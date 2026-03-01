Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Đội tuyển Việt Nam cùng bảng Thái Lan tại Giải vô địch futsal Đông Nam Á 2026

Trọng Đạt
TPO - Theo kết quả bốc thăm chia bảng Giải vô địch futsal Đông Nam Á 2026, đội tuyển futsal Việt Nam nằm ở bảng A cùng với chủ nhà Thái Lan, Myanmar và Timor-Leste.

1-677.jpg
Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú (thứ hai từ phải sang) tham dự Lễ bốc thăm chia bảng Giải vô địch futsal Đông Nam Á 2026.

Chiều 1/3, tại Nonthaburi (Thái Lan), Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã tổ chức lễ bốc thăm chia bảng Giải vô địch futsal Đông Nam Á 2026. Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển futsal Việt Nam nằm ở bảng A cùng với chủ nhà Thái Lan, Myanmar và Timor-Leste.

Đây được xem là bảng đấu giàu tính cạnh tranh khi có sự góp mặt của Thái Lan, đội chủ nhà, giàu truyền thống và nhiều thành tích nhất trong lịch sử futsal Đông Nam Á. Trong khi đó, Myanmar cũng là đối thủ có lối chơi rất mạnh mẽ và khó chịu.

Cũng cần biết rằng, futsal Việt Nam và Thái Lan tỏ ra có “duyên nợ” với nhau khi thường xuyên được bốc thăm vào một bảng đấu trong các giải đấu quốc tế vừa qua. Đơn cử là ở 2 vòng chung kết futsal châu Á 2024 và 2026, kết quả bốc thăm luôn đưa 2 đội nằm chung một bảng đấu.

Ở bảng B có sự góp mặt của đương kim vô địch Indonesia, Australia, Malaysia, Campuchia và Brunei, hứa hẹn mang đến nhiều diễn biến sôi động, đặc biệt là các cuộc cạnh tranh giữa những đội tuyển có thực lực như Indonesia, Australia và Malaysia.

Trước lễ bốc thăm, các đội tuyển được phân vào 5 nhóm hạt giống. Nhóm 1 gồm Thái Lan (chủ nhà) và Indonesia; nhóm 2 gồm Việt Nam và Australia; nhóm 3 là Malaysia và Myanmar; nhóm 4 gồm Timor-Leste và Campuchia; nhóm 5 là Brunei.

Theo kế hoạch, Giải vô địch futsal Đông Nam Á 2026 sẽ diễn ra từ ngày 5 đến 11/4/2026 tại Nhà thi đấu tỉnh Nonthaburi (Thái Lan). Các trận đấu vòng bảng diễn ra từ ngày 5 đến 7/4/2026, chọn ra hai đội đứng đầu mỗi bảng vào bán kết, tổ chức ngày 9/4/2026. Trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày 11/4/2026.

2-470.png
Trọng Đạt
#Futsal Đông Nam Á #Việt Nam #Thái Lan #bốc thăm #giải đấu

