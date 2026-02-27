Ronaldo trở thành cổ đông của đội bóng Tây Ban Nha

Ronaldo mua cổ phần của Almeria.

Cristiano Ronaldo mua 25% cổ phần CLB Almeria thông qua CR7 Sports Investments - một nhánh mới trong hệ sinh thái kinh doanh của siêu sao người Bồ Đào Nha. Đây là lần đầu tiên Ronaldo tham gia vào việc sở hữu một câu lạc bộ thể thao. "Từ lâu, tham vọng của tôi là đóng góp cho bóng đá ở những khía cạnh ngoài sân cỏ," anh nói trong một tuyên bố hôm thứ Năm. "UD Almeria là một câu lạc bộ có nền tảng vững chắc và tiềm năng phát triển rõ ràng. "Tôi mong muốn được làm việc với ban lãnh đạo để hỗ trợ giai đoạn phát triển tiếp theo của câu lạc bộ."

Chủ tịch Almeria, Mohamed Al Khereiji, xác nhận thương vụ và bày tỏ sự hài lòng. "Chúng tôi rất vui khi Cristiano chọn đầu tư vào CLB. Anh ấy hiểu rõ các giải đấu Tây Ban Nha và nhìn thấy tiềm năng mà chúng tôi đang xây dựng, từ đội một đến học viện", ông nói.

Ronaldo được Bloomberg Billionaires Index công bố là tỷ phú đầu tiên của làng bóng đá vào tháng 10. Anh nhận được hơn 175 triệu bảng Anh (240 triệu đô la) mỗi năm từ Al Nassr và công ty của anh bao gồm các lĩnh vực kinh doanh nước uống, đồ lót, giày dép và nước hoa, cùng với các đối tác là 18 thương hiệu, trong đó có Nike.

Cựu tiền đạo của Sporting CP, Manchester United và Juventus chuyển đến Al Nassr vào tháng 12/2022 sau lần thứ hai khoác áo Old Trafford và ký hợp đồng mới có thời hạn hai năm vào tháng 6, bao gồm điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 50 triệu euro.

Almeria, đội bóng thi đấu tại sân vận động Power Horse với sức chứa 17.400 người, đã xuống hạng từ La Liga vào mùa giải 2023 - 2024 và đứng thứ sáu ở giải hạng hai mùa trước. Họ hiện đang đứng thứ ba tại giải hạng Hai Tây Ban Nha (Segunda Division), vị trí này sẽ giúp họ đủ điều kiện tham gia vòng play-off thăng hạng lên La Liga. Kể từ lần đầu tiên thăng hạng lên La Liga năm 2007, câu lạc bộ khiêm tốn đến từ miền nam Tây Ban Nha đã thi đấu ở giải đấu cao nhất trong bảy mùa giải. Lần gần nhất họ góp mặt ở La Liga là năm 2022, mặc dù họ đã xuống hạng một lần nữa vào năm 2024.

Năm 2019, quan chức chính phủ Saudi Arabia Turki Al-Sheikh trở thành chủ sở hữu câu lạc bộ, mua cổ phần từ doanh nhân Alfonso Garcia Gabarron. Một lần nữa, quyền sở hữu lại được chuyển giao vào cuối mùa giải 2024-2025, khi Almeria thuộc về một nhóm các nhà đầu tư Saudi Arabia do Mohamed Al-Khereiji đứng đầu.

Trong thời gian đó, Almeria đã xây dựng được mối quan hệ bền chặt với các đội bóng thuộc Saudi Pro League. Họ đã đá giao hữu với Al Nassr của Cristiano Ronaldo vào tháng 8, và Almeria thắng 3-2 nhờ hai bàn thắng của Ronaldo.

Gần đây, họ cũng nổi tiếng với việc bán cầu thủ với mức phí chuyển nhượng khổng lồ. Tiền đạo người Colombia Luis Suarez đã được bán cho Sporting CP năm ngoái với giá 22 triệu euro (26 triệu đô la; 19 triệu bảng theo tỷ giá hiện tại), trong khi hậu vệ cánh 22 tuổi Marc Pubill gia nhập Atletico Madrid với giá 16 triệu euro vào mùa hè năm ngoái.