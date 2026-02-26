Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Tuyển nữ Việt Nam ngược dòng ngoạn mục, 99% giành vé vào bán kết giải futsal Đông Nam Á

Đặng Lai
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đội tuyển futsal nữ Việt Nam vừa có màn ngược dòng ấn tượng 5-2 trước Myanmar để đặt một chân vào vòng bán kết giải vô địch Đông Nam Á. Các nhà đương kim vô địch đã cho thấy được bản lĩnh và đẳng cấp của mình.

ezgif-1517b39ab6d96377.gif

Trong trận đấu ở giải futsal Đông Nam Á vào chiều 26/2, tuyển futsal nữ Việt Nam đã nhập cuộc đầy khó khăn trước Myanmar. Các cầu thủ áo đỏ nỗ lực tấn công phủ đầu nhưng họ gặp khó khăn trước lối chơi lăn xả, nền tảng thể lực tốt của đối phương.

Phút thứ 9, thủ môn Việt Nam trong pha ham dâng cao đã bị Myanmar trừng phạt khi Thant Tzin lốp bóng từ ngoài vòng cấm làm tung lưới. Bàn thua này khiến Việt Nam gặp tâm lý. Các cô gái áo đỏ lúng túng trong những pha xử lý bóng, thiếu nhịp điệu ở các đường phối hợp.

Phút 17, đẳng cấp của Thùy Trang đã lên tiếng. Cô chuyền bóng vừa tầm để Nguyệt Vi băng lên dứt điểm kỹ thuật tung lưới. Tiếc rằng chỉ vài giây sau, Myanmar đã có bàn thứ 2 sau cú đá cận thành của Win Thet. Thậm chí nếu gặp may mắn, đối thủ đã dẫn tới 4-1 trong hiệp 2 vì Thant Tzin có 2 pha dứt điểm trúng xà ngang.

ezgif-7fc9d3076019fb72.gif
Biện Thị Hằng đưa Việt Nam lên dẫn 3-2

Nhưng trong khó khăn, Việt Nam đã vùng lên mạnh mẽ để ghi liền 2 bàn trong 2 phút đầu hiệp 2. Đầu tiên, Nguyệt Vi ghi bàn với cú sút bồi và sau đó, Biện Thị Hằng phi người đưa bóng vào lưới đưa Việt Nam dẫn 3-2.

Nhận 2 bàn thua choáng váng, Myanmar buộc phải dâng cao, chủ động áp đặt lối chơi. Tuy nhiên đây không phải thế mạnh của họ. Đội tuyển này tỏ ra lúng túng, vội vàng, thậm chí nóng nảy trong nhiều pha tranh chấp.

Bên kia chiến tuyến, các cô gái Việt Nam chơi an toàn hơn. Đội duy trì sự tập trung tối đa, chủ yếu tập trung cho thế trận phòng ngự phản công. Cách đá này giúp Việt Nam làm chủ thế trận, đẩy Myanmar vào thế khó.

Tới phút 25, Việt Nam đã ghi bàn thứ 4. Trong pha bóng 3 cầu thủ áo đỏ phối hợp tam giác tuyệt đẹp, Biện Thị Hằng một lần nữa lập công với cú đá từ chính diện khung thành. Trận đấu khép lại với tỷ số 5-2 dành cho Việt Nam sau cú sút phạt như trái phá của Biện Thị Hằng ở những giây cuối.

Như vậy, Việt Nam bỏ túi 6 điểm sau 2 thắng, 1 thua. Đội cần chờ kết quả trận Australia vs Philippines (kết thúc vào chiều tối 26/2) để biết mình có thể vào bán kết hay không. Nhưng với kết quả hiện tại, cánh cửa của thầy trò HLV Đình Hoàng là cực lớn.

Đặng Lai
