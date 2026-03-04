Nhận định nữ Philippines vs nữ Hàn Quốc, 10h00 ngày 5/3: Không còn đường lùi

TPO - Nhận định bóng đá ĐT nữ Philippines vs ĐT nữ Hàn Quốc, giải vô địch nữ châu Á 2026, lúc 10h00 ngày 5/3. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Thống kê đối đầu nghiêng hoàn toàn về Hàn Quốc, nhưng Philippines vẫn nuôi hy vọng tạo bất ngờ bằng tinh thần kỷ luật và sự gắn kết.

Nhận định trước trận đấu

Cuộc đối đầu giữa Philippines và Hàn Quốc ở lượt trận thứ 2 bảng A mang ý nghĩa bản lề với cục diện bảng đấu. Một bên là đội bóng Đông Nam Á đang ở thế không còn đường lùi, bên kia là ứng viên nặng ký cho chức vô địch hướng tới tấm vé knock-out sớm.

Sau thất bại tối thiểu 0-1 ở trận ra quân trước chủ nhà Australia, HLV Mark Torcaso của tuyển nữ Philippines vẫn giữ niềm tin nơi các học trò. Nhà cầm quân người Australia khẳng định đội bóng của ông sẽ chiến đấu bằng tất cả trái tim và quyết tâm.

“Chúng tôi chỉ muốn thể hiện thật tốt vì màu cờ sắc áo. Tôi biết các cô gái sẽ chiến đấu đến cùng. Nếu làm được điều đó, kết quả sẽ tự khắc đến", ông nhấn mạnh.

HLV Torcaso cũng cho biết Philippines không chỉ nghĩ đến việc ghi bàn mà còn đặc biệt chú trọng tổ chức phòng ngự. Ông yêu cầu toàn đội duy trì tinh thần “tập thể, kỷ luật và gắn kết”, điều đã được xây dựng kể từ khi ông tiếp quản đội vào tháng 8/2023.

Tuy nhiên, thực tế đang đặt Philippines trước thử thách cực đại. Ở trận ra quân, họ gần như không có cơ hội triển khai lối chơi trước sức ép nghẹt thở từ Australia. Tỷ lệ kiểm soát bóng chỉ 15%, không tung ra nổi một cú dứt điểm trong suốt 90 phút - những con số phản ánh rõ sự lép vế. Thất bại 0-1 khiến đại diện Đông Nam Á rơi vào tình thế buộc phải có điểm nếu không muốn sớm bị đẩy vào thế khó.

Trong khi đó, tuyển nữ Hàn Quốc đang cho thấy hình ảnh của một ứng viên thực thụ. Mở màn trước Iran, họ kiểm soát tới 79% thời lượng bóng, tung ra 33 cú sút (11 lần trúng đích) và giành chiến thắng 3-0 đầy thuyết phục. Đó không chỉ là ba điểm, mà còn là lời khẳng định về tham vọng chinh phục danh hiệu châu lục đầu tiên trong lịch sử.

HLV Shin Sang-woo dù hài lòng với kết quả vẫn cho rằng đội bóng còn có thể làm tốt hơn. Ông để ngỏ khả năng xoay tua đội hình nhằm tạo sự tươi mới, đồng thời khẳng định sự tôn trọng dành cho Philippines- đội bóng được đánh giá tổ chức phòng ngự tốt và phản công nguy hiểm.

Xét về đối đầu, Hàn Quốc đang chiếm ưu thế tuyệt đối khi thắng cả sáu lần gặp Philippines trước đây, trong đó có hai trận giao hữu gần nhất vào tháng 4/2024. Tại VCK Asian Cup, họ cũng toàn thắng hai lần chạm trán, ghi 7 bàn và chưa thủng lưới. Đáng chú ý, Hàn Quốc đã ghi bàn ở 9 trận liên tiếp tại giải, chỉ kém kỷ lục của chính họ một trận.

Philippines không phải không có cơ sở để hy vọng. So với Iran, họ được đánh giá nhỉnh hơn về tổ chức lối chơi và nền tảng thể lực. Nếu duy trì được sự tập trung, giữ cự ly đội hình hợp lý và tận dụng tốt những tình huống chuyển trạng thái, đại diện Đông Nam Á có thể gây ra ít nhiều khó khăn cho đối thủ.

Thế nhưng, khoảng cách về đẳng cấp, kinh nghiệm thi đấu quốc tế và chiều sâu lực lượng vẫn là điều khó phủ nhận. Khi mục tiêu giành vé knock-out sớm đang ở rất gần, Hàn Quốc chắc chắn sẽ nhập cuộc với thế trận chủ động, kiểm soát bóng mạch lạc và liên tục tạo sức ép từ hai biên.

Philippines có thể chiến đấu bằng tinh thần và kỷ luật, nhưng để tạo nên cú sốc trước một đối thủ vượt trội về nhiều mặt, họ cần nhiều hơn một màn trình diễn quả cảm, đó phải là một ngày thi đấu xuất thần.

Thông tin lực lượng

Cả hai đội đều có lực lượng tốt nhất

Đội hình dự kiến Philippines: Lincoln, Catley, Hunt, Hetley, Carpenter, Gorry, Wheeler, van Egmond, Raso, Kerr, Foord. Hàn Quốc: Kim Min Jung, Kim Hye Ri, Ko Yoo Jin, Noh Jin Yuong, Jang Sel Gi, Mun Eun Ju, Jung Min Young, Kang Chae Rim, Choe Yu Ri, Ji So Yun, Choi Yoo Jung. Dự đoán tỷ số: Nữ Philippines 0-2 nữ Hàn Quốc