trong nước, trong đó HAGL được kỳ vọng là "đầu tàu" trong lĩnh vực công nghiệp chế biến.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn tặng quà cho Tập đoàn HAGL.

Bóng đá và du lịch

Không quên nhắc đến "đặc sản" bóng đá của Phố núi Pleiku, Chủ tịch Phạm Anh Tuấn mong muốn CLB HAGL tiếp tục duy trì lối đá đẹp, cống hiến và là nơi đào tạo nhân tài cho đội tuyển quốc gia hướng tới mục tiêu World Cup trong tương lai.

Đặc biệt, nhân năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026, lãnh đạo tỉnh gửi gắm mong muốn Tập đoàn HAGL sẽ đứng ra tổ chức 2 giải bóng đá quốc tế quy mô. Đây sẽ là cú hích quan trọng để quảng bá hình ảnh, con người và tiềm năng của Gia Lai đến với bạn bè quốc tế.

Cùng ngày, Chủ tịch Phạm Anh Tuấn và đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết Công ty TNHH Vĩnh Hiệp, Quân đoàn 34, Công ty TNHH Kinh doanh hàng xuất khẩu Quang Đức, Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Gia Lai, Công ty TNHH Phát triển khoa học Quốc tế Trường Sinh, Binh đoàn 15. Cuộc gặp gỡ đầu xuân của lãnh đạo tỉnh Gia Lai thể hiện sự đồng hành sát sao của chính quyền và khát vọng của doanh nghiệp, bức tranh kinh tế - xã hội của Gia Lai hứa hẹn sẽ có thêm nhiều gam màu tươi sáng trong năm Bính Ngọ 2026.