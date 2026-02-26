Gấp rút hoàn tất chuẩn bị Giải VĐQG Marathon báo Tiền Phong lần thứ 67 tại Khánh Hòa

TPO - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các sở, ngành, địa phương gấp rút hoàn tất các phần việc còn lại, bảo đảm Giải Vô địch quốc gia Marathon báo Tiền Phong lần thứ 67 năm 2026 diễn ra an toàn, chuyên nghiệp.

Nâng cao tinh thần trách nhiệm, rõ người rõ việc

Sáng 26/2, UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp với báo Tiền Phong tổ chức cuộc họp nghe báo cáo tiến độ chuẩn bị Giải Vô địch quốc gia Marathon báo Tiền Phong lần thứ 67 năm 2026.

Cuộc họp do ông Nguyễn Long Biên – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến – Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong đồng chủ trì.

Toàn cảnh cuộc họp.

Tại cuộc họp, sau khi nghe các thành viên báo Tiền Phong và các sở, ngành của tỉnh Khánh Hòa báo cáo tiến độ triển khai các phần việc, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến - Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong cho rằng, thời gian diễn ra giải đang đến gần trong khi đó một số nội dung chuẩn bị còn đang gặp vướng mắc, do đó ông đề nghị các thành viên trong đoàn công tác của báo khẩn trương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị tỉnh Khánh Hòa sớm hoàn thành kịch bản chi tiết các hạng mục sự kiện quan trọng, rõ người rõ việc. Đặc biệt là lễ thượng cờ tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, công tác đảm bảo an ninh trật tự, y tế... của giải.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến - Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong phát biểu tại cuộc họp.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng cần xử lý tốt các vấn đề vệ sinh môi trường, khắc phục những đoạn đường hư hỏng để tạo mỹ quan, đảm bảo sự kiện diễn ra chuyên nghiệp, ấn tượng nhất. Báo Tiền Phong sẽ phối hợp với Liên đoàn Điền kinh và các bên liên quan để hoàn thiện các thủ tục pháp lý của giải đấu trong thời gian sớm nhất.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Phó trưởng phòng Thể thao thành tích cao, cục TDTT Việt Nam, Tổng Thư ký Liên đoàn điền kinh Việt Nam, đề nghị tỉnh Khánh Hòa cần gửi ngay công văn đăng cai tổ chức giải vô địch quốc gia này. Đồng thời, tỉnh Khánh Hòa và báo Tiền Phong cần gửi các văn bản liên quan khác để sớm hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết. Bên cạnh đó, những vấn đề liên quan đến công tác đảm bảo chuyên môn cho giải cũng được đề xuất với tỉnh Khánh Hòa như vấn đề điện chiếu sáng phục vụ thi đấu, vệ sinh môi trường, các hoạt động cổ vũ, thúc đẩy tinh thần các VĐV tham dự giải…

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó trưởng phòng TTTT cao, Cục TDTT Việt Nam, Tổng Thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam chia sẻ.

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Long Biên – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa đánh giá cao ý nghĩa và bề dày truyền thống của Giải marathon do báo Tiền Phong tổ chức. Ông cho rằng, tỉnh rất vinh dự khi được cùng báo Tiền Phong tổ chức giải cấp quốc gia này, một sự kiện góp phần quan trọng quảng bá hình ảnh, con người Khánh Hòa đến với du khách trong nước và quốc tế.

Nhà báo Nguyễn Tùng Dương (báo Tiền Phong) chia sẻ về lễ thượng cờ của giải.

Giải cũng là hoạt động thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Chào mừng thành công ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI; kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026); kỷ niệm 80 năm ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2026) và hưởng ứng ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân.

Ông Nguyễn Long Biên – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa phát biểu.

Nhấn mạnh khối lượng công việc chuẩn bị còn lớn, ông yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương, chủ động và nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm quyết liệt triển khai, bảo đảm giải đấu diễn ra đúng kế hoạch, an toàn, chuyên nghiệp, ấn tượng; thực hiện theo nguyên tắc “rõ người, rõ việc”, đồng thời phải có báo cáo tiến độ cụ thể tại cuộc họp tiếp theo.

Lãnh đạo tỉnh giao các địa phương tăng cường vệ sinh môi trường, khẩn trương sửa chữa những tuyến đường hư hỏng trên cung đường thi đấu; Công an tỉnh xây dựng phương án phân luồng, điều tiết giao thông, bảo đảm an ninh trật tự; Sở Y tế bố trí đầy đủ nhân lực, phương tiện y tế; Tỉnh Đoàn và các đơn vị liên quan huy động lực lượng tình nguyện viên; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục phối hợp chặt chẽ với báo Tiền Phong, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, đồng thời vận động thêm vận động viên địa phương tham gia giải.

Bên cạnh đó, ông cũng đề nghị báo Tiền Phong và các cơ quan truyền thông trong tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, lan tỏa hình ảnh giải đấu, qua đó góp phần thu hút du khách và nâng cao vị thế điểm đến Khánh Hòa.

Nhiều hoạt động hưởng ứng

Giải Vô địch quốc gia Marathon báo Tiền Phong lần thứ 67 năm 2026 với chủ đề "Đón ánh bình minh" được tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa từ ngày 27-29/3. Đây là sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch quan trọng nhằm quảng bá, giới thiệu về cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, ẩm thực phong phú đa dạng và những giá trị văn hóa truyền thống cùng với sự mến khách của người dân Khánh Hòa tới đông đảo du khách trong nước và quốc tế. Đặc biệt, Giải được tổ chức tại Khánh Hòa - nơi có đặc khu Trường Sa còn mang ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao niềm tự hào về biển đảo đối với người dân trong và ngoài nước.

Toàn cảnh cuộc họp.

Theo Ban tổ chức, đây là giải đấu có chất lượng chuyên môn cao, nằm trong hệ thống thi đấu thể thao thành tích cao của Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, quy tụ các vận động viên (VĐV) chuyên nghiệp, phong trào trong và ngoài nước về tham dự, dự kiến có từ 12.000-15.000 VĐV đăng ký tham gia ở các cự ly: 5km, 10km, 21,1km và 42,195km.

Cụ thể, lễ thượng cờ và lễ khai mạc giải sẽ diễn ra vào sáng 28/3 tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, xã Cam Lâm. Các cự ly thi đấu chính thức diễn ra vào sáng 29/3 tại Quảng trường 2/4, phường Nha Trang và lễ bế mạc sẽ diễn ra trong sáng cùng ngày tại cùng địa điểm trên.

Nhà báo Trần Thị Thu Huyền - Ủy viên Ban Biên tập, Giám đốc Trung tâm Kinh doanh, Truyền thông và Tổ chức sự kiện báo Tiền Phong phát biểu tại cuộc họp.

Bên cạnh các nội dung thi đấu chính, nhiều hoạt động hưởng ứng cũng được triển khai như: Chạy đồng hành hưởng ứng lễ phát động quyền của người tiêu dùng; Chương trình sát cánh cùng ngư dân bám biển, hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Cụ thể, báo Tiền Phong sẽ phối hợp trao tặng 10 căn nhà tình nghĩa, với mức hỗ trợ 60 triệu đồng/căn; trao tặng 300 bồn nước sinh hoạt cho ngư dân nhằm phục vụ nhu cầu thiết yếu, góp phần bảo đảm an sinh khuyến khích ngư dân an tâm bám biển. Tổng kinh phí cho các hoạt động này khoảng 1,5 tỷ đồng.

Lãnh đạo Tỉnh Đoàn Khánh Hòa phát biểu tại cuộc họp.

Trong khuôn khổ giải còn diễn ra hội chợ văn hóa – du lịch – ẩm thực, đêm nhạc Lễ hội biển tại Nha Trang, cùng chương trình tham quan trải nghiệm dành cho khách mời, nhà tài trợ và các hoa hậu, người đẹp Việt Nam.