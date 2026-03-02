Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Thắng chủ nhà Đức, đội tuyển Việt Nam vô địch billiards thế giới

Thắng thuyết phục đội chủ nhà Đức với tỷ số 2-0 trong trận chung kết diễn ra rạng sáng nay (2/3, theo giờ Việt Nam), đội tuyển Việt Nam vô địch giải billiards carom 3 băng thế giới năm 2026.

anh-chup-man-hinh-2026-03-02-luc-105208.png

Hai cặp đấu của trận chung kết tại Viersen (Đức) là Trần Quyết Chiến chạm trán Martin Horn và Nguyễn Trần Thanh Tự gặp Ibraimov.

Trận đấu giữa Trần Quyết Chiến và Martin Horn mang đến rất nhiều cảm xúc cho khán giả. Tay cơ số một Việt Nam khởi đầu tốt, anh dẫn Martin Horn 10-2, 15-3, rồi 16-5.

anh-chup-man-hinh-2026-03-02-luc-105208.png
Trần Quyết Chiến tiếp tục thi đấu xuất sắc trong trận chung kết (Ảnh: Ton Smilde).

Tuy nhiên, tay cơ người Đức bất ngờ tung ra lượt cơ lên đến 12 điểm, dẫn lại 17-16. Sau đó, hai vận động viên (VĐV) giành giật nhau từng điểm, trước khi Martin Horn kết thúc hiệp một với tỷ số 23-19 (trong môn billiards carom 3 băng đồng đội, khi có một trong hai tay cơ đạt đến điểm số 20 trở lên, các VĐV sẽ tạm nghỉ giữa hiệp).

Khi trận đấu tiếp diễn, Martin Horn vẫn liên tục dẫn trước Trần Quyết Chiến: 26-20, rồi 30-29. Dù vậy, bước ngoặt của trận đấu diễn ra từ đây, Trần Quyết Chiến ghi một mạch 11 điểm, để kết thúc trận đấu với tỷ số 40-30, sau 17 lượt cơ.

Chiến thắng của Trần Quyết Chiến trước Martin Horn giúp đội tuyển Việt Nam dẫn trước đội tuyển Đức 1-0.

Ở bàn đấu kế bên, Nguyễn Trần Thanh Tự liên tục dẫn trước Ibraimov, thậm chí anh dẫn điểm khá xa so với đối thủ.

anh-chup-man-hinh-2026-03-02-luc-105258.png
Thanh Tự và Quyết Chiến giúp đội tuyển billiards Việt Nam lên ngôi vô địch (Ảnh: UMB).

Dù vậy, đến điểm số 39-27, tay cơ của đội tuyển Việt Nam có dấu hiệu căng thẳng, anh nhiều lần đánh hỏng, giúp Ibraimov thu ngắn cách biệt xuống còn 33-39.

Đến lúc này, Thanh Tự mới kịp trấn tĩnh, anh ghi điểm quyết định, kết thúc trận đấu với kết quả chung cuộc 40-38 (Thanh Tự đánh đến 40, sau đó Ibraimov được xuất phát lại theo luật và ghi thêm 5 điểm nữa), qua đó giúp đội tuyển Việt Nam thắng chung cuộc 2-0.

Đây là lần thứ hai đội tuyển Việt Nam vô địch billiards carom 3 băng đồng đội thế giới, sau 3 lần liên tiếp vào chung kết. Lần vô địch đầu tiên của đội tuyển Việt Nam là năm 2024. Khi đó, chúng ta vô địch với bộ đôi Trần Quyết Chiến và Bao Phương Vinh.

