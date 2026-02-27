Tuyển nữ Việt Nam lên đường sang Australia, tự tin bước vào cuộc đua châu lục

TPO - Hôm nay, đội tuyển nữ Việt Nam lên đường sang Australia tham dự VCK Giải bóng đá nữ châu Á 2026. Với lực lượng gần như mạnh nhất cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẵn sàng cho hành trình chinh phục thử thách lớn tại đấu trường châu lục.

Tự tin trước giờ xuất phát

Trong buổi tập cuối cùng tại Việt Nam, HLV trưởng Mai Đức Chung bày tỏ sự hài lòng về quá trình tập luyện và tinh thần quyết tâm của toàn đội. Chiến lược gia giàu kinh nghiệm khẳng định ban huấn luyện đã hoàn thành toàn bộ giáo án đề ra.

“Chúng tôi rất vui vì kế hoạch tập luyện được thực hiện đúng tiến độ. Đây là kết quả của sự nỗ lực không ngừng từ ban huấn luyện đến từng vận động viên trong suốt thời gian qua”, ông chia sẻ.

Điểm sáng đáng ghi nhận là lực lượng đội tuyển dần ổn định khi nhiều cầu thủ chấn thương đã kịp hồi phục và trở lại tập luyện với cường độ cao. Theo HLV Mai Đức Chung, hiện tại đội tuyển có thể xem như đã đạt trạng thái sẵn sàng 100% cho giải đấu.

Dù vậy, ông cũng thẳng thắn nhìn nhận những giới hạn nhất định về lực lượng và điều kiện tập huấn so với các đối thủ hàng đầu châu lục. “Chúng ta luôn mong muốn nhiều hơn, nhưng trong khả năng của mình, toàn đội đã làm hết sức để có sự chuẩn bị tốt nhất”, ông nói.

Đánh giá về cục diện bóng đá nữ châu Á, HLV Mai Đức Chung cho rằng những tên tuổi lớn như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia vẫn thuộc nhóm ứng viên hàng đầu. Đợt tập huấn và thi đấu giao hữu tại Trung Quốc vừa qua được xem là “bài kiểm tra chất lượng” giúp các cầu thủ làm quen với cường độ thi đấu cao, đặc biệt trước những đối thủ vượt trội về thể hình và tốc độ.

Tại vòng bảng, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng C. Theo nhận định của ban huấn luyện, Nhật Bản là đối thủ mạnh nhất, trong khi các cuộc chạm trán với Đài Bắc Trung Hoa và Ấn Độ mang ý nghĩa cạnh tranh trực tiếp cho tấm vé đi tiếp. Các phương án chiến thuật đã được xây dựng riêng cho từng trận, với mục tiêu tích lũy điểm số tối đa.

HLV Mai Đức Chung cho rằng cơ hội vào tứ kết được chia đều cho các đội, nhưng bản lĩnh, sự tập trung và yếu tố thuận lợi sẽ đóng vai trò quyết định. Ông đặc biệt đánh giá cao tinh thần cống hiến của các cầu thủ, trong đó có nhiều gương mặt dày dạn kinh nghiệm vẫn giữ trọn khát vọng chinh phục đỉnh cao, hướng tới mục tiêu xa hơn là góp mặt tại sân chơi World Cup.

Hướng tới mục tiêu tứ kết

Trước ngày lên đường, ban huấn luyện đã chính thức chốt danh sách 26 cầu thủ tham dự VCK. Đáng chú ý, tiền đạo Nguyễn Thị Tuyết Ngân (CLB bóng đá nữ TP.HCM) được bổ sung nhằm tăng cường sức mạnh tấn công, thay thế cho trường hợp chấn thương trước đó.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ lần lượt gặp Ấn Độ (4/3), Đài Bắc Trung Hoa (7/3) và Nhật Bản (10/3). Các trận đấu đều diễn ra tại thành phố Perth, Australia. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng tứ kết.

HLV Mai Đức Chung cũng gửi lời nhắn tới người hâm mộ cả nước: “Tôi mong toàn đội luôn mạnh khỏe, không ai gặp chấn thương trong tập luyện và thi đấu. Rất mong người hâm mộ tiếp tục đồng hành, cổ vũ cho đội tuyển nữ Việt Nam. Với quyết tâm cao và sự ủng hộ từ khán giả trên mọi miền Tổ quốc, chúng tôi sẽ thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo".