Soxter tái định nghĩa về Pickleball

Không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu một sản phẩm mới, sự kiện ra mắt dòng vợt Impact Pro 3.0 của thương hiệu Soxter tối 28/02 đã cho thấy một cách tiếp cận khác đối với Pickleball tại Việt Nam. Từ việc xây dựng cộng đồng người chơi ở nhiều địa phương đến các hoạt động thiện nguyện và tổ chức giải đấu, thương hiệu này đang hướng tới việc định hình lại giá trị của môn thể thao còn khá mới mẻ này.

Soxter xây dựng mạng lưới các CLB pickleball lành mạnh tại nhiều tỉnh thành

Trong thời gian gần đây, Pickleball ngày càng thu hút sự chú ý của cộng đồng yêu thể thao. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển nhanh chóng, môn thể thao này cũng từng vấp phải không ít tranh luận trên mạng xã hội. Trong bối cảnh đó, sự kiện ra mắt Impact Pro 3.0 được xem như một bước đi cho thấy cách mà một thương hiệu thể thao có thể góp phần định hình lại hình ảnh của Pickleball theo hướng tích cực và bền vững hơn.

Chương trình có sự tham dự của nhiều khách mời nổi bật, trong đó có Hoa hậu Hương Giang , VĐV Đắc Tiến, VĐV Quốc Khánh và nhiều KOL trong lĩnh vực thể thao. Tuy vậy, điều được nhấn mạnh tại sự kiện không chỉ là sự xuất hiện của người nổi tiếng hay yếu tố giải trí, mà còn là thông điệp phát triển cộng đồng người chơi Pickleball một cách lâu dài.

Hoa hậu Hương Giang cùng VĐV Đức Tiến tham gia sự kiện ra mắt Impact Pro 3.0

Theo đại diện Soxter, trong thời gian qua thương hiệu đã từng bước xây dựng mạng lưới cộng đồng người chơi tại nhiều tỉnh, thành phố. Thông qua các buổi giao lưu, tập luyện và hướng dẫn kỹ thuật, người chơi có cơ hội kết nối với nhau, cùng nâng cao thể chất và hình thành thói quen vận động tích cực.

Bên cạnh đó, Soxter còn định hướng tổ chức các giải đấu chuyên nghiệp, giải đấu phong trào và sự kiện thể thao nhằm tạo sân chơi gắn kết cho cộng đồng. Những giải đấu này không chỉ là nơi người chơi thể hiện kỹ năng mà còn là dịp để các thành viên gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm và xây dựng tinh thần thể thao lành mạnh.

Một điểm nhấn khác của sự kiện lần này là hoạt động nhân văn khi thương hiệu công bố trích 10% doanh thu từ sản phẩm mới để đóng góp cho Quỹ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Theo chia sẻ từ ban tổ chức, mỗi sản phẩm được bán ra không chỉ mang ý nghĩa thương mại mà còn là một phần đóng góp cho cộng đồng. Thông điệp “chơi thể thao hết mình, làm điều tử tế hết lòng” nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng từ các vận động viên, KOL thể thao và cộng đồng người chơi Pickleball.

Soxter trích doanh thu ủng hộ Quỹ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Về mặt sản phẩm, Impact Pro 3.0 được giới thiệu là dòng vợt dành cho người chơi muốn nâng cao hiệu suất thi đấu. Vợt được trang bị các cải tiến về cấu trúc, mở rộng điểm ngọt và tăng độ ổn định khi xử lý bóng, đồng thời sử dụng vật liệu carbon cao cấp nhằm đảm bảo độ bền và cảm giác đánh tốt hơn.

Impact Pro 3.0 với nhiều cải tiến của nhà Soxter

Sự kết hợp giữa công nghệ sản phẩm, hoạt động cộng đồng và các chương trình thiện nguyện cho thấy hướng đi mà Soxter đang theo đuổi. Không chỉ phát triển một môn thể thao mới, thương hiệu này còn mong muốn góp phần xây dựng một cộng đồng vận động tích cực, nơi Pickleball không chỉ là trò chơi giải trí mà còn là cầu nối để mọi người cùng rèn luyện sức khỏe và lan tỏa những giá trị tốt đẹp.