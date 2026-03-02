Nhận định Nữ Triều Tiên vs Nữ Uzbekistan, 09h00 ngày 3/3: Sức mạnh vượt trội

TPO - Nhận định bóng đá Nữ Triều Tiên vs Nữ Uzbekistan, Asian Cup Nữ 2026 lúc 09h00 ngày 3/3. Cập nhật thông tin lực lượng, phong độ, lịch sử đối đầu giữa Nữ Triều Tiên và Nữ Uzbekistan. Nữ Triều Tiên được đánh giá mạnh vượt trội và hứa hẹn giành chiến thắng dễ dàng.

Tiền đạo số 1 của nữ Triều Tiên, Kim Kyong Yong

Nhận định Nữ Triều Tiên vs Nữ Uzbekistan

Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Uzbekistan đang có màn trở lại được chờ đợi từ lâu tại Asian Cup. Từ năm đầu tiên thành lập với tư cách là một đội tuyển chính thức vào năm 1995 đến năm 2003, họ đã tham gia tất cả các vòng bảng Asian Cup, nhưng sau đó họ đã biến mất khỏi đấu trường quốc tế.

Năm 2018, tuyển nữ Uzbekistan lần đầu tiên gặt hái thành công trong các giải đấu bóng đá, giành chức vô địch Giải vô địch Trung Á lần đầu tiên được tổ chức. Họ tiếp tục bảo vệ thành công danh hiệu này vào năm 2022. Họ cũng đang chuẩn bị đăng cai Giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2029, trở thành quốc gia Trung Á đầu tiên làm được điều này.

Tuy nhiên, sức mạnh của họ khó lòng so sánh với tuyển nữ Triều Tiên - đội cũng chỉ “tái xuất” sau 4 năm vắng bóng.

Tuyển nữ Uzbekistan đã giành quyền vào vòng tiếp theo với tư cách là đội nhất bảng F một cách đầy kịch tính. Kết thúc vòng bảng với cùng số điểm và hiệu số bàn thắng bại, Uzbekistan và Nepal đã phải phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu, Uzbekistan giành chiến thắng 4-2. Trước trận hòa 3-3 với Nepal, họ đã giành chiến thắng 10-0 trước Sri Lanka và 7-0 trước Lào.

Nữ Triều Tiên sẽ sử dụng nhiều cầu thủ vô địch U20 thế giới 2024

Tuyển nữ Triều Tiên là một trong những đội tuyển thành công nhất châu Á và đã ba lần vô địch châu lục, tất cả đều trong thập niên 2000. Đà tiến của họ bị chững lại khi bị cấm tham gia vòng loại World Cup 2015 vì dương tính với doping và không thi đấu trận nào từ năm 2019 đến 2023 do đại dịch COVID-19.

Dù vậy, nữ Triều Tiên không hề cho thấy dấu hiệu xuống phong độ khi trở lại ASIAD 2023 tại Hàng Châu, Trung Quốc, giành huy chương bạc sau khi để thua Nhật Bản trong trận chung kết. Họ đã suýt giành được vé tham dự Thế vận hội Paris 2024, nhưng lại để thua Nhật Bản trong trận play-off.

Ngoài các thành tích nói trên, bóng đá nữ Triều Tiên còn gây tiếng vang với các danh hiệu lớn ở cấp độ trẻ trong những năm gần đây. Họ đã vô địch World Cup U17 nữ hai lần liên tiếp vào các năm 2024, 2025 và lên ngôi tại World Cup U20 nữ 2024.

Theo nhận định của các chuyên gia, tuyển nữ Triều Tiên nhiều khả năng sẽ tung ra sân một đội hình kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm trong lần đầu tiên tham dự Asian Cup kể từ khi giành vị trí á quân năm 2010. Ngôi sao sáng giá của họ là tiền đạo Kim Kyong Yong, người đã giành danh hiệu vua phá lưới tại ASIAD với 12 bàn thắng và ghi được 9 bàn trong 3 trận đấu vòng loại Cúp châu Á.

Với nền tảng thể lực vượt trội cùng kỹ năng chơi bóng đáng gờm, tuyển nữ Triều Tiên hứa hẹn sẽ thắng dễ tuyển nữ Uzbekistan trong trận ra quân.

Phong độ Nữ Triều Tiên vs Nữ Uzbekistan

Dự đoán kết quả Nữ Triều Tiên vs Nữ Uzbekistan: 4-1