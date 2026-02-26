Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Hai trọng tài FIFA Thái Lan điều hành trận derby Thủ đô giữa Thể Công - Viettel và Hà Nội

Trọng Đạt
TPO - Trận cầu tâm điểm vòng 14 LPBank V.League 1-2025/26 giữa CLB Thể Công - Viettel và CLB Hà Nội sẽ được điều hành bởi hai trọng tài FIFA người Thái Lan, những gương mặt không còn xa lạ với bóng đá Việt Nam.

1-9736.jpg
Trọng tài Songkran Bunmeekiart.

Cụ thể, trọng tài chính là ông Songkran Bunmeekiart (sinh năm 1990), trong khi trọng tài VAR là ông Mongkolchai Pechsri (sinh năm 1981). Một người sẽ trực tiếp cầm còi trên sân, người còn lại phụ trách phòng VAR, tạo thành tổ trọng tài ngoại cho trận cầu đáng chú ý này.

Ông Songkran Bunmeekiart từng nhiều lần làm nhiệm vụ tại V.League. Ở mùa giải 2024/25, ông bắt chính trận SHB Đà Nẵng gặp Quảng Nam tại vòng 23.

Trước đó, vị “vua áo đen” người Thái Lan cũng được mời điều hành các trận đấu tại mùa giải 2022 (vòng 22, TP.HCM gặp SHB Đà Nẵng) và mùa giải 2023 (Công An Hà Nội chạm trán Hà Nội FC). Việc đã quen với môi trường và nhịp độ thi đấu tại Việt Nam được xem là lợi thế giúp ông kiểm soát tốt những tình huống căng thẳng.

2-7231.jpg
Trọng tài Mongkolchai Pechsri

Trong khi đó, Mongkolchai Pechsri là trọng tài giàu kinh nghiệm, từng nhiều năm làm nhiệm vụ tại V.League từ các mùa 2016 và 2017. Ở mùa 2024/25, ông đảm nhiệm vai trò VAR trận Đông Á Thanh Hóa gặp Thể Công - Viettel tại vòng 19.

Ông cũng từng tham gia điều hành trận TP.HCM gặp SHB Đà Nẵng tại vòng 10 V.League 2023. Sự am hiểu môi trường bóng đá Việt Nam, đặc biệt là áp lực trong các trận derby, là yếu tố quan trọng để đảm bảo tính chuẩn xác của các quyết định VAR.

Đây là trận đấu thứ hai tại LPBank V.League 1-2025/26 được điều hành bởi tổ trọng tài nước ngoài. Trước đó, ở vòng 13, trận CLB Công an Hà Nội gặp CLB Ninh Bình trên sân Hàng Đẫy được điều hành bởi trọng tài chính Razlan Joffri Bin Ali và trọng tài VAR Mohamad Kamil Zakaria Bin Ismail (Malaysia).

Việc tiếp tục mời trọng tài ngoại cho các trận cầu đinh cho thấy quyết tâm nâng cao chất lượng điều hành, hướng tới sự minh bạch và công bằng trong giai đoạn quan trọng của mùa giải.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Trọng Đạt
