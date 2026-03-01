Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Futsal nữ Việt Nam lỡ hẹn chung kết, quyết tâm giành HCĐ trước Indonesia

Trọng Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng sẽ bước vào trận tranh huy chương đồng Giải futsal nữ vô địch Đông Nam Á 2026 gặp Indonesia với quyết tâm khép lại giải đấu bằng một chiến thắng.

1-8565.jpg

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam đã không thể tạo nên bất ngờ trước chủ nhà Thái Lan khi để thua 2-4 ở bán kết Giải futsal nữ vô địch Đông Nam Á 2026 tối qua.

Trận bán kết diễn ra với thế trận đầy tốc độ ngay từ những phút đầu. Đội tuyển futsal nữ Việt Nam nhập cuộc tự tin, chủ động pressing tầm cao và sớm được đền đáp. Ngay phút thứ 2, Biện Thị Hằng tung cú sút căng buộc thủ môn Suksen vất vả cản phá, trước khi Thu Xuân có mặt đúng lúc đá bồi mở tỷ số 1-0.

Bàn thắng sớm giúp các học trò của HLV Nguyễn Đình Hoàng hưng phấn, nhưng Thái Lan nhanh chóng chứng tỏ bản lĩnh của đội bóng hàng đầu khu vực. Phút 5, đội chủ nhà gỡ hòa 1-1 sau pha phối hợp trung lộ sắc sảo. Trước khi hiệp 1 khép lại, Jenjira tung cú vô lê đẹp mắt từ tình huống đá biên, đưa Thái Lan vượt lên dẫn 2-1.

2.png

Sang hiệp 2, Việt Nam buộc phải dâng cao đội hình tìm bàn gỡ. Phút 31, tình huống gây tranh cãi xảy ra khi trọng tài tham khảo VAR (VS) nhưng quyết định không cho Việt Nam hưởng phạt đền. Trong lúc còn chưa kịp ổn định tâm lý, các cô gái áo đỏ phải trả giá khi Thái Lan tận dụng tốt cơ hội, ghi liền hai bàn thắng để nâng tỷ số lên 4-1.

Dù rất nỗ lực, Việt Nam chỉ có thêm một bàn rút ngắn cách biệt ở phút 36 do công của Thanh Ngân. Chung cuộc, đội tuyển futsal nữ Việt Nam chấp nhận thất bại 2-4 và dừng bước ở bán kết.

Kết quả này khiến tuyển futsal nữ Việt Nam trở thành nhà cựu vô địch của Giải futsal nữ Đông Nam Á. Theo lịch, tối 2/3, thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng sẽ chạm trán Indonesia trong trận tranh huy chương đồng.

Trọng Đạt
