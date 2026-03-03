Nhận định nữ Trung Quốc vs nữ Bangladesh, 15h00 ngày 3/3: Khởi đầu mạnh mẽ

TPO - Nhận định bóng đá trận ĐT nữ Trung Quốc vs ĐT nữ Bangladesh, bảng B giải vô địch nữ châu Á, lúc 15h00 ngày 3/3. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Với đẳng cấp vượt trội, tuyển nữ Trung Quốc được dự báo sẽ có màn ra quân suôn sẻ, tạo đà thuận lợi cho hành trình bảo vệ ngôi vô địch.

Nhận định trước trận đấu

Trên bảng xếp hạng FIFA, tuyển nữ Trung Quốc đang đứng thứ 17 thế giới, trong khi Bangladesh xếp hạng 112, thấp nhất trong số các đội tham dự giải năm nay. Khoảng cách ấy phần nào phản ánh sự khác biệt về nền tảng, kinh nghiệm thi đấu và chất lượng đội hình giữa hai đội.

Trung Quốc đến Australia với tư cách nhà vô địch và được miễn vòng loại. Trong khi đó, Bangladesh phải đi qua hành trình đầy bất ngờ để giành vé dự VCK. Họ toàn thắng cả ba trận vòng loại bảng C, đặc biệt là chiến thắng gây chấn động 2-1 trước Myanmar,một thế lực của Đông Nam Á. Hai trận thắng đậm 7-0 trước Bahrain và Turkmenistan càng cho thấy sự tiến bộ đáng kể của đội bóng Nam Á.

Tuy nhiên, vòng loại và vòng chung kết là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau. Áp lực, cường độ và chất lượng đối thủ đều tăng lên đáng kể, nhất là khi đối diện một Trung Quốc đang khát khao bảo vệ ngôi vương.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Ante Milicic, tuyển nữ Trung Quốc bước vào giải đấu lớn đầu tiên kể từ khi chiến lược gia người Australia được bổ nhiệm vào tháng 5/2024. Đây cũng là kỳ Asian Cup đầu tiên của ông trên cương vị HLV trưởng đội tuyển nữ Trung Quốc.

HLV Milicic thừa nhận áp lực là điều không thể tránh khỏi, nhưng ông nhấn mạnh đội bóng đã chuẩn bị kỹ lưỡng cả về chuyên môn lẫn tâm lý. Trung Quốc không chỉ mang theo vị thế đương kim vô địch, mà còn là niềm kỳ vọng của hàng triệu người hâm mộ quê nhà.

Về phía Bangladesh, HLV Peter Butler khẳng định đội bóng của ông không đến Australia chỉ để tham dự cho đủ số lượng. Ông nhấn mạnh các học trò sẽ trung thành với lối chơi của mình, không “dựng xe buýt” phòng ngự tiêu cực.

Tuy vậy, trước một Trung Quốc giàu kinh nghiệm và sở hữu hàng công sắc bén, việc duy trì lối chơi cởi mở có thể khiến Bangladesh phải trả giá nếu không giữ được cự ly đội hình hợp lý. Bài toán lớn nhất của họ sẽ là cân bằng giữa tinh thần tấn công và sự an toàn nơi hàng thủ.

Trận đấu tại Sydney nhiều khả năng diễn ra với thế trận nghiêng về Trung Quốc. Bangladesh có thể chờ đợi cơ hội từ những pha phản công nhanh, điều từng giúp họ tạo nên bất ngờ ở vòng loại. Tuy nhiên, nếu Trung Quốc duy trì được sự tập trung và tận dụng tốt cơ hội, chênh lệch đẳng cấp có thể sớm được cụ thể hóa bằng bàn thắng.

Thông tin lực lượng

Hai đội có lực lượng tốt nhất

Đội hình dự kiến Trung Quốc: Peng Shimeng, Chen Qiuaozhu, Li Mengwen, Wang Linlin, Wang Ying, Li Qingtong, Liu Jing, Lyu Yatong, Wang Aifang, Wang Yanwen, Wang Shuang. Bangladesh: Rupna, Kohati Kishu, Mosaman, Shamsumn, Sheuli Azim, Nabiran Khatun, Airin Khatun, Anika Siddiqui, Maria Manda, Monika Chakma, Afida Khandaker. Dự đoán tỷ số: Nữ Trung Quốc 3-0 Nữ Bangladesh