Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Nữ trọng tài Hàn Quốc bắt chính trận ra quân của tuyển nữ Việt Nam tại Asian Cup 2026

Trọng Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã công bố tổ trọng tài điều khiển trận đấu giữa tuyển nữ Việt Nam và Ấn Độ tại VCK bóng đá nữ châu Á 2026. Trọng tài người Hàn Quốc Kim Yu Jeong sẽ cầm còi ở cuộc so tài mở màn của thầy trò HLV Mai Đức Chung.

1-9465.jpg

Theo phân công từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), trọng tài Kim Yu Jeong sẽ điều hành trận ra quân của tuyển nữ Việt Nam gặp Ấn Độ, diễn ra lúc 18h ngày 4/3 tại Perth (Australia).

Hai trợ lý là Heba Saadieh (Palestine) và Hinthong Supawan (Thái Lan). Trọng tài thứ tư là Mahnaz Zokaee (Iran), trong khi ông Muhammad Taqi (Singapore) phụ trách phòng VAR. Đây là tổ trọng tài được đánh giá cao về kinh nghiệm và chuyên môn ở cấp độ châu lục.

Trọng tài Kim Yu-jeong (sinh năm 1990) là một trong những gương mặt tiêu biểu của đội ngũ “vua áo đen” châu Á hiện nay. Được FIFA công nhận từ năm 2018, nữ trọng tài người Hàn Quốc nhanh chóng khẳng định vị thế nhờ chuyên môn vững vàng và bản lĩnh ở những trận cầu đỉnh cao.

2-5513.jpg

Trong sự nghiệp, Kim Yu-jeong từng điều hành nhiều giải đấu lớn như U20 World Cup nữ 2022, World Cup nữ 2023 và các giải U17/U23 châu Á 2025 của Liên đoàn Bóng đá châu Á. Đặc biệt, bà là một trong ba nữ trọng tài hiếm hoi được chỉ định làm nhiệm vụ ở các trận bóng đá nam tại Olympic Paris 2024.

Nữ trọng tài người Hàn Quốc cũng từng điều khiển các trận đấu của CLB Công an Hà Nội và Nam Định tại Cúp C2 châu Á mùa 2025/2026.

Tại VCK bóng đá nữ châu Á 2026, AFC phân công toàn bộ trọng tài chính là nữ nhằm khẳng định vai trò của nữ giới trong công tác điều hành các giải đấu lớn. Công nghệ VAR cũng được áp dụng để đảm bảo tính chính xác và công bằng.

Theo lịch thi đấu, tuyển nữ Việt Nam sẽ lần lượt gặp Ấn Độ (4/3), Đài Bắc Trung Hoa (7/3) và Nhật Bản (10/3). Các trận đấu đều diễn ra tại thành phố Perth. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào tứ kết, qua đó tiến gần hơn tới mục tiêu giành vé dự World Cup nữ 2027.

Xem trọn vẹn VCK Giải vô địch nữ châu Á (từ 1/3 đến 21/3) trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Trọng Đạt
#Nữ trọng tài #Kim Yu Jeong #Asian Cup 2026 #Bóng đá nữ #Trọng tài châu Á #Việt Nam #FIFA

Xem thêm

Cùng chuyên mục