Tương lai Mainoo đảo ngược ở Man Utd

TPO - Từ chỗ bị xem là người thừa và phải chủ động xin rời CLB theo dạng cho mượn, Kobbie Mainoo đã hồi sinh ấn tượng dưới triều đại HLV Michael Carrick. Giờ đây, tuyển thủ Anh đứng trước cơ hội được MU trao bản hợp đồng dài hạn mới.

Mainoo hồi sinh ngoạn mục sau 6 trận đá chính liên tiếp.

Theo The Sun, ban lãnh đạo MU đã có ý định gia hạn hợp đồng cho Mainoo. Tuy nhiên, cuộc đàm phán cụ thể giữa giới thượng tầng MU và tuyển thủ Anh chưa diễn ra ở thời điểm này. Hợp đồng của Mainoo tại MU kết thúc vào tháng 6/2027 và "Quỷ đỏ" có quyền kích hoạt gia hạn thêm một năm. Thế nên với tương lai của Mainoo, MU vẫn nắm quyền kiểm soát.

Một tháng trước, Mainoo còn phải đối mặt tương lai ảm đạm ở sân Old Trafford. Tiền vệ sinh năm 2005 bị HLV Ruben Amorim gạt khỏi đội hình đá chính. Khi kỳ chuyển nhượng giữa mùa 2025/26 mở cửa, Mainoo chủ động xin ban lãnh đạo MU cho phép gia nhập CLB khác theo dạng cho mượn. Thậm chí, các nguồn tin tại Anh khẳng định Mainoo cũng sẵn sàng cho kịch bản rời hẳn MU.

Thế nhưng, ban lãnh đạo MU không muốn để Mainoo gia nhập CLB khác. HLV Amorim cũng muốn giữ Mainoo để làm phương án dự phòng cho tuyến giữa. Mainoo rơi vào thế "tiến thoái lưỡng nan" khi đi không được và ở cũng chẳng xong. Khi World Cup 2026 tiến gần, tuyển thủ Anh càng sốt ruột vì cứ dự bị ở MU, cơ hội để anh được HLV Thomas Tuchel triệu tập bằng 0.

Một tháng sau, tình thế của Mainoo tại sân Old Trafford được đảo ngược hoàn toàn khi Amorim bị sa thải và Carrick ngồi ghế HLV tạm quyền. Ngay lập tức, Carrick xoay chuyển MU về sơ đồ 4-2-3-1 và Mainoo có một suất đá chính bên cạnh Casemiro, Bruno Fernandes ở tuyến giữa. Đến nay, Mainoo đá chính 6 trận liên tiếp cùng MU và thể hiện được phong độ ấn tượng, góp công lớn giúp CLB bất bại ở chuỗi trận đó (5 thắng, 1 hòa).

Theo Goal, Mainoo muốn gắn bó lâu dài với MU. Tiền vệ này đã gạt bỏ những ký ức không vui khi còn làm việc với HLV Amorim. Giờ đây, Mainoo đã trở lại vị thế của một viên ngọc quý trưởng thành từ lò đào tạo trẻ MU. Anh là cầu thủ "cây nhà lá vườn" duy nhất của MU đang đá chính cho đội một.

Mainoo nhận thêm tin vui khi sự trở lại của anh đã được HLV Tuchel ghi nhận. Thuyền trưởng tuyển Anh khen Mainoo là tài năng đặc biệt, không còn gì bàn cãi khi tiền vệ này từng thi đấu trọn vẹn một kỳ EURO cho "Tam sư". Với sự trở lại của Mainoo, hàng tiền vệ tuyển Anh sẽ có cuộc cạnh tranh khốc liệt và lành mạnh để hướng đến World Cup 2026.