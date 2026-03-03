Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Ninh Bình FC bất ngờ bổ nhiệm người của HAGL làm HLV trưởng

Đặng Lai
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ninh Bình FC thông báo ông Vũ Tiến Thành là nhà cầm quân tạm quyền của đội bóng. CLB cố đô 'mượn’ giám đốc kỹ thuật của HAGL về dẫn dắt đội trong thời gian tìm kiếm HLV mới.

hagl.png

Như đã biết sau chuỗi 3 trận thua, Ninh Bình FC đã sa thải Gerard Albadalejo. Mọi nỗ lực trước đó của vị HLV Tây Ban Nha khi giúp đội bóng ngự trị trên đỉnh BXH LPBank V.League 1 trong một thời gian dài là chưa đủ. 3 trận thua nặng nề, gồm 2 trước các đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho chức vô địch là CAHN và Nam Định khiến ban lãnh đạo CLB cố đô quyết định thay đổi.

Gerard Albadalejo rời đi không kèn không trống, bên cạnh đó là trợ lý của HLV này. Trong bối cảnh chưa tìm được người có thể ngồi vào ghế nóng, Ninh Bình FC đã “mượn tạm” Vũ Tiến Thành. Trên tinh thần hợp tác và hỗ trợ phát triển, HAGL thống nhất để ông Vũ Tiến Thành, giám đốc Học viện LPBank HAGL và giám đốc kỹ thuật đội bóng, đảm nhiệm vai trò HLV tạm quyền của Ninh Bình.

ninh-binh.jpg
Ninh Bình đang khao khát chấm dứt mạch 3 trận toàn thua

Ông Vũ Tiến Thành sẽ bắt tay vào công việc ngay vòng 15 vào cuối tuần này trong trận gặp Đà Nẵng. Đây là cơ hội không thể tốt hơn để ông giúp Ninh Bình FC chấm dứt mạch trận toàn thua vì đối thủ đang trong cuộc đua trụ hạng, đá sân khách khá tệ khi 4 vòng xa nhà gần nhất Đà Nẵng không thắng nổi lần nào.

Ninh Bình FC sẽ là điểm dừng chân thứ 5 trong sự nghiệp của Vũ Tiến Thành. Trước đó ông từng dẫn dắt các CLB Bưu Điện, Sài Gòn FC, TPHCM và HAGL. Vị HLV 62 tuổi được đánh giá cao ở khả năng truyền tinh thần vào các học trò. Đây có lẽ là điều Ninh Bình FC rất cần trong giai đoạn này khi đội bóng có dấu hiệu rệu rã sau hàng loạt kết quả đáng quên.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Đặng Lai
#LPBank V.League 1 #Ninh Bình FC #HAGL #CAHN #Công an TPHCM #Hà Nội FC #Vũ Tiến Thành

Xem thêm

Cùng chuyên mục