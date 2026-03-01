Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Lamine Yamal lập hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp ở tuổi 18

Khanh Kiều

TPO - Lamine Yamal xác lập hàng loạt kỷ lục, cột mốc đáng nhớ sau khi lập hat-trick trong chiến thắng 4-1 của Barcelona trước Villarreal tại vòng 26 La Liga.

reuters-69a3107a-1772294266.jpg
Yamal lập hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp.

Lamine Yamal đã lập hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp, góp công lớn giúp Barcelona đánh bại Villarreal 4-1 trên sân nhà La Liga hôm thứ Bảy, qua đó nới rộng khoảng cách với Real Madrid lên 4 điểm. Barcelona hiện có 64 điểm, trong khi Real Madrid đứng thứ hai với 60 điểm trước trận đấu trên sân nhà gặp Getafe vào thứ Hai tuần sau.

Yamal đưa đội chủ nhà dẫn trước ở phút 28 sau khi Fermin Lopez cướp bóng từ Pape Gueye và chuyền bóng xuống cánh phải cho cầu thủ 18 tuổi dứt điểm hiểm hóc vào góc trái khung thành. Anh nhân đôi cách biệt chín phút sau đó với một pha solo ngoạn mục, khống chế đường chuyền dài bên cánh phải trước khi ngoặt vào trong vượt qua Sergi Cardona và Alvaro Moleiro để tung cú sút không thể cản phá vào góc cao khung thành.

Gueye rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở phút 49, nhưng Villarreal đã bỏ lỡ nhiều cơ hội gỡ hòa và phải trả giá khi Yamal hoàn thành cú hat-trick ở phút 69 với một pha phản công chớp nhoáng.

Robert Lewandowski vào sân từ băng ghế dự bị và ghi bàn thắng thứ tư ở phút bù giờ, đệm bóng cận thành từ đường chuyền tầm thấp bên cánh phải của Jules Kounde. Lamine Yamal cho biết anh rất vui mừng về chiến thắng này, anh nói với các phóng viên sau trận đấu: "Tôi nghĩ Villarreal là một đội bóng thực sự mạnh, hiện đang đứng thứ ba trên bảng xếp hạng. Tôi rất vui mừng với chiến thắng và những bàn thắng của mình".

Khi được hỏi về bàn thắng thứ hai ngoạn mục của mình, anh cho biết, "Khi có bóng, tôi là người quyết định sẽ đi bóng về hướng nào, vì vậy tôi sẽ đánh lừa các hậu vệ để họ di chuyển sang một hướng khác, rồi tôi mới thực hiện pha qua người."

Ở tuổi 18 và 230 ngày, Lamine Yamal vượt qua Giovani dos Santos (19 tuổi 6 ngày) và Santi Mina (19 tuổi 125 ngày) để trở thành Cầu thủ trẻ nhất lập hat-trick tại La Liga trong thế kỷ 21. Yamal trở thành cầu thủ đầu tiên đạt cột mốc 25 bàn thắng tại 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu trước khi bước sang tuổi 19 trong thế kỷ 21. Ngôi sao của Barcelona đã đóng góp vào 101 bàn thắng trong sự nghiệp (49 bàn thắng và 52 kiến tạo). Đây là những con số rất ấn tượng đối với một cầu thủ chưa đầy 19 tuổi.

Khanh Kiều
#Lamine Yamal #Hat-trick #Lamine Yamal hat-trick #Barcelona #La Liga

