Nhận định Thể Công Viettel vs Hà Nội FC, 19h15 ngày 1/3: Bản lĩnh vua đại chiến

TPO - Nhận định bóng đá Thể Công Viettel vs Hà Nội FC, LPBank V.League 1 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Viettel đang trải qua giai đoạn lịch thi đấu khó khăn nhưng bản lĩnh của họ đã được thể hiện đúng lúc để giúp đội bóng này giành được những kết quả ấn tượng. Hôm nay, NHM kỳ vọng vào một kịch bản tương tự.

Nhận định trước trận đấu Thể Công Viettel vs Hà Nội FC

Tuần trước, Viettel đã đánh bại nhà đương kim vô địch Nam Định. Cú đá bồi của Nhật Nam ở nửa cuối hiệp 2 đã mang về chiến thắng tối thiểu nhưng hiệu quả tối đa, giúp Viettel duy trì vị thế của mình ở cuộc đua tay ba đến chức vô địch.

Trước vòng đấu này, Viettel đang xếp thứ 3 trên BXH, kém Ninh Bình FC và CAHN. Khoảng cách giữa Viettel và Ninh Bình FC hiện chỉ là 2 điểm và trong bối cảnh đội bóng cố đô đang sa sút (thua 2 vòng gần nhất), hoàn toàn có khả năng Thể Công Viettel sẽ sớm vượt mặt Ninh Bình để bám sát Công an Hà Nội trên đường đua vô địch.

Nhưng hôm nay, nhiệm vụ ấy không hề dễ dàng với Viettel vì đối thủ của họ là Hà Nội FC, đội bám sát phía sau. 4 vòng gần đây, Hà Nội FC thu về 10 trên tổng số 12 điểm và nhờ đó, họ đã từ nửa dưới BXH leo lên nhóm trên.

Với sự hưng phấn đang có, Hà Nội FC chắc chắn nuôi tham vọng lấy 3 điểm của Thể Công Viettel. Tuy nhiên, có một chi tiết mà thầy trò Harry Kewell phải lo ngại là khả năng đấu đại chiến cực tốt của đối thủ.

Viettel không thua trận đại chiến nào ở mùa này

Phong độ, lịch sử đối đầu Thể Công Viettel vs Hà Nội FC

Thể Công Viettel luôn sẵn sàng giành điểm trước những đối thủ cạnh tranh trực tiếp, hoặc chí ít là những cái tên sừng sỏ ở giải vô địch quốc gia Việt Nam.

Điều đó được chứng minh qua kết quả tốt trong những lần Viettel đối đầu với các đội bóng mạnh. Họ đã cầm hòa Công an Hà Nội tại LPBank V.League 1 (bên cạnh đó là chiến thắng ở Cúp Quốc gia). Cả 2 trận, Thể Công Viettel đều tạo ra thế trận nhẫn nhịn, thể hiện sức mạnh phòng thủ đáng nể. Họ cũng đánh bại Công an TPHCM. Bên cạnh đó là lấy điểm của Ninh Bình rồi mới nhất là chiến thắng 1-0 trước Nam Định.

Cộng thêm 2 kết quả bất bại trước Hà Nội FC (thắng tại Cúp Quốc gia và hòa ở lượt đi LPBank V.League 1), có thể khẳng định Thể Công Viettel mới là đội đá đại chiến tốt nhất mùa giải này. Họ không thua trận nào trước các đội bóng ở nửa trên BXH.

Hôm nay, đội bóng áo lính được kỳ vọng sẽ tiếp tục phong độ ấn tượng ấy khi đối đầu với Hà Nội FC.