MU chi ròng chuyển nhượng số 1 châu Âu trong 5 năm qua

TPO - Theo một báo cáo của UEFA, Manchester United có mức chi tiêu ròng cho chuyển nhượng cao nhất châu Âu trong 5 năm qua.

MU chi ròng chuyển nhượng nhiều nhất châu Âu trong 5 năm qua.

Báo cáo đánh giá về Tình hình Tài chính và Đầu tư của các câu lạc bộ châu Âu cũng nhấn mạnh sự thống trị về tài chính của Ngoại hạng Anh so với các giải đấu lớn khác. Điều đó được thể hiện rõ nhất qua sự gia tăng doanh thu truyền hình lên 1,3 tỷ bảng Anh (1,5 tỷ euro) đối với các câu lạc bộ Anh. Con số này gần bằng mức doanh thu 1,4 tỷ bảng Anh (1,6 tỷ euro) của 53 giải đấu hàng đầu châu Âu khác cộng lại.

Mặc dù được hưởng một phần trong khoản tăng cường tài chính lớn đó, những thất bại cụ thể của United cũng đã bị UEFA phơi bày, với con số 692 triệu bảng Anh được ghi nhận là chi tiêu ròng cho chuyển nhượng từ năm 2021 đến năm 2025. Những khoản lỗ đáng kể từ việc bán những cầu thủ như Antony và Paul Pogba chắc chắn đã ảnh hưởng đến con số này, ngay cả khi các câu lạc bộ khác ở Premier League chi tiêu nhiều hơn.

Các câu lạc bộ như Chelsea và Arsenal đã chi ra những khoản phí chuyển nhượng khổng lồ trong vòng 5 năm, lần lượt là 656 triệu bảng và 587 triệu bảng, tính vào tổng chi tiêu ròng. Sự thống trị về tài chính của bóng đá Anh cũng được thể hiện trên sân cỏ với sáu đội bóng lọt vào vòng 16 đội Champions League mùa giải này.

Để công bố kết quả điều tra, UEFA đã tiến hành kiểm tra các báo cáo tài chính từ năm 2021 đến năm 2025. Điều này có nghĩa là tác động của tất cả các hoạt động chuyển nhượng trong suốt 5 năm đều được tính đến, bao gồm lợi nhuận từ việc bán cầu thủ, khấu hao từ các vụ chuyển nhượng trước đó và các khoản giảm giá trị tài sản.

Trong báo cáo, chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin cho biết: "Sau một thập kỷ bao gồm một trong những giai đoạn khó khăn nhất mà môn thể thao và xã hội của chúng ta phải đối mặt, bóng đá châu Âu đã vượt qua và vươn lên mạnh mẽ. Doanh thu của các câu lạc bộ đã tăng trưởng ổn định trên diện rộng, và thu nhập của giải đấu hàng đầu dự kiến ​​sẽ vượt quá 30 tỷ euro trong năm tài chính 2025."

Tuy nhiên, gần đây Manchester United cũng có một số điểm sáng về tài chính, với báo cáo tài chính gần nhất cho thấy lợi nhuận hoạt động đạt 32,6 triệu bảng Anh trong sáu tháng đầu năm tài chính. So với khoản lỗ 3,9 triệu bảng Anh được báo cáo trong cùng kỳ năm trước, con số này thể hiện sự cải thiện đáng kể, được thúc đẩy bởi các biện pháp quản lý chi phí chiến lược do Sir Jim Ratcliffe phê duyệt.

Tưởng chừng đây là giai đoạn khó khăn về tài chính đối với Manchester United khi không còn tham gia các giải đấu châu Âu và nguồn tài trợ lớn đi kèm, nhưng rõ ràng thực tế không phải vậy. Tuy nhiên, doanh thu thương mại và doanh thu từ các trận đấu đã giảm sút như dự đoán do số lượng trận đấu giảm, khiến câu lạc bộ lỗ hơn 9 triệu bảng.

Giám đốc điều hành của United, Omar Berrada, tuyên bố: "Chúng tôi hiện đang thấy tác động tích cực về mặt tài chính từ sự chuyển đổi ở những khía cạnh ngoài sân cỏ của mình, thể hiện rõ cả về chi phí và lợi nhuận. Chúng tôi tiếp tục đặt bóng đá lên hàng đầu và đầu tư vào cả đội nam và nữ.

Trên sân cỏ, đội nam của chúng tôi đang đứng thứ tư tại Giải Ngoại hạng Anh và đội nữ đang đứng thứ hai tại Giải Siêu hạng Nữ, cũng như lọt vào chung kết Cúp Liên đoàn và tứ kết UEFA Women's Champions League.

Kết quả ngày hôm nay chứng minh sức mạnh tiềm ẩn của doanh nghiệp chúng tôi khi chúng tôi tiếp tục nỗ lực để đạt được những kết quả tốt nhất có thể cho cả đội nam và nữ."