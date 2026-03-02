Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tuyển futsal nữ Việt Nam ngược dòng trước Indonesia, giành hạng 3 Đông Nam Á

Đặng Lai

TPO - Trong trận đấu với Indonesia, đội tuyển futsal nữ Việt Nam đá đối diện với nhiều khó khăn nhưng bản lĩnh và đẳng cấp của các cầu thủ đã được thể hiện đúng lúc. Nhờ đó, đội tuyển giành chiến thắng 4-1 và cán đích ở vị trí thứ 3.

g.gif
Thùy Trang nâng tỷ số lên 2-1

Trong trận tranh hạng ba giải vô địch Đông Nam Á vừa diễn ra vào chiều nay (2/3), đội tuyển futsal Việt Nam đã gặp vô vàn khó khăn trước lối chơi lăn xả từ Indonesia. Đối phương yếu hơn nên chọn cách chơi áp sát, quyết liệt để hạn chế tối đa khoảng trống.

Vì vậy mà Việt Nam tạo ra không nhiều cơ hội. Trong những cú đá, các cầu thủ có rất ít không gian và thời gian để thực hiện. Hiệp 1 khép lại với kết quả hòa không đều.

Sang hiệp 2, khi chưa ghi được bàn nào thì Việt Nam bất ngờ thủng lưới. Rusdiana là tác giả bàn mở điểm sau khi cô tận dụng tình huống phạt góc để kết thúc hiểm hóc.

ezgif-645bebdfcd557615.gif
Việt Nam gỡ hòa 1-1

Bàn thua này đã chạm tự ái các cô gái áo đỏ. Đội tuyển Việt Nam vùng lên tấn công mạnh mẽ và đội ghi liền 2 bàn với những cú đá trái phá. Phút thứ 24, Thanh Ngân cướp bóng ở giữa sân và dứt điểm mạnh mẽ làm tung lưới Indonesia. Chỉ 2 phút sau, Thùy Trang có pha dứt điểm từ giữa sân. Bóng đi căng và hiểm khiến thủ môn Indonesia bó tay.

Sau khi dẫn ngược, tuyển nữ Việt Nam vẫn áp đảo về thế trận. Trong khi đó Indonesia không còn có thể đá áp sát được nữa. Họ phải tấn công nhiều hơn và kết quả là Việt Nam có nhiều hơn khoảng trống để dứt điểm. Phút 28, Biện Thị Hằng dứt điểm uy lực. Bóng đi trúng vị trí thủ môn đối phương nhưng vẫn là quá căng, khiến thủ môn Indonesia bất lực.

Việt Nam dẫn 3-1 và ung dung đưa trận đấu về đích. Trận đấu kết thúc với tỷ số 4-1 nghiêng về phía Việt Nam sau cú đá vào lưới trống của Phương Anh. Đội tuyển hài lòng với vị trí thứ 3 giải vô địch Đông Nam Á.

Đặng Lai
