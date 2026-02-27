Tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho vận động viên Lai Châu giành Huy chương bạc châu Á

TPO - Chiều 25/2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu tổ chức Chương trình vinh danh các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiêu biểu đạt thành tích xuất sắc tại các giải khu vực, quốc gia và quốc tế năm 2025.

Tham dự chương trình có đồng chí Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành; đại diện các nhà tài trợ; phóng viên các cơ quan báo chí; các bậc phụ huynh; cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động lĩnh vực thể thao và đông đảo vận động viên của tỉnh.

Ông Tống Thanh Hải, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu và nhà tài trợ Trung Khoa Nguyễn sport trao hoa và quà chúc mừng Bùi Tuấn Tú.

Năm 2025, thể thao thành tích cao Lai Châu đạt nhiều kết quả ấn tượng, trong đó các vận động viên của tỉnh đã xuất sắc giành 5 huy chương quốc tế, gồm 1 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng, góp phần khẳng định vị thế của thể thao địa phương trên bản đồ thể thao thành tích cao.

Tại chương trình, vận động viên Bùi Tuấn Tú (vận động viên đạt huy chương bạc Giải thể thao trẻ châu Á lần thứ 5, năm 2025) vinh dự nhận quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước. Các vận động viên Nguyễn Gia Như (taekwondo), Lò Mạnh Trường (boxing) được nhận bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vì thành tích xuất sắc trong thi đấu; vận động viên Lương Thị Thanh Trang được nhận bằng khen của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, ghi nhận những nỗ lực trong rèn luyện và cống hiến.

Các vận động viên được vinh danh, trao bằng khen tại chương trình.

3 huấn luyện viên gồm: Nguyễn Tiến Tùng (môn điền kinh), Nguyễn Văn Hùng (môn taekwondo), Lò Văn Khăn (môn boxing) và 12 vận động viên có thành tích xuất sắc ở các bộ môn như điền kinh, taekwondo, boxing, karate, cầu lông, đẩy gậy và vật được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Hà Quang Trung, qua đó ghi nhận sự đóng góp quan trọng của đội ngũ huấn luyện viên và vận động viên vào thành tích chung của thể thao tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Mạnh Hùng - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu - biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của đội ngũ công chức, viên chức, huấn luyện viên; đồng thời nhấn mạnh vai trò trung tâm của các vận động viên trong hành trình chinh phục thành tích cao.

Ông Trần Mạnh Hùng - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu phát biểu tại chương trình.

Ông Hùng khẳng định, khi thi đấu tại các giải quốc gia, các vận động viên mang trên mình màu cờ sắc áo của quê hương Lai Châu; khi bước ra đấu trường quốc tế, các em đại diện cho màu cờ sắc áo của Tổ quốc Việt Nam. Đó là niềm tự hào, đồng thời là trách nhiệm lớn lao, đòi hỏi sự rèn luyện nghiêm túc, ý chí bền bỉ và khát vọng vươn lên không ngừng.

Trong khuôn khổ chương trình, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trao quà tri ân các nhà tài trợ vì sự đồng hành, hỗ trợ thiết thực đối với sự phát triển của thể thao tỉnh nhà. Nhân dịp đầu xuân năm mới, lãnh đạo Sở cũng thực hiện nghi thức mừng tuổi, gửi lời chúc tốt đẹp tới toàn thể các vận động viên, động viên các em tiếp tục nỗ lực rèn luyện, thi đấu đạt nhiều thành tích cao hơn nữa trong năm 2026.