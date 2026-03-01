Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhận định Nữ Australia vs Nữ Philippines, 16h00 ngày 1/3: Khởi đầu tưng bừng

TPO - Nhận định bóng đá Nữ Australia vs Nữ Philippines, Giải vô địch nữ châu Á - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Australia được đánh giá mạnh vượt trội Philippines. Vậy nên một chiến thắng áp đảo là nhiệm vụ không khó khăn với họ.

img-8252.jpg

Nhận định trước trận đấu Nữ Australia vs Nữ Philippines

Hôm nay, giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2026 sẽ bắt đầu. Australia là chủ nhà của sự kiện này và họ hứa hẹn sẽ hạ quyết tâm cao nhất để chinh phục ngai vàng.

So về tiềm lực, Australia không hề thua kém những quốc gia cạnh tranh như Nhật Bản hay Triều Tiên. Cộng với lợi thế sân nhà, họ có cơ hội phô diễn tất cả khả năng của mình.

Trận gặp Philippines vào chiều nay là một cơ hội như thế. Cả 2 đội đều sở hữu những cầu thủ được đào tạo tại châu Âu, có thể hình và thể lực rất tốt. Tư duy chơi bóng của các cô gái Australia cũng như Philippines là rất hiện đại.

Dù vậy, không thể phủ nhận rằng, Australia vẫn trên trình so với Philippines. Đội hình của họ sở hữu những cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu và Mỹ vốn là 2 nền bóng đá nữ mạnh nhất thế giới. Có thể kể ra Alanna Kennedy đang chơi bóng ở Ngoại hạng Anh, Wini Heatley thi đấu tại Serie A…

Họ cũng có cầu thủ từng là Quả bóng đồng thế giới - Sam Kerr. Và tại Asian Cup 2026, Sam Kerr sẽ tiếp tục trở thành niềm hy vọng hàng đầu của Australia.

img-8251.jpg
Sam Kerr là cầu thủ nguy hiểm nhất của đội tuyển nữ Australia

Phong độ, lịch sử đối đầu Nữ Australia vs Nữ Philippines

Trong khi đó, cũng thi đấu ở châu Âu hay Mỹ nhưng phần lớn các cầu thủ Philippines đại diện cho các CLB ở hạng đầu thấp, không mấy nổi tiếng. Trình độ kỹ thuật của phần lớn tuyển thủ Philippines thậm chí còn không bằng nhiều cầu thủ ở khu vực Đông Nam Á.

Thể hình và thể lực tốt giúp họ có thể tạo ra lối chơi phòng ngự, pressing cực kỳ khó chịu. Đó sẽ là điều mà đội tuyển chủ nhà phải đề phòng trong trận đấu này.

Bằng lối chơi phòng ngự chủ động, áp sát đối thủ quyết liệt, Philippines đã đánh bại 2 tên tuổi lớn của bóng đá Đông Nam Á là Thái Lan và Việt Nam tại SEA Games 33. Philippines nhiều khả năng sẽ tiếp cận Asian Cup 2026 bằng lối chơi ấy khi họ chung bảng 3 nền bóng đá mạnh bậc nhất châu Á gồm Australia, Hàn Quốc và Iran

Nhưng nếu so với Australia, mọi thứ vẫn là một trời một vực. Nên nhớ 3 năm trước, Philippines đã thua đối thủ này tới 8 bàn không gỡ. Có thể kịch bản ấy khó lặp lại trong lần tái ngộ vào chiều nay nhưng một chiến thắng dành cho Australia vẫn sẽ là điều gần như chắc chắn...

Đội hình dự kiến Nữ Australia vs Nữ Philippines

Nữ Australia: Mackenzie Arnold, Wini Heatley, Clare Hunt, Steph Catley, Alanna Kennedy, van Egmond, Chididac, Sayer, Clare Wheeler, Caitlin Foord, Sam Kerr

Nữ Philippines: Olivia McDaniel, Cecar, Hawkinson, Hali Long, Azumi Oka, Tolentin, Lemoran, Pasion, Shinaman, Chandler, McDaniel, Quizada.

Dự đoán tỷ số: Nữ Australia 4-0 Nữ Philippines

Xem trọn vẹn VCK Giải vô địch nữ châu Á (từ 1/3 đến 21/3) trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Đặng Lai
