Đánh bại CLB Hà Nội, Thể Công Viettel chiếm vị trí nhì bảng của Ninh Bình

TPO - Tiền vệ Hữu Thắng ghi bàn duy nhất đưa CLB Thể Công Viettel đánh bại Hà Nội 1-0 trong trận đấu thuộc vòng 14 LPBank V.League 2025/26. Kết quả giúp Thể Công Viettel vượt Ninh Bình để chiếm vị trí nhì bảng.

foul Hết giờ, Viettel thắng 1-0 Với bàn thắng duy nhất của Hữu Thắng, Viettel đã nối dài mạch trận bất bại trước Hà Nội FC. Họ cũng vượt mặt Ninh Bình để lấy vị trí thứ 2 LPBank V.League với kết quả này. report Sẽ có 6 phút bù giờ 90': Hà Nội FC đang tấn công bằng những tia hy vọng cuối cùng. Nhưng họ chỉ biết tạt bóng vu vơ vào vòng cấm. report Quá thiếu ý tưởng từ Hà Nội FC 86': Công Nhật treo bóng vào cho Fisher nhưng tân binh của Hà Nội FC đánh đầu quá hiền. Đây mới là cú dứt điểm trúng đích đầu tiên của Hà Nội FC trong hiệp 2. report Dù thua người nhưng Hà Nội FC vẫn đang ép sân 83': Không còn lựa chọn nào khác, Hà Nội FC vẫn phải tấn công trong khi Thể Công Viettel nhẫn nhịn chờ cơ hội. red Thẻ đỏ cho Passira 77': Vừa vào sân được hơn 20 phút, Daniel Passira lại bị thẻ đỏ lãng nhắc. Anh có pha bóng không đẹp, kéo Hoàng Minh rời sân. Trọng tài rút thẻ đỏ cho chủ công của Hà Nội FC. report Xà ngang cứu thua cho Thể Công Viettel 70': Pha tạt bóng điểm rơi của Văn Quyết đưa bóng tới đầu Passira. Tiền đạo người Brazil lắc đầu hiểm nhưng bóng lại trúng xà ngang. Quá tiếc cho Hà Nội FC và quá may mắn cho Thể Công Viettel. report Hà Nội FC không làm được gì ngoài kiểm soát bóng áp đảo 68': Sau nửa đầu hiệp 2, Hà Nội FC vẫn loay hoay với những pha xử lý lỗi ở giữa sân. Họ đang bế tắc. substitution Văn Quyết vào sân 62': HLV Kewell tung Văn Quyết vào sân. Trước đó là sự xuất hiện của Daniel Passira, Hà Nội FC đang tất tay. report Thể Công Viettel chưa phải đối diện pha bóng nguy hiểm nào 59': Sau 1/3 thời gian đầu hiệp 2, Hà Nội FC đơn giản vẫn là vô hại. Họ không tung ra được cú đá nào đáng chú ý. report Hà Nội FC đang tấn công 51': Hà Nội FC đang đẩy cao đội hình để tấn công. Tuy nhiên cách pha dàn xếp vẫn chưa thành hình. foul Hiệp 2 bắt đầu 46': Sau những phút bạc nhược ở hiệp 1, liệu Hà Nội FC có thể thay đổi tình hình? foul Hiệp 1 kết thúc, tỷ số là 1-0 45': Thể Công Viettel đã thi đấu đầy hiệu quả, ăn ý trong tấn công và chắc chắn nơi phòng ngự. Vậy nên họ dẫn 1-0 là xứng đáng. goal VÀO, Thể Công Viettel ghi bàn 41': Sau những nỗ lực bền bỉ, Thể Công Viettel đã ghi bàn. Hữu Thắng tung ra cú sút chân trái không thể cản phá. Bóng găm vào góc chữ A. Thể Công Viettel dẫn 1-0. report Không vào, Lucao suýt tạo siêu phẩm 37': Lucao đã biến một tình huống tưởng như vô hại thành mối nguy lớn với Hà Nội FC. Anh xoay người tung cú đá cực hiểm. Văn Chuẩn đã dùng những đầu ngón tay đẩy bóng. report Hà Nội FC đang tổ chức lối chơi không tốt 30': Hà Nội FC chỉ có thể cầm bóng ở giữa sân chứ hiếm khi áp sát vòng cấm Thể Công Viettel. Về cách tổ chức lối chơi, rõ ràng chủ nhà đang vượt trội. report Văn Khang bỏ lỡ không tưởng 25': Pedro đi bóng dũng mãnh bên cánh phải rồi tạt vào như đặt cho Văn Khang. Nhiệm vụ chỉ là đưa bóng vào khung thành trống nhưng cầu thủ Thể Công Viettel lại đệm bóng ra ngoài. report Thể Công Viettel được hưởng cú đá phạt nguy hiểm 23': Adriel phạm lỗi ngay trước rìa vòng cấm. Thể Công Viettel được hưởng tình huống đá phạt chính diện. Nên nhớ trước Nam Định ở vòng 13 LPBank V.League 1, chính Văn Khang đã "châm ngòi" cho bàn thắng của Thể Công Viettel từ cự ly đá phạt tương tự. report Thế trận đã trở nên giằng co hơn 15': Sau thời gian đầu lép vế, Hà Nội FC đã giật lại thế trận. Họ cầm bóng tốt hơn, khiến Thể Công Viettel tấn công vất vả hơn. Lúc này, 2 bên đang giằng co ở giữa sân. report Thể Công Viettel đang chiếm thế chủ động 10': Những phút đầu ghi nhận sự áp đảo từ phía Thể Công Viettel. Họ đã cho thấy sự ăn ý rõ rệt hơn đối thủ. report Thể Công Viettel lại tạo sóng gió trước khung thành Hà Nội FC 4': Kyle Colonna trong pha tham gia tấn công đã có pha đánh đầu ngược rất nhạy cảm. Rất tiếc cho Thể Công Viettel khi Văn Chuẩn đã đẩy bóng xuất thần. report Quá tiếc cho Thể Công Viettel 2': Ngay những phút đầu, Thể Công Viettel đã đe dọa đối phương. Văn Khang lẻn xuống cánh trái rồi đánh đầu trả ngược cho Lucao. Tiếc rằng trung vệ Hà Nội FC đã can thiệp kịp thời ngay trước khung thành. foul Trận đấu bắt đầu report 2 đội đã sẵn sàng cho trận đấu report 2 bên đều thiếu những trụ cột vì án treo giò Viettel không thể có 2 tiền vệ năng động và Nata và Văn Tú, trong khi đó Hà Nội FC thiếu công thần Hùng Dũng vì tấm thẻ đỏ anh vừa nhận sau tình huống đạp bóng thô bạo với đối thủ. report Đội hình thi đấu của Viettel và Hà Nội FC

Sau trận thắng 3-1 của Công an Hà Nội trước Hoàng Anh Gia Lai vào tối 28/2, Viettel càng chịu sức ép lớn. Họ biết rằng dù mùa giải mới bắt đầu cho chặng lượt về nhưng đội bóng này sẽ phải tăng tốc. Vì khoảng cách giữa Viettel với vị trí dẫn đầu của Công an Hà Nội đã lên tới 10 điểm.

Trong bối cảnh đội bóng ngành công an đã bị loại khỏi đấu trường cúp, chỉ còn lại mặt trận LPBank V.League 1 để phấn đấu, có thể nói họ sẽ tập trung toàn lực cho nhiệm vụ bảo vệ ngôi đầu. Và như vậy, nhiệm vụ dành cho Viettel sẽ càng nặng nề.

Trước mắt, họ sẽ phải tìm kiếm 3 điểm khi đại chiến với Hà Nội FC vào tối nay. Hai đội đang đứng sát nhau trên bảng xếp hạng phải lần lượt xếp thứ 3 và thứ 4. Cả 2 vẫn là những thế lực hàng đầu của bóng đá Việt Nam nhưng họ dường như đang đuối so với Ninh Bình FC và Công an Hà Nội.

Viettel đá đại chiến tốt nhưng lại mất điểm lãng xẹt trước các CLB trong nhóm cuối như HAGL và SLNA. Trong khi đó Hà Nội FC vẫn chưa thực sự mang tới cảm giác an tâm.

Dù biết rằng đội bóng thủ đô đang trở lại mạnh mẽ với những kết quả tốt trong thời gian qua, nhưng vẫn còn đó chút lo lắng cho khi họ đang phòng ngự khá thất thường.

Ở những trận đấu vừa qua, người hâm mộ vẫn cảm giác còn chút gì đó mong manh trong cách vận hành của đội bóng. Họ thắng Becamex TPHCM chật vật, thua trước Ninh Bình FC rồi trắng tay khi gặp Hà Tĩnh. Hà Nội FC cũng không thắng lần nào ở 4 màn so tài gần nhất với Thể Công Viettel, gồm 3 thất bại. Sợ rằng ở Hàng Đẫy, kịch bản ấy sẽ tái hiện.