Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Man United gặt hái lợi ích tài chính từ chiến dịch cắt giảm nhân sự

Khanh Kiều

TPO - Sir Jim Ratcliffe, đồng sở hữu của Man Utd, đã giám sát việc cắt giảm nhân sự quy mô lớn và tái cấu trúc câu lạc bộ. Trong báo cáo tài chính mới nhất, câu lạc bộ cho biết họ đang thấy tác động tích cực của các chiến dịch giảm chi phí hoạt động và số lượng nhân viên được thực hiện trong năm trước.

anh-cot-phai-sir-jim-1733672551923386127314.jpg
Tình hình tài chính của Man United đang có những chuyển biến tích cực.

Giám đốc điều hành của Manchester United, Omar Berrada, cho biết câu lạc bộ đang gặt hái được "tác động tài chính tích cực" từ chiến dịch cắt giảm nhân sự sau khi kết quả tài chính mới nhất cho thấy lợi nhuận tăng lên bất chấp doanh thu giảm, và việc trở lại Champions League dường như là điều bắt buộc.

Mặc dù đội bóng nam của Manchester United không tham dự các giải đấu châu Âu mùa này, họ vẫn thu được lợi nhuận hoạt động 32,6 triệu bảng trong sáu tháng đầu năm tài chính, so với khoản lỗ 3,9 triệu bảng trong cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận hoạt động trong quý gần nhất đạt 19,6 triệu bảng Anh, so với 3,1 triệu bảng Anh trong cùng kỳ năm ngoái.

637907752-921867104102564-493904369483164512-n.png
Lợi nhuận 6 tháng đầu năm tài chính 2024 và 2025 của Man United.
so-sanh-loi-nhuan-2024-2025-khong-trieu.png
Lợi nhuận trong quý gần nhất của Man United vào năm 2024 và 2025.

Những con số này được đưa ra sau khi cổ đông Sir Jim Ratcliffe giám sát một chiến dịch cắt giảm nhân sự quy mô lớn và tái cấu trúc câu lạc bộ, và khi công bố các số liệu mới nhất, United cho biết họ đang thấy "tác động tích cực của các chiến dịch giảm chi phí hoạt động và số lượng nhân viên được thực hiện trong năm trước".

so-sanh-doanh-thu-q2-fy2025-vs-fy2024.png
Doanh thu trong quý 2 năm tài chính của Man United vào năm 2024 và 2025 (FY - Fiscal Year - Năm tài chính).

Tổng doanh thu của Manchester United trong quý thứ hai của năm tài chính đạt 190,3 triệu bảng, giảm so với 198,7 triệu bảng của cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu thương mại giảm từ 85,1 triệu bảng xuống còn 78,5 triệu bảng và doanh thu từ các trận đấu giảm từ 52 triệu bảng xuống còn 49,5 triệu bảng, nhưng con số này chưa tính đến lợi ích tài chính từ việc tham dự Champions League.

Giờ đây, Man Utd cần phải đảm bảo một suất tham dự giải đấu danh giá nhất châu Âu mùa giải tới nhằm tiếp tục thu được lợi nhuận tài chính dưới thời Ratcliffe. Mỗi câu lạc bộ Anh đã thu về từ 73 triệu đến 86 triệu bảng từ việc tham dự vòng bảng Champions League mùa này. Câu lạc bộ vẫn còn khoản nợ trị giá 650 triệu đô la từ thời Glazer, trong khi khoản vay ngắn hạn lên tới 295,7 triệu bảng.

Nhưng với sự hồi sinh của Manchester United, khi họ vươn lên vị trí thứ tư tại Premier League dưới sự dẫn dắt của Michael Carrick, và đội bóng của Marc Skinner đứng thứ hai tại Women's Super League và lọt vào tứ kết Women's Champions League, ban lãnh đạo United tin rằng họ đang có vị thế tốt để tiếp tục gia tăng lợi nhuận trong tương lai.

"Chúng tôi hiện đang thấy tác động tích cực về mặt tài chính từ sự chuyển đổi ngoài sân cỏ của mình thể hiện rõ ràng cả về chi phí và lợi nhuận," ông Berrada nói. "Chúng tôi tiếp tục theo đuổi cách tiếp cận lấy bóng đá làm trọng tâm và đầu tư vào cả đội một nam và nữ.

"Trên sân cỏ, đội nam của chúng tôi đang đứng thứ tư tại Ngoại hạng Anh và đội nữ đang đứng thứ hai tại Giải vô địch bóng đá nữ Anh (Women's Super League), cũng như lọt vào chung kết Cúp Liên đoàn và tứ kết UEFA Women's Champions League.

"Kết quả ngày hôm nay chứng minh sức mạnh tiềm ẩn của hoạt động kinh doanh khi chúng tôi tiếp tục nỗ lực để đạt được những kết quả bóng đá tốt nhất có thể cho cả đội nam và nữ."

United cho biết họ vẫn đang trên đà đạt doanh thu từ 640 triệu đến 660 triệu bảng Anh cho cả năm tài chính.

Khanh Kiều
#Man United #Premier League #Champions League #Sir Jim Ratcliffe #Đồng sở hữu của Man United #Tình hình tài chính #Cắt giảm nhân sự

Xem thêm

Cùng chuyên mục