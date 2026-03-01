Nhận định Hải Phòng vs Thanh Hóa, 18h00 ngày 1/3: Khó có phép màu

TPO - Nhận định bóng đá Hải Phòng vs Thanh Hóa, LPBank V.League 1 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Với tình trạng "sức cùng lực kiệt", Thanh Hóa khó làm nên bất ngờ trên sân Lạch Tray của Hải Phòng

Nhận định Hải Phòng vs Thanh Hóa

Hải Phòng và Thanh Hóa gặp nhau trong tâm thế trái ngược trên BXH V.League. Hải Phòng cần một chiến thắng để bám đuổi tốp 5. Trong khi đó, Thanh Hóa bị đẩy xuống nhóm trụ hạng và đội bóng xứ Thanh phải nỗ lực để tích lũy điểm số trong giai đoạn này.

Thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đánh mất chính mình trong một tháng qua. Họ chơi 5 trận ở V.League, chỉ thắng một và thua 4. Từ thế có cửa cạnh tranh vô địch, đội chủ sân Lạch Tray đã bị Hà Nội vượt mặt. Nếu không sớm cải thiện phong độ, Hải Phòng sẽ còn tụt thứ hạng khi bám đuổi phía sau họ là CATPHCM (bằng điểm) và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (thua 3 điểm).

Bên kia chiến tuyến, Thanh Hóa đang gồng mình ra sân tại V.League với tình cảnh thiếu hụt lực lượng. Trận gần nhất, đội bóng xứ Thanh thậm chí phải tung thủ môn Y Êli Niê vào sân để đá tiền đạo. Phải dùng tới một thủ môn để đá vị trí khác là bi kịch của Thanh Hóa nhưng họ không còn cách nào khác.

Sau chuỗi trận ra sân liên tiếp với một đội hình, các cầu thủ Thanh Hóa đã mệt nhoài. Giờ đây, chỉ một hoặc 2 vị trí chấn thương sẽ là thảm họa với Thanh Hóa. Ba trận đã qua, họ cầm hòa Nam Định và thắng CATPHCM bằng ý chí của một tập thể đã bị dồn đến đường cùng. Đến trận CAHN, thầy trò HLV Mai Xuân Hợp không thể tạo thêm bất ngờ, thua 1-3.

Để có điểm trên sân Lạch Tray, Nam Định cần thêm một trận chơi với 200% khả năng. Ngược lại, Hải Phòng nắm trong tay quá nhiều lợi thế để giành trọn 3 điểm. Đây là cơ hội tuyệt vời cho thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm "giải hạn" và khi không làm được điều đó, họ chỉ còn biết tự trách mình.

Phong độ, thành tích đối đầu Hải Phòng vs Thanh Hóa

5 trận đã qua, Hải Phòng chỉ thắng được đội bét bảng SHB Đà Nẵng. Thầy trò ông Chu Đình Nghiêm thua Becamex TPHCM, Ninh Bình, Thể Công và Hải Phòng. Nhìn ở góc độ tích cực, trừ Becamex TPHCM, 3 đối thủ còn lại của Hải Phòng đều đang trong tốp 5. Hải Phòng thua với tỷ số sít sao, do đó để lại tiếc nuối cho CĐV của họ.

Thanh Hóa thắng 1, hòa 2 và thua 2 trong 5 trận đã qua. Với tình cảnh hiện tại của Thanh Hóa, đây là kỳ tích. Từ đây đến hết mùa giải, tình thế khó đảo chiều với Thanh Hóa khi họ không thể bổ sung cầu thủ. Nếu cứ chơi với đội hình hiện tại, đội bóng xứ Thanh chỉ biết cầu mong không có ca chấn thương. Và Thanh Hóa sẽ chật vật từng trận để giành điểm, từ đó tiến tới mục tiêu trụ lại V.League.

Thông tin lực lượng Hải Phòng vs Thanh Hóa

Thanh Hóa đối mặt tổn thất khi ngoại binh Abdurakhmanov Odilzhon vắng mặt vì án treo giò. HLV Mai Xuân Hợp sẽ xếp đội hình không có ngoại binh và hàng dự bị Thanh Hóa lại khuyết một cầu thủ. Khi đó, chuyện Thanh Hóa tung thủ môn vào sân đá vị trí khác có khả năng rất cao lặp lại.