Tuyển nữ Việt Nam hoàn tất khâu chuẩn bị cuối, sẵn sàng ra quân đấu Ấn Độ

Trọng Đạt
TPO - Duy trì khung giờ tập sát thời điểm thi đấu, đảm bảo lực lượng sung sức và hoàn tất khâu phân tích đối thủ, thầy trò HLV Mai Đức Chung đang sẵn sàng cho trận ra quân gặp đội tuyển nữ Ấn Độ tại VCK Giải bóng đá nữ châu Á 2026.

Chiều 2/3, đội tuyển nữ Việt Nam bước vào buổi tập với tinh thần hưng phấn, nền tảng thể lực ổn định và sự tập trung cao độ. Toàn đội tiếp tục giữ khung giờ tập lúc 18h00 nhằm làm quen với thời điểm thi đấu chính thức của trận ra quân. Sự chuẩn bị bài bản cả về chuyên môn lẫn thể lực giúp các cầu thủ thêm tự tin trước giờ bóng lăn.

Trước buổi tập, HLV trưởng Mai Đức Chung đã trực tiếp hỏi thăm tình hình sức khỏe, động viên tinh thần từng cầu thủ. Theo ghi nhận, lực lượng đội tuyển hiện đảm bảo thể trạng tốt, không có trường hợp chấn thương đáng lo ngại. Đây được xem là tín hiệu tích cực trong giai đoạn then chốt.

Chia sẻ bên lề sân tập, tiền vệ Nguyễn Thị Bích Thùy cho biết: “Thùy và toàn đội đã sẵn sàng, rất hưng phấn để bước vào giải đấu. Đây là lần thứ ba Thùy thi đấu ở đấu trường châu lục và may mắn lần này không gặp vấn đề sức khỏe. Trước đó Thùy từng bị chấn thương nhẹ, nhưng đã tích cực hồi phục để có thể trạng tốt nhất. Hy vọng khán giả sẽ tiếp tục quan tâm và ủng hộ đội tuyển trong hành trình sắp tới”.

Cùng ngày, Ban huấn luyện đã tổ chức họp chuyên môn, tiến hành mổ băng và phân tích kỹ lối chơi của đội tuyển nữ Ấn Độ. Những điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ được chỉ ra cụ thể, đồng thời từng vị trí trong đội hình cũng được nhắc nhở về yêu cầu phối hợp, duy trì sự tập trung và kỷ luật chiến thuật.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần quyết tâm cao, đội tuyển nữ Việt Nam đã sẵn sàng hướng tới màn ra quân gặp Ấn Độ. Trận đấu diễn ra lúc 14h30 ngày 4/3 (giờ địa phương) trên SVĐ Perth Rectangular Stadium.

Trọng Đạt
