Tuyển Việt Nam đấu Bangladesh trên sân Hàng Đẫy

Trọng Đạt
TPO - Liên đoàn Bóng đá Việt Nam xác nhận trận giao hữu quốc tế trong khuôn khổ FIFA Days tháng 3/2026 giữa tuyển Việt Nam và tuyển Bangladesh sẽ diễn ra trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội). Đây được xem là màn tổng duyệt quan trọng trước khi thầy trò HLV Kim Sang-sik bước vào trận quyết đấu với Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chính thức chốt thời gian và địa điểm tổ chức trận giao hữu quốc tế giữa Đội tuyển Việt Nam và Đội tuyển Bangladesh trong dịp FIFA Days tháng 3/2026. Cuộc so tài sẽ diễn ra vào 19h00 ngày 26/3 trên sân vận động Hàng Đẫy, điểm hẹn quen thuộc của người hâm mộ bóng đá Thủ đô.

Trận đấu mang ý nghĩa bản lề về chuyên môn khi tuyển Việt Nam cần một bước chạy đà đủ độ “nóng” trước màn tái đấu với Malaysia ở lượt trận cuối Vòng loại thứ ba Asian Cup 2027. Theo ban huấn luyện, Bangladesh là “quân xanh” phù hợp: không quá chênh lệch nhưng đủ sức tạo ra áp lực, qua đó giúp đội hình được thử nghiệm và duy trì nhịp độ thi đấu quốc tế.

Được mệnh danh là “Những con hổ Bengal”, tuyển Bangladesh là đại diện đáng chú ý của khu vực Nam Á và thường xuyên góp mặt tại các giải đấu do AFC tổ chức. Thời gian gần đây, đội bóng này cho thấy sự tiến bộ rõ rệt. Hai trận gần nhất, Bangladesh hòa Nepal 2-2 ở loạt giao hữu và gây tiếng vang khi đánh bại Ấn Độ 1-0 tại Vòng loại cuối Asian Cup 2027. Phong độ khởi sắc ấy hứa hẹn mang đến những thử thách thực sự cho tuyển Việt Nam.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại từ ngày 21/3 để chuẩn bị cho trận đấu. Việc lựa chọn sân Hàng Đẫy không chỉ thuận lợi về điều kiện tổ chức mà còn được kỳ vọng tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt, tiếp thêm động lực cho thầy trò HLV Kim Sang-sik trong hành trình hướng tới mục tiêu Asian Cup 2027.

Trọng Đạt
