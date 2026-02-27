Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

CAS lùi ngày phán quyết vụ kiện cầu thủ nhập tịch 'lậu' Malaysia, NHM Việt Nam vẫn thấp thỏm mong chờ

Đặng Lai

TPO - Rạng sáng nay, Tòa án trọng tài thể thao thế giới (CAS) đã có động thái khiến NHM Việt Nam thấp thỏm mong chờ khi lùi thời hạn đưa ra phán quyết về vụ kiện tụng cầu thủ nhập tịch lậu tuyển Malaysia.

rodrigo-holgado.jpg

Hôm qua, các phiên điều trần của 7 tuyển thủ nhập tịch gây tranh cãi gồm Hector Hevel, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Gabriel Palmero, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal đã khép lại. Tuy nhiên, Tòa án trọng tài thể thao thế giới (CAS) cho biết họ "cần thêm thời gian đưa ra quyết định".

Cơ quan này lập luận rằng Hội đồng kỷ luật của họ "cần xem xét kỹ lưỡng các lập luận, cũng như bằng chứng liên quan" trước khi đưa ra phán quyết cuối cùng. Phát ngôn viên Vanessa Tracey của CAS cho biết: “Sau phiên điều trần, CAS cần thời gian để đưa ra quyết định. Chúng tôi không thể đưa ra thời gian chính xác, nhưng dự kiến ​​quyết định sơ bộ sẽ được công bố vào tuần tới”.

Chiến dịch nhập tịch gây tranh cãi của Malaysia bắt đầu từ tháng 3/2025. Ngày 20, Hector Hevel được phê duyệt hồ sơ nhập tịch. Không lâu sau đó, tiền vệ gốc Bồ Đào Nha này ra mắt đội tuyển Malaysia và ghi bàn vào lưới Nepal ở trận ra quân vòng loại Asian Cup 2027.

Sau đó vài ngày, Gabriel Palmero trở thành trường hợp thứ 2. FAM xúc tiến nộp đơn lên FIFA, đề nghị cho cầu thủ này khoác áo đội tuyển Malaysia, kèm theo giấy khai sinh chứng minh bà ngoại của anh sinh ngày 17/5 năm 1956 tại Malacca, Malaysia.

3351695.jpg

Cứ như thế, những Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal lũ lượt được nhập tịch Malaysia. Tất cả đều ra sân trong trận thắng Việt Nam 4-0 hồi tháng 6/2025. Sau trận đấu này, những lời cáo buộc về nguồn gốc thực sự của nhóm 7 cầu thủ Malaysia đã xuất hiện. Và theo cuộc điều tra của FIFA, cả 7 người đều làm giả giấy tờ để hợp thức hóa việc nhập tịch Malaysia. Ví dụ Facundo Garces có bà sinh ra ở Argentina nhưng lại khai sinh ra ở Malaysia.

FIFA cấm thi đấu nhóm tuyển thủ Malaysia trong 12 tháng, bên cạnh đó là án phạt tiền. Họ cũng hủy bỏ kết quả thi đấu 3 trận của tuyển Malaysia với Singapore, Cape Verde và Palestine, trao chiến thắng 3-0 cho đối thủ của Bầy hổ.

LĐBĐ Malaysia sau đó kháng cáo lên Tòa án trọng tài thể thao thế giới. Lúc này, NHM đang chờ quyết định của CAS trước khi có án kỷ luật từ LĐBĐ châu Á (AFC). Cơ quan điều hành bóng đá châu lục khẳng định sẽ định đoạt số phận của đội tuyển Malaysia sau khi có phán quyết của CAS.

Đặng Lai
#Asian Cup 2027 #vòng loại Asian Cup 2027 #Việt Nam vs Malaysia #Peter Cklamovski #Kim Sang-sik #Malaysia #Malaysia gian lận #FIFA #FAM #nhập tịch gian lận

Xem thêm

Cùng chuyên mục