Những phương án nào nếu như đội tuyển Iran rút lui khỏi World Cup 2026?

Đặng Lai

TPO - FIFA đang tính phương án thay tuyển Iran nếu như đội bóng này bỏ World Cup 2026. Iraq và UAE được xem là những đội thay thế tiềm năng nhất.

Iran 1.jpg

Khả năng đội tuyển Iran bỏ World Cup 2026 đang ngày một lớn hơn sau hàng loạt vụ xung đột liên quan đến quốc gia này. Chủ tịch LĐBĐ Iran, Mehdi Taj, hôm qua công khai thừa nhận: “Sau thời gian cân nhắc, chúng tôi sẽ đưa ra quyết định về vấn đề này. Nhưng có một điều chắc chắn là với cuộc tấn công, Iran khó có thể nhìn về World Cup với những hy vọng. Vì Mỹ là quốc gia đăng cai sự kiện”.

Quan điểm của FIFA vẫn là giữ nguyên số lượng 48 đội tuyển tham dự giải. Nếu một đội rút lui trước khi World Cup bắt đầu, một đội khác sẽ được chọn để thay thế. Cái tên thay thế thường được chọn dựa trên bảng xếp hạng vòng loại.

Trong hầu hết các trường hợp, FIFA ưu tiên các đội đến từ cùng liên đoàn khu vực. Như vậy ở trường hợp của Iran, một đại diện AFC sẽ được chọn thay thế nếu như Iran bỏ World Cup 2026.

iraq-vs-jordan-2-1385.jpg
Tuyển Iraq sẽ thay Iran dự World Cup?

Theo truyền thông châu Á, đến lúc này Iraq và UAE được xem là những đội thay thế tiềm năng. Cả 2 đội đều đang hội tụ đủ điều kiện để có thể lấy suất từ Iran. Và có 2 phương án đang được FIFA cân nhắc.

Thứ nhất, FIFA sẽ cho đại diện châu Á tham dự vòng play-off liên lục địa được vào thẳng vòng chung kết. Trường hợp này, Iraq được hưởng lợi. Dự kiến, Iraq sẽ đấu với đội thắng trong trận Bolivia/Suriname. Tuy nhiên một khi Iraq thay Iran dự vòng chung kết, suất đá play-off của Iraq sẽ được nhường cho UAE (đội thua Iraq ở play-off AFC).

Phương án 2, FIFA sẽ ưu tiên đội tuyển có thứ hạng cao nhất ở vòng loại nhưng không thể góp mặt ở VCK. Trường hợp này, đội hưởng lợi là UAE. Nếu Iran không thể tham gia, UAE sẽ giành vé trực tiếp dự World Cup.

Đặng Lai
