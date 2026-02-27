Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Ngoại hạng Anh bảo toàn 100% quân số, thể hiện sự thống trị tuyệt đối tại Cúp châu Âu

Đặng Lai

TPO - Sau khi kết thúc vòng play-off Cúp châu Âu, 9 đại diện Ngoại hạng Anh còn nguyên cơ hội tranh tài. Giải đấu này đang trở thành thế lực thống trị sân chơi châu lục.

Man City.jpg

Sức mạnh tài chính của Ngoại hạng Anh không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với sự thống trị của họ ở các giải đấu châu lục. Minh chứng là không có CLB Anh nào góp mặt trong 2 trận chung kết Champions League gần nhất.

Trong 6 mùa giải vừa qua, chỉ 2 đội bóng Anh giành chức vô địch giải đấu cấp CLB danh giá nhất châu Âu. Nhìn xa ra thì 13 năm qua, cũng chỉ có 3 lần ngai vàng thuộc về Premier League.

Tuy nhiên năm nay, giải đấu nước Anh đang trên đường tái lập thế thống trị của mình. Các CLB Anh đang nắm giữ khoảng cách quá lớn so với hầu hết các đối thủ châu lục, đến nỗi họ dễ dàng vượt qua vòng phân hạng Champions League và áp đặt tầm ảnh hưởng của họ lên phần còn lại của châu Âu.

Rạng sáng nay, loạt trận vòng play-off Cúp C2 và Cúp C3 châu Âu đã kết thúc mang tới chiến thắng cho các đại diện nước Anh. Nottingham Forest dù đang lận đận trong cuộc đua trụ hạng ở Ngoại hạng Anh vẫn vượt qua Fenerbahce, đội bóng á quân Thổ Nhĩ Kỳ. Lượt đi, Nottingham thắng 3-0 và dù lượt về thua 1-2 trên sân nhà thì đội bóng này vẫn giành vé đi tiếp.

man-city-3-3750.jpg
Man City và Nottingham đều đi tiếp ở Cúp châu Âu

Trong khi đó, Crystal Palace, một đội bóng khủng hoảng tương tự Nottingham, cũng dễ dàng giải quyết đối thủ ở mặt trận C3. Cộng thêm việc Aston Villa có vé vào thẳng vòng 1/8 Europa League nhờ thành tích áp đảo, Ngoại hạng Anh đã bảo toàn 9 đại diện ở vòng 1/8 Cúp châu Âu.

Newcastle, Arsenal, Liverpool, Tottenham, Chelsea và Man City giành quyền vào thẳng vòng 16 đội Champions League. Trong đó, Arsenal, Liverpool, Tottenham, Chelsea và Man City giành vé vào thẳng còn Newcastle đi qua cửa play-off.

Tại mặt trận Cúp C1 châu Âu, 5 trong số 8 vé vào thẳng vòng 1/8 thuộc về nước Anh. Đây là lần đầu tiên trong kỷ nguyên Champions League, một quốc gia có tới 6 CLB cùng hiện diện ở một vòng knock-out. Trong 29 trận đấu với các đối thủ đến từ các giải đấu hàng đầu châu Âu khác như Tây Ban Nha, Đức, Italia và Pháp, các CLB Anh chỉ thua 6 lần. Các thống kê trên cho thấy sự vượt trội của xứ sương mù.

Với thêm 3 đại diện Aston Villa, Nottingham Forest và Crystal Palace, nước Anh bảo toàn 100% quân số ở vòng 1/8. Hiếm khi nào Premier League áp đảo đấu trường châu lục đến vậy. Và với những gì đang xảy ra, không loại trừ khả năng sẽ có đại diện nước Anh đăng quang Cúp châu Âu mùa này.

9 ĐẠI DIỆN NGOẠI HẠNG ANH Ở CÚP CHÂU ÂU

Cúp C1: Newcastle, Arsenal, Liverpool, Tottenham, Chelsea và Man City

Cúp C2: Aston Villa, Nottingham Forest

Cúp C3: Crystal Palace

Đặng Lai
#Cúp C1 châu Âu #Premier League #Ngoại hạng Anh #Champions League #Newcastle #Arsenal #Liverpool #Tottenham #Chelsea

Xem thêm

Cùng chuyên mục