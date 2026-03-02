Tuyển nữ Việt Nam hoàn thiện chiến thuật, sẵn sàng 'vào trận' tại Perth

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Trong bầu không khí tập luyện khẩn trương nhưng đầy hứng khởi tại Perth (Australia), đội tuyển nữ Việt Nam đang từng bước hoàn thiện chuyên môn, sẵn sàng bước vào thử thách mới tại VCK Giải bóng đá nữ châu Á 2026 với tinh thần không khoan nhượng.

1-7861.jpg

Sau 7 ngày tập huấn tại Trung Quốc, thầy trò HLV trưởng nhanh chóng thích nghi với điều kiện thời tiết và sân bãi tại Australia. Những bài học kinh nghiệm rút ra từ loạt trận giao hữu trước đó đang được cụ thể hóa bằng các mảng miếng chiến thuật rõ nét hơn.

Trong buổi tập chiều 1/3 tại Perth (Australia), khối lượng vận động được đẩy cao. Ban huấn luyện chú trọng tăng cường sự liên kết giữa các tuyến, đồng thời điều chỉnh giáo án hợp lý để đảm bảo nền tảng thể lực cho mật độ thi đấu dày đặc phía trước.

Chia sẻ trong buổi tập, tiền đạo Ngọc Minh Chuyên cho thấy sự tự tin nhưng không kém phần thận trọng: “Toàn đội đang rất cố gắng cho giải đấu lần này. Đợt tập huấn tại Trung Quốc là cơ hội để chúng tôi rút ra bài học sau từng trận, từ đó chuẩn bị tốt nhất trước khi bước vào tranh tài".

Từng góp mặt tại Vòng chung kết U20 nữ châu Á, Minh Chuyên hiểu rõ giá trị của những trải nghiệm quốc tế: “Đó là giải đấu rất khó khăn, nơi tôi được đối đầu với nhiều đội tuyển trẻ chất lượng, đặc biệt là các cầu thủ Nhật Bản. Những kinh nghiệm ấy giúp tôi trưởng thành hơn để hướng đến các giải đấu hàng đầu châu lục".

1-2829.jpg

Với cá nhân chân sút trẻ, việc tiếp tục được trao cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia là niềm tự hào lớn: “Tôi rất vinh dự khi được Ban huấn luyện tin tưởng. Đây là giải đấu lớn và chắc chắn sẽ là dấu ấn đáng nhớ trong sự nghiệp của tôi".

Trong sáng 1/3, toàn đội đã có buổi làm việc với đại diện Liên đoàn Bóng đá châu Á nhằm phổ biến thông tin chung và cập nhật những điểm đáng chú ý trong Luật thi đấu. Công tác chuẩn bị đang được triển khai đồng bộ, cho thấy sự chủ động và quyết tâm cao của tuyển nữ Việt Nam trước giờ bóng lăn.

Theo lịch thi đấu, tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng C và sẽ lần lượt gặp Ấn Độ (ngày 4/3), Đài Bắc Trung Hoa (ngày 7/3) và Nhật Bản (ngày 10/3). Các trận đấu đều diễn ra tại thành phố Perth, Australia. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng tứ kết.

Trọng Đạt
