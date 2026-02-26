Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Juventus cay đắng nhìn Galatasaray giành vé sau trận cầu điên rồ

Tiểu Yến
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Juventus đã bị loại khỏi Champions League sau trận cầu nghẹt thở kéo dài 120 phút với Galatasaray ở trận play-off lượt về diễn ra rạng sáng 26/2 (giờ Việt Nam).

v7-699f7fdfddda3.jpg
Juventus cay đắng để Galatasaray giành vé vào vòng 1/8 Champions League

Tưởng như sau thảm bại nặng nề 2-5 ở trận lượt đi, Juventus sẽ không còn cơ hội để lật ngược tình thế trước Galatasaray trong trận lượt về. Tuy nhiên, đội bóng Ý lại cho thấy ý chí chiến đấu rất kiên cường.

Trận đấu sớm nóng ngay từ đầu khi Juventus đẩy cao đội hình tấn công ngay khi nhập cuộc. Hai đội bỏ qua giai đoạn chơi thăm dò, thay vào đó chơi "ăn miếng, trả miếng" quyết liệt.

Thế bế tắc được khai thông ở phút 37 khi Torreira phạm lỗi trong vòng cấm và Locatelli tận dụng thành công quả phạt đền, mở ra hy vọng cho Juventus. Dù vậy ngay khi bước vào đầu hiệp 2, đội chủ nhà rơi vào thế mất người. Kelly nhận thẻ vàng thứ 2 bị trọng tài truất quyền thi đấu.

Bất lợi về quân số không khiến Juventus rơi vào thế bị động trước Galatasaray. Trái lại, họ vẫn duy trì được khả năng tấn công sắc bén. Phút 70, Federico Gatti ghi bàn nâng cách biệt lên 2-0 cho Juventus.

Kịch tính trận đấu được đẩy lên cao trào ở phút 82 khi Juventus có bàn thứ 3 nhờ pha lập công của Weston McKennie với pha đánh đầu cận thành. Tới đây, hai đội trở lại vạch xuất phát.

hero-image.jpg
Atalanta gây bất ngờ lớn khi thắng ngoạn mục Dortmund 4-1 để đi tiếp

Với tổng tỷ số 2 lượt trận 5-5, hai đội phải bước vào hiệp phụ khi hết thời gian thi đấu chính thức. Juventus khi này có dấu hiệu xuống sức và Galatasaray bắt đầu phát huy ưu thế hơn người.

Phút 106, Osimhen lập công sau pha kiến tạo của Yilmaz, đưa Galatasaray vươn lên dẫn điểm. Đến phút 119, Yilmaz ấn định chiến thắng 3-2 ở lượt về cho đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ. Chiến thắng chung cuộc 7-5 đưa Galatasaray vào vòng 1/8 Champions League.

Ở một cặp đấu khác, Atalanta đã gây bất ngờ khi lội ngược dòng thành công khi đánh bại Dortmund 4-1, qua đó giành chiến thắng 4-3 sau 2 lượt trận để đi tiếp. HLV Raffaele Palladino khẳng định màn ngược dòng của đội nhà là cột mốc lịch sử của bóng đá Ý.

Tiểu Yến
