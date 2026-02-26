Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Vinicius tỏa sáng, Real Madrid ngược dòng đầy cảm xúc trước Benfica

Trọng Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Vinicius Junior thêm một lần sắm vai người hùng, ghi bàn quyết định giúp Real Madrid đánh bại Benfica 2-1 ở lượt về vòng play-off, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 3-1 để tiến vào vòng 1/8 Champions League.

screen-shot-2026-02-26-at-063353.png

Sau trận lượt đi bị phủ bóng bởi những tranh cãi liên quan đến cáo buộc phân biệt chủng tộc, sân Santiago Bernabeu rạng sáng nay không chỉ là nơi diễn ra một cuộc so tài đỉnh cao, mà còn là không gian của thông điệp mạnh mẽ: “Nói không với phân biệt chủng tộc”. Thông điệp ấy được CLB Hoàng gia treo trang trọng trên khán đài, như một lời khẳng định trước khi bóng lăn.

Dù vậy, Benfica của HLV Jose Mourinho không hề nhập cuộc với tâm thế buông xuôi. Đội bóng Bồ Đào Nha bất ngờ vươn lên dẫn trước ở phút 14. Sau tình huống lộn xộn từ pha xử lý thiếu an toàn của Raul Asencio, thủ thành Thibaut Courtois dù cản phá được cú dứt điểm đầu tiên nhưng không thể ngăn Rafa Silva đá bồi mở tỷ số.

Bị dội gáo nước lạnh, Real Madrid lập tức đáp trả. Chỉ hai phút sau, Aurelien Tchouameni tung cú dứt điểm đẳng cấp từ rìa vòng cấm sau đường kiến tạo thuận lợi của Federico Valverde, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Thế trận sau đó diễn ra căng thẳng. Benfica không ngần ngại đẩy cao đội hình, tạo ra sức ép đáng kể. Thibaut Courtois phải liên tiếp trổ tài cứu thua, trong đó có pha cản phá xuất sắc trước cú sút của Richard Rios. Rafa Silva thậm chí còn đưa bóng dội xà ngang khi đội khách chơi đầy tự tin.

Phía bên kia chiến tuyến, Real cũng có lúc ăn mừng hụt khi Arda Guler đưa bóng vào lưới sau tình huống bóng bật ra, nhưng VAR xác định lỗi việt vị. Đội chủ nhà còn chịu tổn thất khi Raul Asencio phải rời sân bằng cáng sau va chạm mạnh.

Trong thế trận giằng co ấy, khoảnh khắc của ngôi sao đã lên tiếng. Phút 80, Valverde chọc khe thông minh để Vinicius Junior bứt tốc, đối mặt và lạnh lùng dứt điểm hạ gục thủ môn Anatoliy Trubin, nâng tỷ số lên 2-1. Bàn thắng mang đậm dấu ấn cá nhân ấy cũng khép lại mọi hy vọng của Benfica.

Vinicius tiếp tục thực hiện điệu nhảy ăn mừng quen thuộc bên cột cờ góc, hình ảnh từng gây tranh cãi ở lượt đi. Nhưng lần này, xung quanh anh chỉ còn là tiếng reo hò cuồng nhiệt của các CĐV đội chủ nhà.

Chiến thắng 2-1 trong trận lượt về, cùng tổng tỷ số 3-1 sau hai lượt trận, giúp Real Madrid hiên ngang bước vào vòng 1/8 Champions League.

Tùy vào kết quả bốc thăm cuối tuần này, Real Madrid có thể chạm trán Man City hoặc Sporting CP tại vòng 1/8. Đáng chú ý, ở vòng bảng mùa này, đội bóng Hoàng gia từng để thua Man City 1-2 ngay trên sân nhà Bernabeu.

Trọng Đạt
#Vinicius Junior #Real Madrid #Benfica #Champions League #bóng đá

