CAS lùi ngày phán quyết vụ kiện cầu thủ nhập tịch 'lậu' Malaysia, NHM Việt Nam vẫn thấp thỏm mong chờ

Hôm qua, các phiên điều trần của 7 tuyển thủ nhập tịch gây tranh cãi gồm Hector Hevel, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Gabriel Palmero, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal đã khép lại. Tuy nhiên, Tòa án trọng tài thể thao thế giới (CAS) cho biết họ "cần thêm thời gian đưa ra quyết định".

Cơ quan này lập luận rằng Hội đồng kỷ luật của họ "cần xem xét kỹ lưỡng các lập luận, cũng như bằng chứng liên quan" trước khi đưa ra phán quyết cuối cùng. Phát ngôn viên Vanessa Tracey của CAS cho biết: “Sau phiên điều trần, CAS cần thời gian để đưa ra quyết định. Chúng tôi không thể đưa ra thời gian chính xác, nhưng dự kiến ​​quyết định sơ bộ sẽ được công bố vào tuần tới”.

Chiến dịch nhập tịch gây tranh cãi của Malaysia bắt đầu từ tháng 3/2025. Ngày 20, Hector Hevel được phê duyệt hồ sơ nhập tịch. Không lâu sau đó, tiền vệ gốc Bồ Đào Nha này ra mắt đội tuyển Malaysia và ghi bàn vào lưới Nepal ở trận ra quân vòng loại Asian Cup 2027.

Sau đó vài ngày, Gabriel Palmero trở thành trường hợp thứ 2. FAM xúc tiến nộp đơn lên FIFA, đề nghị cho cầu thủ này khoác áo đội tuyển Malaysia, kèm theo giấy khai sinh chứng minh bà ngoại của anh sinh ngày 17/5 năm 1956 tại Malacca, Malaysia.

Cứ như thế, những Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal lũ lượt được nhập tịch Malaysia. Tất cả đều ra sân trong trận thắng Việt Nam 4-0 hồi tháng 6/2025. Sau trận đấu này, những lời cáo buộc về nguồn gốc thực sự của nhóm 7 cầu thủ Malaysia đã xuất hiện. Và theo cuộc điều tra của FIFA, cả 7 người đều làm giả giấy tờ để hợp thức hóa việc nhập tịch Malaysia. Ví dụ Facundo Garces có bà sinh ra ở Argentina nhưng lại khai sinh ra ở Malaysia.

FIFA cấm thi đấu nhóm tuyển thủ Malaysia trong 12 tháng, bên cạnh đó là án phạt tiền. Họ cũng hủy bỏ kết quả thi đấu 3 trận của tuyển Malaysia với Singapore, Cape Verde và Palestine, trao chiến thắng 3-0 cho đối thủ của Bầy hổ.

LĐBĐ Malaysia sau đó kháng cáo lên Tòa án trọng tài thể thao thế giới. Lúc này, NHM đang chờ quyết định của CAS trước khi có án kỷ luật từ LĐBĐ châu Á (AFC). Cơ quan điều hành bóng đá châu lục khẳng định sẽ định đoạt số phận của đội tuyển Malaysia sau khi có phán quyết của CAS.