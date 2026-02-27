Hoàng Nguyên Thanh và Hoàng Thị Ngọc Hoa thử lửa ở Tokyo, tăng tốc cho Tiền Phong Marathon 2026

TPO - 39.000 vận động viên, quỹ thưởng 750.000 USD và áp lực của một giải thuộc hệ thống World Marathon Majors, Tokyo Marathon là sân khấu lớn để Hoàng Nguyên Thanh và Hoàng Thị Ngọc Hoa thử sức, trước khi trở về bảo vệ ngôi vương tại Giải Vô địch quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong 2026.

Đường chạy của những giấc mơ lớn

Hai chân chạy hàng đầu của marathon Việt Nam Hoàng Nguyên Thanh và Hoàng Thị Ngọc Hoa đã có mặt tại Nhật Bản từ ngày 25/2, chính thức bước vào hành trình chinh phục Tokyo Marathon 2026 diễn ra ngày 1/3 tới.

Bộ đôi vận động viên hàng đầu của điền kinh Việt Nam đã hoàn tất thủ tục nhận bib, làm quen bầu không khí thi đấu quốc tế và sẵn sàng cho một trong những giải marathon danh giá nhất hành tinh, nơi quy tụ những bước chạy tinh hoa của thế giới.

Với Hoàng Nguyên Thanh, đây là lần đầu tiên anh hít thở bầu không khí của đường chạy Tokyo. Một thử thách mới, một giới hạn mới đang chờ phía trước đang chờ đón chân chạy marathon số 1 Việt Nam.

Trong khi đó, Hoàng Thị Ngọc Hoa có dịp trở lại Tokyo, nơi từng in dấu mồ hôi và nỗ lực của cô cách đây đúng một năm. Mùa giải 2025, Ngọc Hoa cán đích với thời gian 2 giờ 46 phút 55 giây, tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm quý giá khi thi tài cùng dàn VĐV quốc tế đẳng cấp.

Theo thông báo từ ban tổ chức, Tokyo Marathon 2026 quy tụ 39.000 VĐV đăng ký tranh tài. Tổng giá trị giải thưởng dành cho các VĐV trong top 10 cùng khoản thưởng phá kỷ lục lên tới 750.000 USD, con số cho thấy quy mô và sức hút đặc biệt của giải đấu thuộc hệ thống World Marathon Majors.

Những con số chuyên môn cũng cho thấy sự khắc nghiệt của cuộc đua. Năm ngoái, top 10 elite nam đều cán đích từ mốc 2 giờ 06 phút trở xuống. Ở nội dung nữ, top 10 elite đều dưới 2 giờ 23 phút. Khoảng cách đẳng cấp là điều không thể phủ nhận. Để Thanh và Hoa cạnh tranh sòng phẳng với nhóm elite hàng đầu thế giới là nhiệm vụ gần như bất khả thi.

Tuy nhiên, thể thao đỉnh cao không chỉ được đo bằng vị trí trên bảng xếp hạng. Trong điều kiện thời tiết đầu tháng 3 được dự báo lý tưởng, cùng cung đường bằng phẳng, ít khúc cua gắt là cơ hội để hai tuyển thủ Việt Nam chinh phục cột mốc thành tích cá nhân tốt nhất (PB) là hoàn toàn có cơ sở.

Bệ phóng cho Tiền Phong Marathon 2026

Hoàng Nguyên Thanh đang là một trong những gương mặt tiêu biểu nhất của marathon nam Việt Nam. Anh từng thiết lập kỷ lục quốc gia với thông số 2 giờ 18 phút 43 giây tại Giải marathon vô địch châu Á 2024 tổ chức ở Hong Kong (Trung Quốc).

Năm 2025, chân chạy quê Bình Phước tiếp tục khẳng định đẳng cấp khi giành HCV marathon nam tại Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong với thành tích 2 giờ 32 phút 23 giây, qua đó hoàn tất chuỗi 5 lần vô địch liên tiếp. Sự bền bỉ, khả năng duy trì phong độ đỉnh cao qua nhiều mùa giải cho thấy Thanh không chỉ mạnh ở những cú bứt phá, mà còn ở chiều sâu thể lực và bản lĩnh thi đấu.

Ở nội dung nữ, Hoàng Thị Ngọc Hoa cũng khẳng định vị thế bằng chức vô địch quốc gia 2025 với thành tích 2 giờ 42 phút 10 giây, đồng thời thiết lập kỷ lục cá nhân (PB) của cô. Sự ổn định về chuyên môn cùng kinh nghiệm tích lũy từ các giải quốc tế đang trở thành nền tảng quan trọng để Ngọc Hoa hướng tới bước tiến mới trong mùa giải năm nay.

Sau Tokyo Marathon 2026, cả hai chân chạy hàng đầu Việt Nam sẽ trở về tranh tài tại Giải Vô địch quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong 2026, diễn ra tại Khánh Hòa vào cuối tháng 3. Đáng chú ý, nội dung marathon năm nay sẽ được tính thành tích vào bảng tổng sắp huy chương môn điền kinh tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X vào cuối năm, yếu tố khiến cuộc cạnh tranh càng trở nên quyết liệt.

Tokyo vì thế không chỉ là một cuộc đua danh giá trên đất Nhật Bản. Đó còn là “phép thử” toàn diện về sức bền, chiến thuật và khả năng phân phối tốc độ của hai nhà đương kim vô địch Tiền Phong Marathon. Trong bối cảnh sự cạnh tranh trong nước ngày càng quyết liệt, mỗi bước chạy tại Tokyo sẽ là sự chuẩn bị quan trọng cho mục tiêu bảo vệ ngôi vương của hai ngôi sao marathon hàng đầu Việt Nam.