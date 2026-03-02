Hoàng Nguyên Thanh, Hoàng Thị Ngọc Hoa lỡ kỷ lục Tokyo Marathon, hẹn bứt phá ở Tiền Phong Marathon

TPO - Thi đấu tại Tokyo Marathon 2026, Hoàng Nguyên Thanh và Hoàng Thị Ngọc Hoa đều nhập cuộc ấn tượng ở cự ly 42km nhưng chưa thể chinh phục các cột mốc kỷ lục quốc gia. Kết quả này khiến sự chú ý nhanh chóng dồn về Giải Vô địch quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong 2026, nơi cả hai được kỳ vọng sẽ bứt phá.

Ngày 1/3, tại Nhật Bản, hai chân chạy hàng đầu Việt Nam là Hoàng Nguyên Thanh và Hoàng Thị Ngọc Hoa đã bước vào tranh tài nội dung marathon 42km ở Tokyo Marathon 2026, một trong những giải đấu danh giá nhất hệ thống World Marathon Majors.

Ở nội dung marathon nam, Hoàng Nguyên Thanh được kỳ vọng sẽ tự phá kỷ lục quốc gia do chính anh thiết lập hồi đầu năm 2024. Thực tế, tuyển thủ Việt Nam đã nhập cuộc đầy hứng khởi và thể hiện phong độ ấn tượng trong hơn nửa chặng đầu.

Thanh hoàn thành 5km đầu tiên sau 16 phút 9 giây, lần lượt cán mốc 10km (32 phút 7 giây), 15km (48 phút 19 giây) và 20km với thời gian 1 giờ 4 phút 29 giây. Khi qua nửa chặng, đồng hồ ghi 1 giờ 7 phút 59 giây, tương đương pace trung bình khoảng 3 phút 11 giây/km.

Tuy nhiên, sau mốc 25km (1 giờ 20 phút 45 giây), tốc độ của Hoàng Nguyên Thanh bắt đầu suy giảm. Anh lần lượt chạm mốc 30km sau 1 giờ 37 phút 15 giây, 35km với 1 giờ 54 phút 9 giây và 40km ở thời điểm 2 giờ 12 phút 15 giây.

Chung cuộc, Thanh về đích với thành tích 2 giờ 20 phút 22 giây, chậm hơn 1 phút 40 giây so với kỷ lục quốc gia 2 giờ 18 phút 42 giây do chính anh lập tại Hong Kong Marathon hồi tháng 1/2024.

Ở nội dung marathon nữ, Hoàng Thị Ngọc Hoa cũng đặt quyết tâm chinh phục cột mốc thành tích mới cho bản thân. Cô xuất phát với nhịp chạy khá ổn định, hoàn thành 5km đầu trong 21 phút 25 giây, 10km sau 40 phút 34 giây và cán mốc nửa chặng với 1 giờ 23 phút 33 giây.

Trong suốt quãng đường từ 10km đến 35km, Ngọc Hoa duy trì pace dao động từ 3 phút 46 đến 3 phút 55/km và vẫn bám sát nhóm đầu. Tuy vậy, 7km cuối đã trở thành thử thách lớn khi thể lực suy giảm. Cô chạm mốc 40km với 2 giờ 36 phút 35 giây và hoàn thành cuộc đua sau 2 giờ 45 phút 37 giây, chưa thể tiệm cận kỷ lục quốc gia 2 giờ 39 phút 50 giây hiện do Nguyễn Thị Oanh nắm giữ.

Khép lại Tokyo Marathon 2026, Hoàng Nguyên Thanh và Hoàng Thị Ngọc Hoa sẽ nhanh chóng trở về nước để chuẩn bị cho Giải Vô địch quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong 2026, diễn ra tại Khánh Hòa vào cuối tháng 3.

Đáng chú ý, thành tích marathon năm nay sẽ được tính vào bảng tổng sắp huy chương môn điền kinh tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, khiến cuộc cạnh tranh trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết.

Không chỉ hướng đến huy chương, cả hai chân chạy chủ lực của điền kinh Việt Nam còn đứng trước cơ hội thiết lập kỷ lục mới. Thời tiết Khánh Hòa cuối tháng 3 được dự báo mát mẻ, cùng cung đường ven biển bằng phẳng và ít dốc, những yếu tố lý tưởng để các VĐV bứt phá và nuôi hy vọng chinh phục những cột mốc mới.