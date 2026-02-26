Man United gặt hái lợi ích tài chính từ chiến dịch cắt giảm nhân sự

TPO - Sir Jim Ratcliffe, đồng sở hữu của Man Utd, đã giám sát việc cắt giảm nhân sự quy mô lớn và tái cấu trúc câu lạc bộ. Trong báo cáo tài chính mới nhất, câu lạc bộ cho biết họ đang thấy tác động tích cực của các chiến dịch giảm chi phí hoạt động và số lượng nhân viên được thực hiện trong năm trước.

Tình hình tài chính của Man United đang có những chuyển biến tích cực.

Giám đốc điều hành của Manchester United, Omar Berrada, cho biết câu lạc bộ đang gặt hái được "tác động tài chính tích cực" từ chiến dịch cắt giảm nhân sự sau khi kết quả tài chính mới nhất cho thấy lợi nhuận tăng lên bất chấp doanh thu giảm, và việc trở lại Champions League dường như là điều bắt buộc.

Mặc dù đội bóng nam của Manchester United không tham dự các giải đấu châu Âu mùa này, họ vẫn thu được lợi nhuận hoạt động 32,6 triệu bảng trong sáu tháng đầu năm tài chính, so với khoản lỗ 3,9 triệu bảng trong cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận hoạt động trong quý gần nhất đạt 19,6 triệu bảng Anh, so với 3,1 triệu bảng Anh trong cùng kỳ năm ngoái.

Lợi nhuận 6 tháng đầu năm tài chính 2024 và 2025 của Man United.

Lợi nhuận trong quý gần nhất của Man United vào năm 2024 và 2025.

Những con số này được đưa ra sau khi cổ đông Sir Jim Ratcliffe giám sát một chiến dịch cắt giảm nhân sự quy mô lớn và tái cấu trúc câu lạc bộ, và khi công bố các số liệu mới nhất, United cho biết họ đang thấy "tác động tích cực của các chiến dịch giảm chi phí hoạt động và số lượng nhân viên được thực hiện trong năm trước".

Doanh thu trong quý 2 năm tài chính của Man United vào năm 2024 và 2025 (FY - Fiscal Year - Năm tài chính).

Tổng doanh thu của Manchester United trong quý thứ hai của năm tài chính đạt 190,3 triệu bảng, giảm so với 198,7 triệu bảng của cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu thương mại giảm từ 85,1 triệu bảng xuống còn 78,5 triệu bảng và doanh thu từ các trận đấu giảm từ 52 triệu bảng xuống còn 49,5 triệu bảng, nhưng con số này chưa tính đến lợi ích tài chính từ việc tham dự Champions League.

Giờ đây, Man Utd cần phải đảm bảo một suất tham dự giải đấu danh giá nhất châu Âu mùa giải tới nhằm tiếp tục thu được lợi nhuận tài chính dưới thời Ratcliffe. Mỗi câu lạc bộ Anh đã thu về từ 73 triệu đến 86 triệu bảng từ việc tham dự vòng bảng Champions League mùa này. Câu lạc bộ vẫn còn khoản nợ trị giá 650 triệu đô la từ thời Glazer, trong khi khoản vay ngắn hạn lên tới 295,7 triệu bảng.

Nhưng với sự hồi sinh của Manchester United, khi họ vươn lên vị trí thứ tư tại Premier League dưới sự dẫn dắt của Michael Carrick, và đội bóng của Marc Skinner đứng thứ hai tại Women's Super League và lọt vào tứ kết Women's Champions League, ban lãnh đạo United tin rằng họ đang có vị thế tốt để tiếp tục gia tăng lợi nhuận trong tương lai.

"Chúng tôi hiện đang thấy tác động tích cực về mặt tài chính từ sự chuyển đổi ngoài sân cỏ của mình thể hiện rõ ràng cả về chi phí và lợi nhuận," ông Berrada nói. "Chúng tôi tiếp tục theo đuổi cách tiếp cận lấy bóng đá làm trọng tâm và đầu tư vào cả đội một nam và nữ.

"Trên sân cỏ, đội nam của chúng tôi đang đứng thứ tư tại Ngoại hạng Anh và đội nữ đang đứng thứ hai tại Giải vô địch bóng đá nữ Anh (Women's Super League), cũng như lọt vào chung kết Cúp Liên đoàn và tứ kết UEFA Women's Champions League.

"Kết quả ngày hôm nay chứng minh sức mạnh tiềm ẩn của hoạt động kinh doanh khi chúng tôi tiếp tục nỗ lực để đạt được những kết quả bóng đá tốt nhất có thể cho cả đội nam và nữ."

United cho biết họ vẫn đang trên đà đạt doanh thu từ 640 triệu đến 660 triệu bảng Anh cho cả năm tài chính.