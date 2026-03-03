Nhận định Wolves vs Liverpool, 03h15 ngày 4/3: Bắt nạt kẻ yếu

Nhận định trước trận Wolves vs Liverpool

Trên BXH Ngoại hạng Anh, Liverpool đang đứng thứ 5. Thầy trò HLV Arne Slot hiện còn kém tốp 4 một trận thắng, do đó gặp Wolves ở thời điểm này là cơ hội quá tốt để giành trọn 3 điểm. Ở chiều ngược lại, Wolves vẫn chôn chân ở vị trí bét bảng. "Bầy sói" giờ cần một phép màu để trụ hạng.

Vòng đấu trước, Wolves đánh bại Aston Villa. Cũng với một đối thủ đang trong tốp 4, "bầy sói" tạo địa chấn trong thế chân tường. Trận thắng Aston Villa giúp Wolves nhen nhóm một tia sáng mỏng manh để trụ hạng. Giờ đây, các cầu thủ Wolves có thêm động lực và đây chính là sự đe dọa cho Liverpool.

"The Kop" phải cẩn trọng khi chơi trên sân của Wolves. Trong thế đường cùng, Wolves sẽ phản kháng mạnh và có thể lặp lại bất ngờ như trận Aston Villa. Với những yếu tố còn lại: lực lượng, phong độ, hiển nhiên Liverpool được đánh giá cao hơn. Ngay cả khi Liverpool đang phân bổ lực lượng cho mọi đấu trường, đội hình của "The Kop" vẫn sẵn sàng áp đảo Wolves.

Thầy trò HLV Arne Slot đã thắng 3 trận liên tiếp tại Ngoại hạng Anh. Sau chuỗi ngày ảm đạm, tia sáng đã trở lại với Liverpool. Các trụ cột của họ như Ekitike, Gakpo, Mac Allister bắt đầu vào guồng. Salah liên tục đá chính trở lại và không còn "tàng hình" như trước. Ngay cả khi Wirtz chấn thương, hệ thống của Liverpool đang được vận hành khá tốt.

"The Kop" tiếp tục cần sự sắc bén của Ekitike, Gakpo để giải quyết đội hình phòng ngự lùi sâu của Wolves. Khi Konate và Van Dijk lấy lại phong độ, hàng thủ Liverpool đỡ mong manh hơn. Nhưng 2 cánh của Liverpool vẫn phòng ngự rất tệ trong trận thắng West Ham. Tử huyệt ở cánh chính là điểm HLV Slot phải lưu tâm để giúp Liverpool thắng Wolves.

Phong độ, thành tích đối đầu Wolves vs Liverpool

Liverpool đã thắng Wolves 6 trận liên tiếp ở Ngoại hạng Anh. Ba trận gần nhất, "The Kop" đều vượt qua đối thủ với cùng tỷ số 2-1. Wolves ở những mùa trước là tập thể đặc biệt khó chịu cho các ông lớn tại Ngoại hạng Anh. Thế nhưng, khi để mất trụ cột vào tay các ông lớn, Wolves ở mùa này là tập thể rệu rã.

Trận thắng trước Aston Villa chỉ giúp Wolves tạm thời vượt qua khủng hoảng. "Bầy sói" vẫn phải đối mặt sự thật là đang đếm ngược ngày rớt hạng Ngoại hạng Anh. Dù chơi trên sân nhà hay sân khách, Wolves cũng rất tệ ở mùa này. Trong khi đó, Liverpool chỉ thua 1 trong 10 trận làm khách gần đây.

Thông tin lực lượng Wolves vs Liverpool

Wolves nên trao cơ hội cho Angel Gomes để làm mới tuyến giữa. "Bầy sói" có lực lượng tốt nhất. Bên phía Liverpool, Wirtz đang chạy đua thời gian để trở lại.

Đội hình dự kiến 2 CLB.