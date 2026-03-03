Ninh Bình FC bất ngờ bổ nhiệm người của HAGL làm HLV trưởng

TPO - Ninh Bình FC thông báo ông Vũ Tiến Thành là nhà cầm quân tạm quyền của đội bóng. CLB cố đô 'mượn’ giám đốc kỹ thuật của HAGL về dẫn dắt đội trong thời gian tìm kiếm HLV mới.

Như đã biết sau chuỗi 3 trận thua, Ninh Bình FC đã sa thải Gerard Albadalejo. Mọi nỗ lực trước đó của vị HLV Tây Ban Nha khi giúp đội bóng ngự trị trên đỉnh BXH LPBank V.League 1 trong một thời gian dài là chưa đủ. 3 trận thua nặng nề, gồm 2 trước các đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho chức vô địch là CAHN và Nam Định khiến ban lãnh đạo CLB cố đô quyết định thay đổi.

Gerard Albadalejo rời đi không kèn không trống, bên cạnh đó là trợ lý của HLV này. Trong bối cảnh chưa tìm được người có thể ngồi vào ghế nóng, Ninh Bình FC đã “mượn tạm” Vũ Tiến Thành. Trên tinh thần hợp tác và hỗ trợ phát triển, HAGL thống nhất để ông Vũ Tiến Thành, giám đốc Học viện LPBank HAGL và giám đốc kỹ thuật đội bóng, đảm nhiệm vai trò HLV tạm quyền của Ninh Bình.

Ninh Bình đang khao khát chấm dứt mạch 3 trận toàn thua

Ông Vũ Tiến Thành sẽ bắt tay vào công việc ngay vòng 15 vào cuối tuần này trong trận gặp Đà Nẵng. Đây là cơ hội không thể tốt hơn để ông giúp Ninh Bình FC chấm dứt mạch trận toàn thua vì đối thủ đang trong cuộc đua trụ hạng, đá sân khách khá tệ khi 4 vòng xa nhà gần nhất Đà Nẵng không thắng nổi lần nào.

Ninh Bình FC sẽ là điểm dừng chân thứ 5 trong sự nghiệp của Vũ Tiến Thành. Trước đó ông từng dẫn dắt các CLB Bưu Điện, Sài Gòn FC, TPHCM và HAGL. Vị HLV 62 tuổi được đánh giá cao ở khả năng truyền tinh thần vào các học trò. Đây có lẽ là điều Ninh Bình FC rất cần trong giai đoạn này khi đội bóng có dấu hiệu rệu rã sau hàng loạt kết quả đáng quên.