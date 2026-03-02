Nhận định Real Madrid vs Getafe, 03h00 ngày 3/3: Kền kền tung cánh

TPO - Nhận định bóng đá Real Madrid vs Getafe, La Liga - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Real Madrid trở lại La Liga với áp lực phải thắng để rút ngắn khoảng cách với Barcelona. Đối đầu với Getafe có sự lì lợm, Los Blancos không được phép chủ quan nếu không muốn tự làm khó mình trong giai đoạn quan trọng của mùa giải.

Real Madrid buộc phải thắng để tiếp tục bám đuổi Barcelona.

Nhận định Real Madrid vs Getafe

Real Madrid trở lại mặt trận quốc nội sau khi giành quyền góp mặt ở vòng 1/8 Champions League. Thầy trò Arbeloa hiểu rằng họ không được phép lơ là khi cuộc đua vô địch La Liga đang diễn ra căng thẳng. Ở vòng đấu gần nhất tại La Liga, Real Madrid bất ngờ gục ngã trước Osasuna. Hiện tại, đội bóng thủ đô Tây Ban Nha đứng thứ hai trên bảng xếp hạng, kém Barcelona 4 điểm và thi đấu ít hơn 1 trận.

Điểm tựa của Real Madrid là sân nhà Bernabeu, nơi họ sở hữu thành tích thuộc nhóm tốt nhất giải đấu, Los Blancos thu về 33 điểm sau 12 trận sân nhà. Tuy nhiên, thử thách lần này không hề đơn giản. Getafe bị đánh giá thấp hơn rất nhiều nhưng lại cho thấy họ không dễ bị khuất phục mỗi khi xa nhà. 14 điểm sau 12 chuyến làm khách, trong đó có 4 chiến thắng, là minh chứng cho khả năng gây bất ngờ của thầy trò Jose Bordalas.

Dù vậy, lịch sử đối đầu đang đứng hẳn về phía đội bóng thủ đô. Trong 41 lần gặp nhau gần nhất trên mọi đấu trường, Real Madrid giành 31 chiến thắng trước Getafe. Trận lượt đi hồi tháng 10/2025 kết thúc với chiến thắng nghiêng về Los Blancos. Đáng chú ý hơn, lần gần nhất Getafe ca khúc khải hoàn tại Bernabeu đã diễn ra từ tháng 2/2008.

Dẫu vậy, Getafe không bước vào trận đấu này với tâm thế buông xuôi. Thất bại tối thiểu trước Sevilla là trận thua duy nhất của họ trong năm vòng gần đây. Sau 25 vòng, Getafe xếp thứ 13 với 29 điểm. Họ không chịu sức ép đua trụ hạng quá lớn, nhưng cũng chưa đủ bứt phá để chen chân vào nhóm dự cúp châu Âu. Chính sự an toàn ấy có thể giúp họ chơi với tâm lý thoải mái khi hành quân tới Bernabeu.

Với Real Madrid, đây không chỉ là trận đấu nhằm rút ngắn cách biệt với Barcelona, mà còn là bước chạy đà quan trọng trước cuộc đại chiến châu Âu. Nếu muốn duy trì thế bám đuổi Barcelona và tạo cú hích tinh thần trước khi gặp Man City, Los Blancos buộc phải tận dụng triệt để lợi thế sân nhà cùng sự vượt trội về chất lượng đội hình. Tuy nhiên, trước một Getafe luôn đề cao tính kỷ luật và phòng ngự chặt chẽ, đội bóng của HLV Arbeloa chắc chắn sẽ phải kiên nhẫn và chắt chiu từng cơ hội nếu muốn giành trọn 3 điểm.

Phong độ, lịch sử đối đầu Real Madrid vs Getafe

Thất bại trước Osasuna khiến chuỗi thắng ở La Liga của Real Madrid dừng lại ở con số 8.

Getafe đã thi đấu 8 trận trong năm 2026 và chỉ có vỏn vẹn 2 chiến thắng và nhận 3 thất bại. Ba trận đầu còn lại có kết quả hòa.

Getafe là đối thủ dễ chịu với Real Madrid, Los Blancos đang có chuỗi 8 chiến thắng liên tiếp trước đối thủ. Lần gần nhất Real Madrid thất bại đã diễn ra cách đây hơn 4 năm.

Thông tin lực lượng Real Madrid vs Getafe

Militao, Jude Bellingham, Ceballos, Huijsen, Mbappe và Asencio vắng mặt do chấn thương. Rodrygo cần được kiểm tra do vấn đề ở gân kheo.

Getafe không có sự phục vụ của Davinchi và Abu Kamara vì chấn thương. Dakonam bị treo giò. Abqar, Mayoral và Juanmi bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Đội hình dự kiến Real Madrid vs Getafe

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Rudiger, Alaba, Carreras; Valverde, Tchouameni, Camavinga; Guler; Gonzalo Garcia, Vinicius.

Getafe: Soria; Iglesias, Duarte, Romero; Femenia, Milla, Arambarri, Rico; Martin; Satriano, Vazquez.

Dự đoán tỷ số Real Madrid 3-1 Getafe